Șase lucruri de știut Joi, 28 Aprilie 2022, 00:16

Ionut Baias • HotNews.ro

O serie de atacuri au vizat în ultimele zile obiective din Transnistria, regiunea separatistă din Moldova, susținută de Rusia.

Soldati rusi la granita Transnistriei Foto: Amos Chapple / Zuma Press / Profimedia Images

Ministerul ucrainean al Apărării a calificat evenimentele drept o "provocare planificată de către serviciile speciale rusești". Președinta Republicii Moldova a avertizat că acestea au fost o încercare de escaladare a tensiunilor, dând vina pe "facțiunile pro-război" din cadrul teritoriului separatist.

Rusia și speratiștii acuză Ucraina susținând că loviturile au plecat de pe eritoriul ei.

Al Jazeera încearcă să afle de ce este importantă Transnistria în contextul conflictului continuu dintre Rusia și Ucraina.

Ce este Transnistria?

Transnistria este o fâșie îngustă de pământ situată între malul estic al râului Nistru și granița Moldovei cu Ucraina.

Dintr-o populație totală de aproximativ 470.000 de persoane, etnicii ruși și ucraineni sunt împreună mai numeroși decât etnicii moldoveni.

Deși este recunoscut la nivel internațional ca parte a Republicii Moldova, teritoriul separatist susținut de Rusia se află sub controlul autorităților separatiste din 1992, după ce prăbușirea Uniunii Sovietice a declanșat un conflict între noua Republică Moldova independentă și separatiștii care doreau să mențină legăturile sovietice.

Nicio țară, inclusiv Rusia, nu recunoaște teritoriul ca fiind independent, dar autoritățile moldovenești nu au niciun control asupra regiunii, care funcționează ca un stat separat.

Maia Sandu Foto: Facebook Maia Sandu

Ce legătură are Transnistria cu conflictul ruso-ucrainean?

Rusia are aproximativ 1.500 de soldați în Transnistria, pe care Moscova îi numește forță de "menținere a păcii". Kievul este îngrijorat de faptul că aceste forțe ar putea fi folosite pentru a ataca Ucraina dinspre vest.

Rusia a efectuat exerciții militare în regiune recent, pe 2 februarie, și a declarat că prezența rusă este esențială pentru a-și proteja cetățenii din zonă și pentru a menține pacea între moldoveni și transnistreni.

În cazul în care președintele rus Vladimir Putin decide să implice Transnistria în război într-o anumită măsură, aceasta are puține pârghii pentru a refuza, deoarece rămâne dependentă din punct de vedere economic de Rusia, inclusiv pentru gazul gratuit.

Care sunt interesele Rusiei în Transnistria?

Rustam Minnekaiev, comandantul adjunct al districtului militar central al Rusiei, a fost citat săptămâna trecută de agențiile de știri de stat care au declarat că Rusia urmărește să preia controlul asupra sudului Ucrainei, ceea ce i-ar permite accesul la Transnistria.

Nu este clar dacă armata rusă, implicată în lupta pentru cucerirea estului Ucrainei, ar putea să cucerească mai multe teritorii în sudul Ucrainei și să avanseze spre Moldova.

Dar Rusia ar putea eventual să încerce să folosească Transnistria pentru a ajuta frontul cu ajutoare medicale și alimente, păzind convoaiele și securizând rețeaua feroviară și oferind un spațiu sigur unde să-și realimenteze trupele, să repare echipamentele și să se regrupeze.

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a avertizat că invazia Rusiei în țara sa a fost doar începutul și că Moscova intenționează să acapareze teritorii și în alte țări.

Monumentul unui tanc in Transnistria Foto: Aikaz91, Dreamstime.com

Moldova a mizat pe cartea neutralității

Moldova nu face parte din NATO și a încercat să rămână neutră încă de la independență, neutralitatea fiind consfințită în constituția sa.

Există îngrijorări cu privire la capacitatea sa de a se apăra de o potențială invazie rusă, în cazul în care Putin se îndreaptă spre granița sa cu Ucraina.

Cu toate acestea, luna trecută, această națiune de aproximativ 2,6 milioane de locuitori a depus o cerere de aderare la Uniunea Europeană, alături de Georgia și Ucraina.

Are Rusia ambiții în regiune?

La o săptămână de la invazia lui Putin în Ucraina, a apărut o înregistrare video care îi arată pe Putin și pe președintele bielorus Alexander Lukașenko stând lângă o hartă care părea să indice Transnistria ca o țintă potențială.

Oficialii din Belarus au declarat ulterior că harta a fost o greșeală.

Moldova are o lungă istorie de dominație din partea Imperiului Rus și, ulterior, a Uniunii Sovietice. Cu toate acestea, începând cu anii 1990, a început să se îndepărteze de influența rusă, îndreptându-se încet spre Europa.

Moscova presează Chișinăul și prin intermediul regiunii Transnistria

În cartea publicată acum câțiva ani, Tim Marshall scria că un atac al Rusiei asupra Moldovei ar însemna traversarea Ucrainei, peste râul Nipru, apoi peste o altă graniță suverană. El scria că un astfel de lucru este realizabil, dar cu pierderi mari de vieți omenești și cu folosirea Odesei ca punct intermediar.

Analistul scria și că un astfel de atac ar aduce sancțiuni nemaivăzute asupra Moscovei. Iată că Rusia a atacat Ucraina acum două luni și Odesa este și ea în vizorul lui Putin, dar trebuie spus că pare foarte puțin probabil un atac asupra Moldovei.

Kremlinul acționează însă asupra Moldovei, folosindu-și puterea economică și exploatând și situația volatilă din Transnistria pentru ca să preseze guvernul moldovean să nu adere la UE sau la NATO. „Moldova depinde energetic de Rusia, recoltele ei merg în est, iar importurile rusești de vin moldovenesc cresc sau descresc în funcție de starea relației dintre cele două țări”, scrie Tim Marshall.

Aici nu trebuie uitat că Putin a invocat adesea conceptul de „etnici ruși” pentru o serie de acțiuni pe teritoriul altor state, chipurile pentru a ajuta etnicii ruși „captivi” acolo. Într-un discurs faimos, după anexarea Crimeeii, în 2014, Putin a spus, referindu-se la regiuni din sudul și estul Ucrainei: „Rusia a pierdut aceste teritorii din varii motive, dar oamenii au rămas”. Etnicii ruși sunt în număr de peste 200.000 și în Transnistria, iar Kremlinul nu uită de ei...

Trebuie spus și că Moldova nu are forța militară necesară, nu doar pentru a face față unui atac al Rusiei, ci nici a unei diversiuni limitate. Moldova nu are cum să rezolve chestiunea transnistreană singură și nu are cum să încorporeze teritoriul în statul moldovean și să-i determine pe ruși să retragă armata.

Istoria a arătat că Rusia vrea să controleze zonele plate din vestul granițelor sale europene, cum ar fi câmpia nord-europeană, dar și câmpia din zona Moldovei. Rusia vrea și acces la Dunăre, de-a lungul ultimilor 170 de ani pierzând și recâștigând acest acces pe care nu-l mai are de la destrămarea URSS. (Vlad Barză)

surse: Al Jazeera, HotNews.ro.

