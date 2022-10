RĂZBOI ÎN UCRAINA Joi, 06 Octombrie 2022, 09:13

Un război lung va testa capacitatea SUA și a aliaților săi europeni de a continua să sprijine Ucraina din punct de vedere militar și economic și să facă față lipsei de gaz ruses, scrie La Razon, citat de Rador.

Președintele rus Vladimir Putin, ministrul rus al apărării Serghei Șoigu și comandantul-șef al marinei ruse, amiralul Nikolai Evmenov Foto: Mikhail Klimentyev / AP / Profimedia

Cum poate evolua războiul din Ucraina?

De la începutul invaziei din 24 februarie, diverși lideri politici și o armată de analiști internaționali au vorbit despre evoluția războiului lansat de Vladimir Putin.

Astăzi, observatorii descriu în linii mari trei scenarii posibile:

un colaps militar rusesc,

un atac cu arme nucleare care ar schimba dimensiunea războiului

un conflict înghețat de intensitate mai mică, dar extrem de instabil.

Posibilitatea unei păci negociate a dispărut din birourile puterii atât din Rusia, cât și din Ucraina. Deși este o opțiune care nu a avut niciodată mari apărători între cele două părți, acum pare din ce în ce mai imposibil de fezabilă.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat marţi un decret care declară în mod oficial ca „imposibilă” perspectiva oricăror negocieri între Kiev şi liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, dar lasă uşa deschisă pentru discuţii cu Rusia, transmite Reuters.

Volodimir Zelenski Foto: Ukraine Presidency / Zuma Press / Profimedia

Opțiunea ca Putin să părăsească puterea este una pe care puțini lideri politici occidentali au pus-o pe masă. Cu luni în urmă, președintele Statelor Unite, Joe Biden, a ridicat suspiciuni, afirmând că Putin "nu poate continua la putere".

Observatorii internațional au interpretat că șeful Casei Albe făcea aluzie la schimbarea regimului de la Moscova. Biden a rectificat și a spus că nu vrea să lanseze acest mesaj. Dar există o credință tot mai mare în Ucraina că războiul se poate termina doar dacă Putin părăsește președinția.

Primul scenariu: Putin să fie răsturnat și să existe o luptă pentru putere la Kremlin

Sancțiunile care afectează populația rusă și mobilizarea parțială decretată de Putin pentru a lupta în Ucraina ar putea fi doi declanșatori ai unei posibile rebeliuni în interiorul Rusiei, potrivit diverșilor analiști, dar realitatea este că aproape că nu există semne de nemulțumire pe scară largă în interiorul Rusiei.

Alexander Motyl, profesor la Universitatea Rudgers din Newark (SUA), dă o șansă de 50% ca Putin să fie răsturnat și să existe o luptă pentru putere la Kremlin înainte de sfârșitul anului 2022.

"Este probabil ca rușii să protesteze din ce în ce mai mult, cu demonstrații și recurgeri la violență împotriva regimului", explică el pentru La Razon.

Alexander Motyl (captură Youtube)

Neil Winn, profesor la Școala de Politică și Studii Internaționale de la Universitatea din Leeds, asigură că primul scenariu este cel al unui impas și al unei legături între forțele ruse și ucrainene.

Al doilea scenariu

"Al doilea scenariu este acela al revenirii la status quo-ul de dinainte de 2014, cu revenirea Crimeii.

Al treilea scenariu:

Al treilea este cucerirea și anexarea de către Rusia a mai multor regiuni ale Ucrainei și crearea unei Rusii Mari.

Al patrulea scenariu

Al patrulea scenariu este colapsul moral și logistic al armatei ruse în Ucraina și o retragere pe teritoriul rus.

soldati ucraineni Foto: Juan BARRETO / AFP / Profimedia

Al cincilea scenariu este că unele regiuni ale Ucrainei rămân rusești, în timp ce alte regiuni sunt returnate Ucrainei".

Experții consultați de Foreign Policy consideră că un colaps militar rusesc este mai probabil.

Deși Rusia are încă un mare arsenal de război și poate cere o mobilizare totală a populației, o Rusia încolțită și înarmată nuclear, cu o armată prost pregătită și prost echipată, ar putea provoca mari pagube întregii lumi printr-un posibil atac nuclear sau chimic, potrivit lui Jack Detsch, un reporter pentru Politica Externă de la Pentagon.

Amele nucleare tactice

Opțiunea care vorbește despre o posibilă utilizare a armelor nucleare în Ucraina a căpătat putere în ultimele zile. Putin "face fanfaronadă chiar acum", a declarat Iuri Fiodorov, un analist militar din Praga, pentru Reuters.

„Nu am văzut niciun indiciu sau activitate care să ne facă să credem că este în afara normalului. Nu am văzut o activitate care să iasă din sfera obișnuită pentru genul de activități desfășurate de aceste elemente ale forțelor strategice ale rușilor", a declarat reporterilor oficialul, care a vorbit sub protecția anonimatului.

"Dar ce se va întâmpla peste o săptămână sau o lună este greu de spus, când înțelege că războiul este pierdut", mai spune el.

Racheta balistica intercontinentala la o parada din Piata Rosie, Moscova Foto: Yuri Kadobnov / AFP / Profimedia Images

Deși niciun oficial rus nu a vorbit despre posibilitatea utilizării armelor nucleare, Kremlinul ar avea mai multe opțiuni pe masă, precum aruncarea de arme nucleare tactice din avioane sau tragerea cu rachete de pe uscat, nave sau submarine.

Armele nucleare tactice sunt cele folosite pe câmpul de luptă într-un scop "tactic" și nu au potențialul distructiv al bombelor nucleare mari capabile să distrugă orașe întregi și să cufunde lumea într-un scenariu de coșmar apocaliptic.

Câte arme nucleare au Rusia?

Rusia este cea mai mare putere nucleară din lume în funcție de numărul de focoase nucleare: are 5.977 de focoase nucleare, în timp ce Statele Unite au 5.428, potrivit Federației Oamenilor de Știință Americani (Federation of American Scientists).

Aceste cifre includ focoasele depozitate și cele casate, dar atât Moscova, cât și Washingtonul au suficientă putere de foc pentru a distruge lumea de mai multe ori.

Rusia are 1.458 de focoase nucleare strategice desfășurate - sau pregătite să tragă -, iar Statele Unite au 1.389 de focoase desfășurate, potrivit celor mai recente date declarate public. Aceste focoase se află pe rachete balistice intercontinentale, rachete balistice pe submarine și bombardiere strategice.

În ceea ce privește armele nucleare tactice, Rusia are un număr de aproximativ 10 ori mai mare decât cel al Statelor Unite. Aproximativ jumătate din cele 200 de arme nucleare tactice americane sunt desfășurate în baze din Europa.

Armele nucleare tactice americane au randamente reglabile de la 0,3 la 170 de kilotone (bomba atomică lansată asupra Hiroshimei a fost echivalentă cu aproximativ 15 kilotone de dinamită).

Potențialul nuclear al Rusiei poate fi un mit la fel ca armata rusă- expert militar

Rusia este în criză de mult timp, iar întreținerea armelor nucleare necesită fonduri mari, reînnoiri și testări periodice. Prin urmare, există suspiciuni că potențialul nuclear rusesc este, de fapt, un mit similar celui referitor la forțele armate ale Rusiei - consideră colonelul ucrainean Viktor Kevliuk, expert în cadrul Centrului pentru Strategii de Apărare de la Kiev.

Într-un interviu acordat ageniţei RBC-Ucraina, expertul a amintit de acordul încheiat la începutul anilor '90 între Rusia și Statele Unite (Programul Megatons to Megawatts, n.r.).

Atunci, Federația Rusă s-a angajat să renunţe la o parte semnificativă a potențialului său nuclear, iar Statele Unite să cumpere uraniu slab îmbogăţit pentru a-l transforma ulterior în combustibil pentru centralele sale nucleare.

"Oare mai există în Rusia arme nucleare în stare bună de funcționare și gata de utilizare? Există opinii potrivit cărora tot ce a fost mai mult sau mai puţin pregătit pentru luptă a fost cumpărat, adus într-o stare de siguranță și este folosit pentru a genera electricitate..." - a explicat Kevliuk.

O altă evoluție probabilă este un conflict lung, de intensitate scăzută

"Rusia alimentează un conflict înghețat pentru o perioadă până când are șansa să se regenereze", a declarat pentru Foreign Policy Dara Massicot, cercetător senior în politici la Rand Corporation.

Un conflict înghețat ar pune la încercare răbdarea SUA și a aliaților săi europeni, care ar trebui să continue să ofere fonduri pentru sprijinul militar și economic al Ucrainei din ce în ce mai sărace, în timp ce Europa învață să facă față efectelor lipsei gazului rusesc.

Robet Farley Foto: Jon Cherry / Getty images / Profimedia

Rezistența tenace a forțelor ucrainene și sosirea unor cantități mari de arme din ce în ce mai avansate din Statele Unite la Kiev sunt doi factori care determină cursul războiului, dă asigurări analistul Robert Farley pentru LA RAZÓN:

"Se pare că rușii au evaluat bine capacitatea Ucrainei de a duce un război mobil și capacitatea sa de a profita de slăbiciunile poziției ruse. Există, de asemenea, semne că forțele ruse (și milițiile locale) sunt demoralizate și nu sunt dispuse să lupte din poziții defavorizate".

Oricum ar fi, Putin a preluat controlul direct asupra unor decizii militare, potrivit presei americane.

Recent, "New York Times" a dezvăluit că liderul Kremlinului a preferat să sacrifice trupe pentru a câștiga timp, respingând cererea comandanților săi de a retrage 20.000 de soldați prinși pe malul de vest al râului Nipru.

Această decizie a expus mii de trupe la moarte probabilă, dezertare și predare în fața Armatei ucrainene.

"Pentru Putin a fost un sacrificiu util să transmită imaginea că armata sa, deși în mod evident nu avansează, supraviețuiește în Ucraina", scrie Herman Pirchner, președintele fondator al Consiliului American de Politică Externă.

