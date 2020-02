Firea, despre anunţul susţinerii PNL pentru Nicuşor Dan: Ca nuca în perete şi colac peste pupăză

"Ce pot să vă spun? Ştiţi cum e: ţara arde şi bătrâneii se piaptănă - că nu erau nişte doamne care se pieptănau, erau nişte bătrânei simpatici. Nu ai ce să spui în astfel de situaţii, în care toată lumea este speriată, tensionată, toţi ne punem întrebări. Poate aveţi şi dumneavoastră prieteni în familie... Au golit rafturile, farmaciile, ne uităm cu toţii peste tot să vedem: apare, nu apare antidot, vaccin, tratament... Unde cazăm persoanele care vin din Italia, că vin cu sutele din Franţa, din China... Au ajuns să fie daţi afară din metrou bărbaţi doar pentru că seamănă cu asiatici. Copii care vin din zonele afectate se duc la şcoală şi părinţii, care, unii dintre ei sunt medici, îi învaţă să se ducă la şcoală şi nu înţeleg de carantină. În tot acest peisaj, care nu trebuie să fie de speriat, dar care trebuie să ne responsabilizeze, şi, în plus, faptul că nu avem un guvern stabil, care să fie învestit de către Parlament cu toate prerogativele şi să aibă toate pârghiile juridice ale unei guvernări sănătoase, am văzut şi eu aşa, ca nuca în perete şi colac peste pupăză, acest anunţ. E ca un 'no comment' pur şi simplu. Deci, este noaptea minţii", a apreciat Gabriela Firea, răspunzând unei întrebări din partea presei.Pe de altă parte, ea a declarat că le urează succes tuturor candidaţilor la alegerile locale, adăugând însă că atenţia a fost concentrată până în prezent doar asupra Primăriei Capitalei."Le urez succes cu mult fair play tuturor candidaţilor de la toate primăriile din ţară, pentru că am văzut că toată campania s-a concentrat doar pe Bucureşti. Să ştiţi că mai sunt primării şi în ţară. Multe, multe. Dar se vorbeşte doar despre Bucureşti. Oare de ce?!", s-a întrebat Firea.În altă ordine de idei, l-a îndemnat pe premierul interimar, Ludovic Orban, să nu îi mai transmită prin intermediari mesaje soţului său, Florentin Pandele, primar al oraşului Voluntari, ci să discute cu acesta în mod direct."L-am văzut pe domnul premier, care a fost demis de către Parlament, că îi transmite bezele soţului meu. Eu îi voi transmite - că am numărul lui de telefon - telefonul soţului. Nu ar fi mai bine să vorbească ei direct? De ce mă folosesc pe mine ca şi translator sau curea de transmisie? Au fost colegi la PNL în anii '90. Cine ştie ce or avea ei de împărţit şi îi încurcăm. Au fost prieteni, mergeau la mese împreună. Ştiu anumite lucruri unul despre celălalt. Mai ales unul, mai apropiat de mine, despre celălalt. Eu zic să le facilităm un acces direct. Să nu mai transmită prin mine şi prin televiziuni. Cam atât. Pur şi simplu de ne-comentat. Tuturor candidaţilor, mult succes!", a conchis Firea.