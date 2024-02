Ultima știre - 06:47 Luni, 19 Februarie 2024, 06:47

HotNews.ro

0

Trupele ruse au lansat mai multe atacuri la vest de Avdiivka, localitate pe care o cpturaseră, încercând astfel să-și mărească avantajul teritorial. Kievul a anunțat că a deschis o anchetă pentru crime de război ale Rusiei după ce au apărut două informații independente cu privire la execuția de către forțele ruse a mai multor prizonieri de război ucraineni.

Lupte pe frontul din Ucraina Foto: Muhammed Enes Yildirim / AFP / Profimedia

Toate informațiile despre războiul din Ucraina - ziua 726 - LIVE pe HotNews.ro:

În Zaporijia, localnicii fideli Rusiei adună informații despre rezidenți și fac presiuni pentru ca aceștia să participe la „alegerile prezidențiale din Rusia”, se arată într-o postare pe Telegram a șefului Administrației Militare Regionale Zaporijia, Ivan Fedorov

Forțele de Apărare ucrainene au respins 47 de atacuri inamice în ultimele 24 de ore din care 14 atacuri pe malul stâng al râului Nipru

Florin Barbu: import de cereale în România nu pot face decât fermierii şi procesatorii români. De import, în România, de cereale ucrainene, nu se pune problema

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, afirmă că, în luna octombrie a anului trecut, România a exportat o cantitate mai mare de grâu decât cantitatea totală de cereale ucrainene care au tranzitat România. Ministrul susţine că „nu se pune problema” importurilor de cereale din Ucraina în România, potrivit News.ro.

„În momentul de faţă, partea Mării Negre, vorbim de portul Odessa, s-a deblocat şi cerealele au început să plece către ţările terţe unde Ucraina avea contracte. În octombrie, prin România s-au tranzitat din Ucraina, vorbind de grâu, 7,5 milioane de tone iar România deja exportase 9,8 milioane de tone. Practic, noi am exportat mai mult decât s-a făcut tranzit prin România. Doi: am fost în vama Siret, în calitate de ministru al Agriculturii şi am cerut vămii Siret să-mi dea accesul pentru a filma pentru a arăta fermierilor – pentru că au fost foarte multe situaţii în care fermierii au sesizat anumite nereguli, că ar fi în vama Siret - am luat toată trasabilitatea, cum intră un TIR în vama Siret, cum este sigilat, cum se încarcă documentele electronice şi am constatat un lucru: cântarul de intrare în ţară nu funcţiona. Cum am ajuns în Bucureşti am avut o discuţie cu domnul premier Marcel Ciolacu şi cu domnul ministru Sorin Grindeanu şi astăzi a văzut că CNAIR a dat deja un comunicat prin care a spus că de luni cântarul va funcţiona”, a afirmat Florin Barbu, la Digi 24, duminică seară.

Cele mai importante evenimente din ultimele 24 de ore:

Confruntându-se cu deficitul de forță de muncă și de muniție, Ucraina a fost forțată să se retragă de la Avdiivka din regiunea Donețk de est, oferind Moscovei primul câștig teritorial major din ultima jumătate de an. Statul major al Ucrainei a raportat 14 atacuri eșuate ale Rusiei asupra satului Lastochkyne, la aproximativ 2 km (o milă) la vest de Avdiivka.

Danemarca a decis să-și doneze tot armamentul de artilerie Ucrainei , a declarat sâmbătă premierul danez Mette Frederiksen la cea de-a 60-a Conferință de Securitate de la München

Ministrul de externe al Chinei, Wang Yi, i-a spus omologului său ucrainean că Beijingul nu vinde Rusiei arme letale pentru război. China spune că este parte neutră în conflictul din Ucraina, dar a fost criticată pentru că a refuzat să condamne Moscova pentru ofensiva sa.

Ministrul de externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, a discutat cu omologul său chinez perspectivele de pace. Kuleba a spus că a discutat despre planurile Ucrainei de a organiza un summit global pentru pace, summit pe care Elveția a fost de acord să-l sprijine. Cei doi bărbați „au convenit asupra necesității de a menține contactele Ucraina-China la toate nivelurile și de a ne continua dialogul”.

Peste 100 de documente ale Kremlinului obținute de un serviciu european de informații și consultate de Washington Post arată că Rusia a desfășurat o campanie de dezinformare pentru a-l submina pe Volodymyr Zelenski. Publicația americană a spus că instrucțiunile Kremlinului „au rezultat în mii de postări pe rețelele de socializare și sute de articole fabricate” care „au încercat să exploateze tensiunile între Zelenski și comandantul superior al armatei, Valerii Zaluzhnyi”.