FOTO Arderile ilegale continuă în jurul Capitalei. Garda de Mediu: Echipele de control au intervenit imediat, două persoane au fost reținute pentru audieri / Octavian Berceanu: Din păcate, infracționalitatea a revenit la „normal”

„Suntem din nou în zonele "fierbinți" din jurul Capitalei în care continuă arderile ilegale. Odată cu lăsarea serii, comisarii GNM, însoțiți de polițiști și jandarmi, au depistat focare/vetre în care erau erau incendiate cabluri si alte deșeuri . Echipele de control au intervenit, imediat, pentru stingerea focarelor... Din „spectacol” nu au lipsit nici de această dată amenințările și încercările de intimidare la adresa noastră, însă nici de această dată nu au avut efectul la care se așteptau. Comisarii Gărzii Naționale de Mediu au fost toată ziua în aceste zone cu risc din apropierea Capitalei”, se arată într-un mesaj postat sâmbătă seara pe pagina de Facebook a GNM.Reprezentanții Gărzii de Mediu mai spun că, „după lăsarea serii, rămași fără cablurile arse, piromanii au dat foc la cauciucuri pe câmp, doar ca să facă rău, formând un nou nor de fum dens”.Trei autospeciale ISU și din Vidra au intervenit pentru stingerea incendiilor, iar în timpul descinderii organizate împreună cu Poliția Popești-Leordeni, Bragadiru și Măgurele și cu Serviciul de Acțiuni Speciale (SAS) au fost reținute două persoane pentru audieri, au mai informat reprezentanții Gărzii de Mediu.„Le-am promis că suntem cu ochii pe ei și ne ținem de promisiune. Avem aliați puternici și ne dorim mai mult ca oricând ca lucrurile să intre în legalitate în aceste zone de foc”, a mai scris Garda Naţională de Mediu în postarea pe Facebook, prezentând și imagini din timpul acțiunii de sâmbătă.Despre arderile ilegale de deșeuri ce au continuat și sâmbătă la Sintești a scris la rândul său pe Facebook și Octavian Berceanu, fostul șef al Gărzii Naționale de Mediu. „Din păcate, infracționalitatea a revenit la „normal”, cu toate că Garda de Mediu postează că este în Sintești. Au fost, dar începe meciul...”, a notat acesta.„Atenție, vine inversiunea termică din Sintești! Tot fumul merge către cartierul Berceni, sector 4 și mai departe, spre centru. La incendiul de cabluri se va deplasa o mașină de pompieri, în următoarele 15 minute. Așteptăm ca Politia sa se autosesizeze si sa solicite interventia comisarilor din Garda de Mediu”, a scris Berceanu.„Din păcate, infracționalitatea a revenit la „normal”, cu toate că Garda de Mediu postează că este în Sintești. Au fost, dar începe meciul... Sintesti este cantarul capacitatii politicienilor și a Guvernului de a face ceva pentru oameni. Dacă la 10 km de Parlament institutiile statului sunt ZERO, ce sa ne mai asteptam in caz de inundații, pandemie, cutremur sau decesul poștașului?”, a mai notat el.