Parchetul general a transmis CSM si ministrului Justitiei protocoalele incheiate cu SRI

"Avand in vedere decizia luata astazi de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii privind verificarea anumitor aspecte legate de protocoalele clasificate incheiate intre institutiile judiciare si Serviciul Roman de Informatii, precum si solicitarea ministrului justitiei de demarare a procedurii legale de desecretizare a protocoalelor incheiate intre Ministerul Public, Directia Nationala Anticoruptie si Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, pe de o parte, si Serviciul Roman de Informatii, pe de alta parte, conducerea Ministerului Public a transmis protocoalele clasificate Consiliului Superior al Magistraturii si ministrului justitiei, spre informare, potrivit prerogativelor constitutionale si competentelor legale, precum si a principiului 'nevoii de a cunoaste'", se arata in mesajul ministerului Public.In continuare, la nivelul Ministerului Public este in derulare analiza aspectelor legale privind procedura de declasificare a protocoalelor incheiate cu SRI, se arata in acest comunicat.''Este o decizie importanta desecretizarea si ea se va lua de indata ce se va incheia operatiunea de analiza temeinica in aceasta problema. Ca orice alta decizie, Ministerul Public face mai intai o analiza de legalitate, apoi luam masura. Discutam de principiu, facem o analiza pentru a vedea daca exista conditiile legii pentru aceasta'', a explicat Lazar, la sediul CSM.Presedintele Comisiei de control al activitatii SRI, Claudiu Manda, a declarat, luni , ca directorul SRI, Eduard Hellvig, l-a informat ca doreste sa desecretizeze protocolul SRI-DNA, iar inainte de a face acest lucru a cerut o intalnire cu membrii comisiei.Tudorel Toader a cerut luni dimineata Parchetului General desecretizarea protocoalelor incheiate intre SRI si Ministerul Public, DNA si DIICOT, el anuntand inca de vineri ca va face acest lucru.