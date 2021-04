Ludovic Orban: Orice ministru care își atacă premierul trebuie să își scrie mai întâi demisia

"Așteptăm să se termine exercițiul acesta de supărare, de orgolii și să fie desemnat un ministru de la USR PLUS care să pună în practică toate obiectivele stabilite prin programul de guvernare”, spune liberalul.Orban l-a atact direct și pe Vlad Voiculescu despre care spune că nu a îndeplinit mai multe proiecte necesare pentru atragerea fondurilor europene și nu a aprobat proiecte pentru doatarea spitalelor.”Am alocat 1,3 miliarde pentru dotarea spitalelor, dar ministerul Sănătății nu a aprobat decât 20 de proiecte în primul rând”, a susținut Orban.Demiterea lui Vlad Voiculescu de la Ministerul Sănătății de către premierul Florin Cîțu, fără negocierea în prealabil în coaliția de guvernare, a fost „un gest iresponsabil, de imaturitate politică, un gest meschin aproape, un gest pe persoană, nu instituțional”, a declarat Cătălin Drulă, vicepreședintele USR-Plus într-un interviu acordat g4media „Nu a fost un gest al unui om politic responsabil, care înțelege ce responsabilitate are într-o coaliție”, a spus Drulă.„Acest comportament în care răstorni masa pentru că te simți sfidat, în care întotdeauna arunci responsabilitatea pe ceilalți – deși USR PLUS a fost un partener extraordinar de loial al premierului, poate mai loial decât propriul partid – este un comportament de anti-lider, este o dezamăgire, o spun direct”, a declarat Drulă.„Demiterea unui ministru nu pare mare lucru, dacă ne uităm la ultimii 31 de ani. Pleacă unul, vine altul, iar sistemul acesta de cumetrii, și numesc aici, din păcate, statul român, merge „tot înainte, că înainte era mai bine”, lejer, spre pensia specială”, a reacționat miercuri ministrul Economiei, Claudiu Năsui , după ce ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu a fost demis de premierul Cîțu.„Iată că mafia din sănătate a câștigat și azi. A câștigat pe linie toate luptele, nu ne mirăm. Presiunea infernală la care a fost supus Vlad Voiculescu a fost făcută de acest sistem, care, vă zic din proprie experiență, se urcă pe cadavre să rămână mufat la banii din taxele și impozitele plătite de fiecare om care lucrează în România. Bani ai nimănui, bani dați sub semnături din acest sistem grotesc”, spune ministrul Năsui.Ministrul cercetării, inovării şi digitalizării, Ciprian Teleman, afirmă că ”premierul a picat un test de leadership” . ”A ales calea scurtă de a scăpa de o grijă în loc să aleagă calea mai anevoioasă a comunicării şi a colaborării”. Vicepremierul Dan Barna a anunțat că Alianța USR-PLUS nu îl mai susține pe premierul Florin Cîțu . El a cerut o întâlnire de urgență a liderilor Coaliției pentru a decide retragerea sprijinului politic al acestuia după „decizia unilaterală și imatură politic” de a-l demite pe ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu.