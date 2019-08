În ziua în care ALDE a votat ieșirea de la guvernare, Viorica Dăncilă declară că PSD trebuie să continue guvernarea, pentru a asigura stabilitatea țării/ Alianța USR-PLUS face un apel către partide pentru organizarea anticipatelor​

​Luni după-amiază, în ședința Biroului Politic al formațiunii ALDE a luat decizia de ieși de la guvernare. Anunțul a fost făcut de liderul partidului, Călin Popescu Tăriceanu, care a menționat că decizia implică demisia celor 4 membri ALDE din Cabinetul Dăncilă, iar cei care nu se vor supune, vor suporta consecințele, adică excluderea din partid. Premierul Viorica Dăncilă a calificat drept „de neînțeles” decizia ALDE de a rupe coaliția de guvernare și a afirmat că PSD trebuie să „continue guvernarea”, invocând necesitatea asigurării stabilității țării.







Liderul ALDE a spus că partidul său a decis ruperea coaliției cu PSD

pentru că nu poate cauționa în continuare măsuri precum Ordonanța de Urgență 114 sau construcții bugetare nefuncționale, el invocând un blocaj în coaliție atât la nivel local, cât și la nivel central. De asemenea, Tăriceanu a anunțat o alianță electorală cu Pro România, partidul condus de Victor Ponta, pentru susținerea candidaturii lui Mircea Diaconu la alegerile prezidențiale. Liderul ALDE a mai spus că parlamentarii partidului vor vota moțiunea de cenzură împotriva Guvernului anunțată de PNL.





În acest context, PSD va „încerca negocieri pentru a obține majoritate în Parlament”

și va „folosi toate pârghiile astfel încât acest guvern să-și ducă la capăt programul pe care l-a propus cetățenilor”, a spus Viorica Dăncilă. În cazul unei moțiuni de cenzură votată de Parlament, „ne supunem votului parlamentului și asta e situația”, a continuat șefa PSD, susținând că nu îi este temă de alegerile anticipate.







„Singura mea temere e să nu pierdem încrederea oamenilor. Nu putem fiecare dintre noi să gândim numai din punct de vedere electoral și să vedem doar ce ne aduce procente. Indiferent dacă PSD va pierde, eu vreau să cred că am făcut ceea ce trebuie și nu am dus țara în instabilitate, nu am adus un prejudiciu în plan extern României”, a mai spus primul ministru.





Decizia ALDE implică demisia din Guvern a celor 4 miniștri ai partidului - ministrul de Externe, Ramona Mănescu, ministrul Energiei, Anton Anton, ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu, și ministrul pentru Relația cu Parlamentul, Viorel Ilie. Ministrul de Externe Ramona Mănescu nu va demisiona însă și va rămâne în Cabinetul Dăncilă, în pofida deciziei de ieșire de la guvernare a formațiunii, au declarat surse politice pentru HotNews.ro. Întrebat despre acest lucru, Tăriceanu a spus că nu are informații, dar că miniștrii care vor refuza să demisioneze vor suporta consecințele, adică vor fi excluși din partid.









Ramona Mănescu spune că va rămâne ministru de Externe , chiar dacă ALDE a decis să iasă de la guvernare. Ea a adăugat că se așteaptă să fie exclusă din ALDE, dar că nu va intra în PSD.





"Eu am acceptat această onoare de a fi ministru de Externe pentru că am considerat că politica externă e importantă, cred că e important să fim parteneri serioși pînă la capăt. Înțeleg poziția ALDE, o respect, dar pentru România să dea semnale că este inconsecventă e un lucru rău. Îmi asum să rămân în continuare, măcar până când se clarifică situația și reușesc să avansez negocierile pe care le am cu oficialii europeni. Suntem într-un moment în care pentru România trebuie luate niște decizii care ne vor afecta pentru următorii 5 ani”, a declarat Ramona Mănescu, la Digi 24.





Ea a mai spus că nu va trece la PSD: "Asta este clar. Eu îmi continui misiunea ca ministru al Afacerilor Externe și cred că asta este suficient”.







În cazul în care vor alege să-și depună mandatele, pe posturile vacante se vor numi interimari:







Ministerul Energiei, Nicolae Bădălău







Ministerul Mediului, Ioan Deneș, ministrul Apelor și Pădurilor ministru pentru relația cu Parlamentul - Radu Oprea, ministru pentru Mediul de Afaceri Vom reveni cu amănunte.









„Vom depune moțiunea de cenzură când vom avea peste 233 de semnături, ca o garanție a unei majorități clare în susținerea moțiunii de cenzură. Este necesară această măsură de precauție, pentru că opoziția are la dispoziția sa o singură moțiune de cenzură pe sesiune parlamentară, un singur glonț pe țeavă și trebuie ca această unică moțiune de cenzură pe sesiune parlamentară să fie folosită atunci când există cea mai mare șansă pentru ca moțiunea de cenzură să fie adoptată”, a afirmat Ludovic Orban, luni, la Parlament, potrivit Mediafax.





Liderul liberalilor a adăugat că de azi Guvernul Dăncilă este unul minoritar și nu se mai bucură de sprijin majoritar în Parlament.







Liderul USR Dan Barna a solicitat demisia premierului Viorica Dăncilă, făcând apel la celelalte partide parlamentare să accepte un acord politic prin care să poată fi organizate alegeri anticipate cât mai curând, scrie Mediafx.







„Până astăzi, au fost aliați în jurul borcanului cu miere. I-a unit dorința comună de a-și consolida puterea și influența și de a-și albi dosarele penale, astfel încât să nu mai răspundă pentru banii publici sifonați în propriile buzunare. De astăzi, social-democrații Vioricăi Dăncilă și liberal-democrații lui Călin Popescu Tăriceanu își separă drumurile, iar România e cu un pas mai aproape de eliberarea de PSD și ALDE”, a transmis USR, într-o postare pe pagina de Facebook a partidului.







Potrivit sursei citate, „președintele USR Dan Barna îi cere premierului să își dea demisia pentru că astăzi și-a pierdut majoritatea parlamentară și face un apel public la partidele parlamentare să accepte un acord politic care să permită organizarea de alegeri anticipate cât mai repede cu putință”.







Alianța USR-PLUS rămâne consecventă, reprezentanții partidului condus de Dan Barna precizând că o intrare la guvernare va exista doar după alegeri anticipate sau la termen.





„Sunt multe lucruri care trebuie reparate în urma PSD-ALDE. Alianța USR PLUS rămâne consecventă: va intra la guvernare doar în urma unor alegeri parlamentare, anticipate sau la termen. În absența acestora, orice guvern s-ar forma acum ar presupune acceptarea unor compromisuri și ar fi unul susținut de o majoritate fragilă. Adică, un guvern vulnerabil, ce riscă să fie blocat la fiecare pas. Dacă ALDE speră că, prin ieșirea de la guvernare, nu o să mai plătească nota de plată pentru toate mizeriile din ultimii trei ani se înșală. Românii nu pot fi păcăliți și știu foarte bine cine poartă răspunderea pentru cele întâmplate din ianuarie 2017 încoace. E totuși bine că președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu a înțeles ceva din lecția de pe 26 mai și a renunțat la candidatura la alegerile prezidențiale”, conchid reprezentanții USR.







Cioloș susține necesitatea anticipatelor: E nevoie de un program clar de guvernare La rândul său, liderul PLUS Dacian Cioloș spune că sunt necesare alegerile anticipate și ulterior a unui program clar de guvernare.







„Întreaga degringoladă a actualei guvernări demonstrează necesitatea organizării unor alegeri anticipate. Situația catastrofală în care actuala guvernare a Coaliției PSD-ALDE a adus țara reclamă o relegitimare la urne a majorității. Este nevoie de un guvern care să aibă susținere clară în Parlament, pe baza votului cetățenilor. E nevoie de un nou proiect clar de guvernare, cu viziune pe termen lung. Falimentul statului ne arată că orice fel de improvizații și guvernări fără viziune dăunează interesului general. Este nevoie de deplina înțelegere a rolului Alianței USR PLUS, mai cu seamă în aceste momente critice pentru România”, a scris Dacian Cioloș, luni, pe Facebook, potrivit Mediafax.