Violeta Alexandru: PNL București susține în unanimitate candidatura lui Nicuşor Dan; oferă garanția că vom avea rezultatul dorit la Primăria Capitalei

„Tocmai s-a încheiat ședința Biroului Politic al PNL București. Decizia, luată în unanimitate, a fost aceea de a susține candidatura lui Nicușor Dan pentru Primăria Capitalei. În temeiul acestei decizii, mâine, în cadrul Biroului Executiv al PNL, voi propune conducerii partidului să aprobe această propunere privind susținerea, de la vârful partidului, pentru candidatura lui Nicușor Dan”, a declarat Violeta Alexandru, într-o conferință de presă susținută alături de Nicușor Dan.„Tocmai am încheiat zilele acestea cercetările sociologice făcute la nivelul sectoarelor și la nivelul municipiului București. Văzând șansele colegilor mei din PNL, am avut o discuție internă legată de opțiunile pe care le avem. Am convingerea că parte din cei analizați în aceste sondaje ar fi fost candidați foarte buni. Cu toate acestea, avem datoria să maximizăm șansele pe care le avem pentru obținerea unui scor bun la nivelul Capitalei. Așa încât, decizia pe care am luat-o a fost să susținem candidatura lui Nicușor Dan, pentru că această candidatură oferă garanția că vom avea rezultatul dorit la Primăria Municipiului București, și anume înfrângerea Gabrielei Firea”, a explicat ea.