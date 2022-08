RĂZBOI ÎN UCRAINA Joi, 04 August 2022, 16:26

Sebastian Jucan • HotNews.ro

Paul Krugman, laureat al Premiului Nobel pentru Economie, afirmă că sancțiunile occidentale istorice impuse împotriva Rusiei din cauza războiului din Ucraina funcționează într-un mod neașteptat, relatează Markets Insider.

Vladimir Putin ameninta ca taie gazul Europei Foto: Sergey Guneev / Sputnik / Profimedia

„Rusia nu are probleme în a-și vinde lucrurile dar are multe probleme în a cumpăra lucruri”, notează Krugman într-un nou editorial de opinie publicat de The New York Times.

Acesta scrie de asemenea că, deși statele occidentale s-au concentrat asupra limitării exporturilor rusești cu măsuri precum interzicerea importurilor de petrol din Rusia, restricțiile impuse asupra importurilor rusești sunt cele care afectează grav economia țării conduse de Vladimir Putin.

Efectul nu este tocmai în linie cu planul oficialilor din Occident care ținteau să limiteze veniturile pe care Rusia le poate pompa în mașinăria sa de război prin limitări asupra exporturilor sale energetice.

Deși în iulie producția zilnică a Gazprom a scăzut până la minimul ultimilor 14 ani, datele citate de Krugman arată că doar în primele 3 luni ale „operațiunii militare speciale” Moscova a obținut venituri de 24 de miliarde de dolari din exporturile energetice.

O explicație ține de faptul că, de la declanșarea invaziei pe 24 februarie, prețul țițeiului Brent a crescut cu 8% și cel al gazelor naturale cu nu mai puțin de 70%.

Importurile, călcâiul lui Ahile al economiei ruse

Dar pe partea de importuri situația este una radical diferită pentru economia rusă.

Interdicțiile impuse asupra exporturilor de bunuri către Rusia au dus la scăderea volumului schimburilor sale comerciale cu 60% în cazul țărilor care au impus sancțiuni împotriva Moscovei și cu 40% în cazul celorlalți parteneri comerciali ai statului rus.

Acest lucru a dus la o scădere dramatică a producției industriale a Rusiei și, prin urmare, a PIB-ului său.

Potrivit Institutului Economic Peterson, producția de lucruri precum electrocasnicele, cărbunele sau plasticul au scăzut cu până la 50% în Rusia.

Efectul surprinzător al sancțiunilor impuse împotriva Rusiei

„Așadar sancțiunile economice împotriva Rusiei par să fie surprinzător de eficace, doar că nu în modul în care se aștepta toată lumea”, subliniază Paul Krugman.

Un amplu studiu realizat de profesori de la Universitatea Yale și experți internaționali și publicat săptămâna trecută arată de asemenea că, în pofida declarațiilor optimiste ale oficialilor de la Moscova, importurile din China făcute de Rusia au scăzut în realitate, nu au crescut, cum s-ar fi așteptat mulți după impunerea sancțiunilor de către Occident.

Mai mult, în ceea ce privește mărfurile importate de Rusia, datele arată că exporturile chineze către Rusia au scăzut cu nu mai puțin de 50% de la începutul anului până în aprilie.

În cifre absolute, lucrurile arată așa: la sfârșitul lui 2021 exporturile erau de 8 miliarde de dolari pe lună, iar în aprilie valoarea lunară a fost de sub 4 miliarde de dolari.

Urmărește ultimele evoluții din a 162-a zi a războiului din Ucraina LIVETEXT pe HOTNEWS.RO.