Octavian Berceanu: Fumurile se ridică voioase de lângă București, se văd de pe Parlament și totuși nimeni nu-și mișcă fundul puturos de politician până acolo

„Îmi cer scuze față de bucureșteni pentru că nu am putut să fac ca locuitorii palatelor Victoriei și Cotroceniului să înțeleagă că respirăm toți același aer! Furnalele metropolei lucrează în draci, ca să recupereze zilele "dă sărbători trăcute". Pe de altă parte plămânii noștri sunt obosiți de poluare, gata pregătiți pentru comorbiditate”, a scris Berceanu în postarea ce însoțește imaginile.Fostul șef al Gărzii Naționale de Mediu mai notează că „fumurile se ridică voioase de lângă București, se văd de pe Parlament și totuși nimeni, dar absolut nimeni nu-și mișcă fundul puturos de politician până acolo”.„Am mers la Sintești nu numai cu Garda, Poliția și Jandarmeria, dar și cu toate televiziunile importante din Europa, și o perioadă am respirat aer normal. Nu e vina politicienilor că sunt corupți și incompetenți, că promovează nulități și hoți în instituțiile statului, e mai mult vina mea de cetățean”, a conchis ironic Octavian Berceanu.Satul Sintești (din comuna Vidra, județul Ilfov) a devenit celebru pentru arderile ilegale de deșeuri ce au loc frecvent în localitate, comisarii Gărzii de Mediu efectuând numeroase descinderi și controale în acest an, când la șefia instituției s-a aflat, până în septembrie, Octavian Berceanu.