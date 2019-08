VIDEO Viorica Dăncilă: Trebuie să continuăm guvernarea, avem responsabilitatea de a asigura stabilitatea țării / Cine va asigura interimatul la ministerele ALDE

Într-o conferință de presă, premierul a confirmat că Ramona Mănescu (ALDE) rămâne ministru de Externe și dacă alți miniștri din partidul lui Tăriceanu „vor decide acest lucru își vor continua mandatele”.







În cazul în care vor alege să-și depună mandatele, pe posturile vacante se vor numi interimari:



Ministerul Energiei, Nicolae Bădălău

Ministerul Mediului, Ioan Deneș, ministrul Apelor și Pădurilor

ministru pentru relația cu Parlamentul - Radu Oprea, ministru pentru Mediul de Afaceri Vom reveni cu amănunte

„Este foarte important pentru noi ce se întâmplă cu România, dincolo de interesele politice. Avem responsabilitatea de a asigura stabilitatea pentru țara noastră”, a precizat Viorica Dăncilă, înainte de a adăuga: „Vom continua guvernarea, vom implementa în continuare programul de guvernare”.



Premierul a vorbit despre „o decizie de neînțeles din partea ALDE”, adăugând că a încercat să vadă „ce stă în spatele acestei decizii”, în condițiile în care este vorba despre același program de guvernare cu care PSD și ALDE au venit în fața cetățenilor.



„Înțelegeam dacă era vorba de o candidatură” a lui Călin Popescu-Tăriceanu la prezidențiale „pentru a-și ridica partidul în sondaje”, dar nici acest lucru nu s-a întâmplat, a continuat premierul.



În continuare, PSD va „încerca negocieri pentru a obține majoritate în Parlament” și va „folosi toate pârghiile astfel încât acest guvern să-și ducă la capăt programul pe care l-a propus cetățenilor”, a spus Viorica Dăncilă.



În cazul unei moțiuni de cenzură votată de Parlament, „ne supunem votului parlamentului și asta e situația”, a continuat șefa PSD, susținând că nu îi este temă de alegerile anticipate.



„Singura mea temere e să nu pierdem încrederea oamenilor. Nu putem fiecare dintre noi să gândim numai din punct de vedere electoral și să vedem doar ce ne aduce procente. Indiferent dacă PSD va pierde, eu vreau să cred că am făcut ceea ce trebuie și nu am dus țara în instabilitate, nu am adus un prejudiciu în plan extern României”, a mai spus primul ministru.