Nu există indicii privind o activitate neobișnuită în jurul arsenalului nuclear al Moscovei în urma ultimelor amenințări nucleare ale președintelui rus Vladimir Putin, a declarat marți un oficial occidental, citat de Reuters.

Racheta balistica intercontinentala la o parada din Piata Rosie, Moscova Foto: Yuri Kadobnov / AFP / Profimedia Images

„Nu am văzut niciun indiciu sau activitate care să ne facă să credem că este în afara normalului. Nu am văzut o activitate care să iasă din sfera obișnuită pentru genul de activități desfășurate de aceste elemente ale forțelor strategice ale rușilor", a declarat reporterilor oficialul, care a vorbit sub protecția anonimatului.

Marți, Kremlinul a declarat că nu dorește să ia parte la retorica nucleară răspândită de puterile occidentale și de organizațiile media, fiind întrebat despre informațiile din presă potrivit cărora Rusia se pregătește să își demonstreze disponibilitatea de a folosi arme nucleare în conflictul cu Ucraina.

Reacția Kremlinului, prin vocea lui Dmitri Peskov, vine după ce The Times a scris luni că NATO a avertizat membrii Alianței că președintele Vladimir Putin este decis să organizeze un test nuclear la granițele Ucrainei.

Mesajul Rusiei privitor la retorica nucleară este o minciună evidentă. Putin a avertizat recent Occidentul că nu blufează atunci când a spus că ar fi pregătit să folosească arme nucleare pentru a apăra Rusia.

Alți aliați de top ai lui Putin, inclusiv fostul președinte Dmitri Medvedev, au sugerat că Rusia ar putea fi nevoită să recurgă la arme nucleare. Cel mai drastic mesaj în acest sens a fost al liderului cecen Ramzan Kadîrov, și el un om de bază al lui Vladimir Putin

După ce Rusia a confirmat pierderea poziției sale din Lîman, Kadîrov i-a criticat pe comandanții militari pentru eșecurile lor și a scris pe Telegram: „După părerea mea personală, ar trebui luate măsuri mai drastice, până la declararea legii marțiale în zonele de frontieră și utilizarea armelor nucleare cu randament scăzut".