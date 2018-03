Basescu: CSAT nu a aprobat niciodata vreun protocol de colaborare institutionala, nici in mandatul meu, si sunt convins ca nici in mandatul lui Iohannis. S-a ajuns la situatia in care desecretizarea trebuie facuta

Fostul presedinte Traian Basescu spune ca in sedintele Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) nu au fost aprobate niciodata protocoale de colaborare institutionala in mandatele sale, adaugand ca este convins ca nici in mandatul lui Klaus Iohannis nu s-a intamplat acest lucru, scrie News.ro. Basescu a adaugat ca s-a ajuns acum la situatia in care trebuie facuta desecretizarea protocoalelor dintre institutii.

"Institutional, CSAT nu a aprobat niciodata vreun protocol de colaborare interinstitutionala. Niciodata nu am vazut un astfel de protocol. CSAT a cerut institutiilor sa colaboreze in privinta luptei anticoruptie, evaziune fiscala, a dat decizii in sensul asta. (...) Nici in mandatul meu, si sunt convins ca nici in mandatul lui Iohannis nu s-a apucat CSAT sa faca asta", a declarat Traian Basescu, duminica seara, la Romania TV.

El a subliniat ca acum s-a ajuns la situatia in care trebuie facuta desecretizarea protocoalelor, cu asumarea unei "pierderi".

"Aceste protocoale ar trebui facute publice, sa ne asumam o anumita pierdere prin transparentizarea mecanismelor, dar trebuie asumat. Precizez, CSAT nu are ce sa desecretizeze, pentru ca nu a aprobat niciun protocol", a mai spus Basescu.

Intrebat cine s-ar putea teme de desecretizarea acestor protocoale interinstitutionale, Traian Basescu a spus ca nimeni nu ar putea scrie ilegalitati intr-un document al statului.

"Cine credeti ca este atat de prost sa scrie ilegalitati intr-un document al statului roman? Ei se feresc pentru ca au scris proceduri, care nu stiu cat este de bine sa ajunga publice, pentru le afla infractorii si atunci trebuie sa inventeze altele. (...) S-a ajuns la situatia in care desecretizarea trebuie facuta¬, a mai spus fostul presedinte.

Premierul Viorica Dancila solicita desecretizarea protocolalelor incheiate intre SRI si alte institutii ale statului, "avand in vedere interesul public privind clarificarea unor chestiuni extrem de importante pentru functionarea Romaniei ca stat democratic in care functioneaza separatia puterilor in stat, precum si pozitia oficiala exprimata astazi de Administratia Prezidentiala", a anuntat, vineri seara, Guvernul.

Conform sursei citate, solicitarea prim-ministrului se bazeaza pe prevederile legale potrivit carora "se interzice clasificarea ca secrete de stat a informatiilor, datelor sau documentelor in scopul ascunderii incalcarilor legii, erorilor administrative, limitarii accesului lainformatiile de inters public, restrangerii ilegale a exercitiului unor drepturiale vreunei persoane sau lezarii altor interse legitime".

Tot vineri seara, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, la Antena 3, ca luni dimineata va cere Ministerului Public - DNA desecretizarea protocoalelor cu Serviciul Roman de Informatii, daca solicitarea formulata in acest sens de catre premierul Viorica Dancila nu se refera explicit si la protocolul SRI cu Ministerul Public.





"Voi vedea care va fi solicitarea doamnei prim-ministru si, daca nu acopera si solicitarea catre Ministerul Public, in limitele competentelor mele legale date de art 132 din Constitutie, care spune ca procurorii isi desfasoara acivitatea sub autoritatea ministrului Justitiei - nu cum gresit a spus cineva sub controlul ministrului Justitiei - eu, in calitate de ministru al Justitiei, luni la prima ora voi solicita Ministerului Public desecretizarea protocolului cu SRI", a declarat ministrul Justitei.





Consiliul Suprem de Aparare a Tarii nu a aprobat, prin Hotarari, incheierea unor protocoale intre Serviciul Roman de Informatii si Directia Nationala Anticoruptie sau intre Serviciul Roman de Informatii si alte entitati ale statului si nu a stabilit, prin prevederile hotararilor aprobate, atributii suplimentare in sarcina acestora. Protocoalele au fost incheiate fie la solicitarea Serviciului Roman de Informatii, fie la solicitarea celorlalte entitati implicate, in baza unor prevederi ale legilor sau regulamentelor proprii de organizare si functionare, a precizat vineri Administratia prezidentiala.