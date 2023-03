RĂZBOI ÎN UCRAINA Miercuri, 15 Martie 2023, 19:01

Sebastian Jucan • HotNews.ro

1

Forțele armate ale Ucrainei au declarat miercuri că au reușit să doboare încă un bombardier tactic Su-24 al Rusiei tocmai în apropierea orașului Bahmut din regiunea Donețk, relatează The New Voice of Ukraine.

Explozia puternica ce a urmat doborarii unei aeronave rusesti Foto: Captura video

Lovitura a fost revendicată de Brigada 93 a armatei ucrainene, o înregistrare video distribuită de militarii acestuia surprinzând ceea ce pare momentul imediat de după prăbușirea unei aeronave la sol și parașuta unuia dintre soldații ruși glisând încet spre sol înainte de a se agăța într-un copac.

Chiar la sfârșitul înregistrării pot fi observate de asemenea mai multe explozii mici, cel mai probabil cauzate de detonarea munițiilor de la bordul aeronavei. Faptul că aceasta a fost într-adevăr un Su-24 nu a fost confirmat din surse independente.

Воїни 93-Ї бригади знищили бомбардувальник

РФ су-24 pic.twitter.com/8OCtDdL9fJ — NV (@tweetsNV) March 15, 2023

Potrivit bilanțului întocmit de Oryx, cunoscutul site ce monitorizează pierderile suferite de ambele tabere ale războiului din Ucraina, Rusia ar fi rămas fără 10 dintre avioanele sale Su-24 în timpul conflictului declanșat de președintele Vladimir Putin în data de 24 februarie a anului trecut.

Costul unui Su-24 este evaluat la aproximativ 24-25 de milioane de dolari, deși estimările variază în funcție de modernizările aduse. În mod interesant, majoritatea bombardierelor Su-24 scoase din acțiune în timpul „operațiunii militare speciale” au fost distruse sau avariate puternic la sol, în urma unor bombardamente sau acte de sabotaj ale ucrainenilor.

Acesta este modelul de avion pe care Evgheni Prigojin, șeful mercenarilor Wagner, susține că l-a folosit în timpul unei presupuse misiuni de bombardare a pozițiilor ucrainene la care ar fi participat personal ca navigator în carlingă.

Serviciul de presă al Concordia, firma de catering a lui Prigojin care i-a atras porecla de „bucătarul lui Putin”, a anunțat câteva zile mai târziu că respectivul avion deținut de mercenarii Wagner a fost lovit de trupele ucrainene.

Urmărește ultimele evoluții din a 385-a zi a războiului din Ucraina LIVETEXT pe HOTNEWS.RO.