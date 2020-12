Schimb de replici Nicușor Dan - Clotilde Armand în criza gunoiului din Sectorul 1: Trebuie să onoreze contractul în vigoare cu firma de salubritate / Îl rog să nu mai complice inutil lucrurile

Nicușor Dan intervine în criza gunoiului din Sectorul 1 și spune că Primăria condusă de Clotilde Armand trebuie să onoreze contractul care este în vigoare cu firma de salubritate și să se asigure că gunoiul este ridicat de pe străzi. Clotilde Armand îi dă replica primarului general, pe care îl roagă "să nu mai complice inutil lucrurile".

Nicușor Dan: E o responsabilitate pe care Primăria Sectorului 1 o are și eu sper să se achite de ea

"În sectorul 1 este un conflict între operatorul de salubritate și Primăria Sectorului 1 pe un contract care este în funcțiune. Cum a fost semnat acel contrat, asta e o chestiune care poate să fie discutată. Însă în acest moment eu consider că un contract care este în vigoare trebuie executat, adică Primăria trebuie să plătească operatorului acel serviciu, astfel încât să se ridice și gunoaiele de pe străzi. Deci, este o responsabilitate pe care Primăria Sectorului 1 o are și eu sper să se achite de ea”, a declarat marți seara, la Digi24, primarul general al Capitalei, Nicușor Dan.

El spune că, din câte știe, există întârzieri la plată și în alte sectoare ale Capitalei, dar recunoaște că "problema mare” cu deșeurile este că trebuie rezolvată cât de repede chestiunea gropilor de gunoi din jurul Bucureștiului. "Asta este ceva ce este atributul primarului general, spre deosebire de contractele locale de servicii, care sunt atributul primarilor de sector”, a afirmat Nicușor Dan.

Clotilde Armand dă replica: Îl rog să nu mai complice inutil lucrurile

Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, îi răspunde lui Nicușor Dan printr-un mesaj postat pe Facebook:

"Acum, nu știu dacă actualul primar cunoaște la fel de bine contractul firmei de salubrizare cu Primăria Sectorului 1… însă apreciez că ne-a oferit o soluție: să plătim facturile emise nelegal de această companie.

Așadar, putem trece peste decizia Curții de Conturi care a decis că tarifele pentru serviciul de salubrizare au crescut ilegal, putem trece peste faptul că nu avem buget votat și alocat pentru aceste facturi și nu putem face rectificarea bugetară din cauza deficitului de 1 miliard de lei, putem trece peste dosarul de la DNA privind creșterea nelegală a tarifelor.

Dar putem trece și peste faptul că am început să verificăm facturile emise de firma de salubrizare și am găsit analizând aparatele GPS ale mașinilor că serviciile facturate nu au fost prestate?!

Dacă putem face toate acestea atunci îl rog public pe domnul Primar General al Bucureștiului să ne trimită o dispoziție semnată/parafată de dumnealui prin care își asumă achitarea acestor facturi. Toți experții și tot aparatul Primăriei Sectorului 1 o să fie încântați. Vă promit că vom face tot posibilul și ne vom conforma. Până atunci îl rog să nu mai complice inutil lucrurile".

Luni, Poliția Locală a Sectorului 1 a început o campanie de informare și sancționare a celor care aruncă gunoi pe domeniul public. Amenzile sunt cuprinse între 1.000 și 5.000 lei. Verificările în teren vor fi făcute în permanență, 24 de ore din 24, prin echipaje ale Poliției Locale, iar pentru identificarea persoanelor care nu respectă regulile privind depozitarea deșeurilor vor fi folosite inclusiv camerele de supraveghere amplasate pe domeniul public.





În Sectorul 1, Primăria, prin firma de salubrizare, ridică gratuit gunoiul menajer de la persoanele fizice, o dată pe săptămână. De asemenea, o dată sau de două ori pe lună, se ridică gratuit deșeurile voluminoase (mobilă, ambalaje, deșeuri vegetale etc). Cu toate acestea, străzile din Sectorul 1 sunt pline de gunoi aruncat la nimereală.

Reamintim că de la finalul lunii noiembrie firma Romprest nu mai ridică depezitele necontrolate de deșeuri din Sectorul 1, din cauză că Primăria are facturi neplătite de 94 milioane lei. Clotilde Armand spune c[ facturile ar fi umflate și din această cauză nu le plătește. În plus, Primăria Sectorului 1 nu are banii necesari să le plătească, potrivit sursei citate, deoarece vechea administrație a lăsat în buget o gaură de 800 milioane lei.





”Locuiești în Sectorul 1 sau ești agent economic cu sediul în această zonă administrativă? Înseamnă că faci parte din comunitatea locală și trebuie să te îngrijești și de spațiul de dincolo de ușa propriei locuințe sau a sediului în care îți desfășori activitatea. Străzile și trotuarele pe care circulăm trebuie să fie la fel de curate ca acasă pentru că ele reprezintă cartea noastră de vizită ca și comunitate.





Din păcate, însă, în ultima perioadă, pe domeniul public al Sectorului 1 au răsărit mormane de gunoaie care nu ne fac cinste și ne pun în pericol și sănătatea, mai ales în actualul context pandemic. Depozitarea deșeurilor pe străzi, trotuare sau spații verzi este strict interzisă și atrage sancționarea contravențională cu amenzi cuprinse între 2.000 de lei și 5.000 de lei”, a transmis Primăria Sectorului 1 într-un comunicat de presă.

În ultimele săptămâni, prestatorul serviciului de salubritate a refuzat să ridice deșeurile de pe domeniul public deoarece nu a mai fost plătit din luna iunie. Facturile restante se ridică la suma de aproape 100 de milioane de lei, a mai transmis Primăria.