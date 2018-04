Remus Pricopie, rectorul SNSPA: Realocarea cifrelor către universități după admiterea din septembrie este neserioasă. Candidații vor să știe pe ce locuri dau admitere înainte de examen

Amintim că HotNews.ro a analizat în exclusivitate modul în care Ministerul Educației a repartizat fiecărei universități locurile cu finanțare de la buget la licență, masterat și doctorat, în comparație cu alocarea de anul trecut.

Concluzia: doar 9 universități din 56 pierd locuri în 2018-2019, conform repartizării preliminare a granturilor

Din cele 9, singurele universități care se regăsesc pe listele cu tăieri atât la licență, cât și la master și doctorat sunt universitățile critice cu puterea ( adică cele din Consorțiul Universitaria: 1. Universitatea din București, 2. Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, 3. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, 4. Universitatea de Vest din Timișoara. ASE, tot parte a Consorțiului, pierde doar la doctorat și licență ). La acestea se adaugă 5. Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București (SNSPA) - care încasează pierderi importante pe toate cele 3 linii

( ). - care încasează pierderi importante pe toate cele 3 linii În rest, toate celelalte 47 de universități de stat câștigă locuri în plus sau rămân la același nivel cu anul trecut

Reacția rectorului SNSPA vine după ce ministrul Educației, Valentin Popa, a anunțat luni că repartizarea locurilor bugetate în universități ”este preliminară și că va fi corectată intr-o mică măsură la licență, mai mare la master și relativ considerabilă la doctorat, dar după ce vom vedea admiterea din acest an”. Ministrul a adăugat că există o ”activitate managerială deficitară în anumite universități”, respectiv ”o discrepanță majoră între numărul de studenți înmatriculați și numărul de locuri bugetate alocate în ultimii trei ani”, dând ca exemplu Universitatea București.Președintele Consiliului Național al Rectorilor, Sorin Cîmpeanu, a declarat pentru HotNews.ro că una dintre soluțiile la care pot apela universitățile este, dacă universitatea primește mai multe locuri bugetate de stat după admiterea din septembrie.Într-un comunicat remis HotNews.ro, Remus Pricopie, rectorul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (SNSPA), declară că “din conferința de presă de ieri [luni, 23 aprilie 2018 - n.red.] am înțeles că”.“Tot ieri am aflat că ministrul Popa continuă, dar, pe care în mod nejustificat o acuză - folosind iar date incerte și raționamente neclare - de lipsă de performanță managerială”, susține Remus Pricopie, fost ministru al Educației în 2012-2014, în guvernul Ponta.Rectorul SNSPA afirmă că “am ajuns în această situație ca urmare a faptului că ministrul Valentin Popa nu are experiență în gestionarea politicilor publice și nu înțelege rolul său în asigurarea echilibrului sistemului național de educație. Din păcate, această lipsă de experiență este dublată de o încăpățânare care nu are ce căuta aici atunci când vorbim de interesul public. Să recunoști că ai greșit nu este o rușine. Eu aş spune că este chiar o dovadă a responsabilității publice și maturității politice, atribute pe care domnul ministru Popa nu le are”.“În fața acestei situații inacceptabile este nevoie de o acțiune fermă și coerentă a tuturor celor care respectă învățământul românesc și tradiția acestuia. Mă voi adresa colegilor rectori din Consorțiul Universitaria cu rugămintea de a acționa împreună pentru a soluționa această situație. De asemenea, în lipsa unui răspuns din partea Ministerului / Guvernului, trebuie să ne alăturăm demersului Universității din Bucureşti de a ataca în instanță această decizie irațională a ministrului Popa”, afirmă Remus Pricopie.