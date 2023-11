Ultima știre - 05:51 Joi, 16 Noiembrie 2023, 05:51

0

​În cea de-a 42-a zi de conflict Israel-Hamas, luptele se concentrează în zona spitalului Al-Shifa, unde se presupune că ar fi centrul operațiunilor Hamas. Israelul spune că a găsit „echipament tehnologic”, arme automate și grenade la spital. Pe de altă parte, negocierile privind încetarea conflictului continuă ,dar fără rezultate notabile

Militari israelieni în subsolurile spitalului Al-Shifa Foto: AFP / AFP / Profimedia

Războiul Israel-Hamas - toate informațiile din ziua a 42-a sunt LIVE pe HotNews.ro:

Mark Regev , un consilier principal al premierului israelian Benjamin Netanyahu, a intrat în direct la diferite posturi de televiziune din SUA și Marea Britanie, apărând operațiunea militară mult criticată a Israelului în spitalul al-Shifa. Israelul ar fi găsit „echipament tehnologic” – care părea a fi un laptop – precum și arme automate și grenade în spital. Întrebat de Sky dacă acest lucru este suficient pentru a dovedi că Hamas își are baza sub al-Shifa, Regev a spus că ar putea dovedi acest lucru și că: „Pe măsură ce forțele noastre avansează... pe măsură ce reușim, nu am nicio îndoială că vom invita jurnalişti pentru a vedea ce am găsit în acest spital”.

Hamas a spus că imaginile cu armele din spital sunt „propaganda ieftină” și a negat că sediul său se află sub acesta.

Un vehicul s-a izbit joi de o barieră de la intrarea ambasadei Israelului din Tokyo, a informat presa japoneză. Un polițist a fost rănit în incident, iar un bărbat în vârstă de 50 de ani a fost arestat.

Președintele american Joe Biden a cerut Chinei să intervină pe lângă Iran pentru a-l îndemna să evite orice provocări în Orientul Mijlociu, a declarat miercuri un înalt oficial american reporterilor, după o întâlnire de patru ore între Biden și Xi Jinping.

Campania „Adoptă o comunitate din Israel”

Ministerul Afacerilor Externe israelian face o campanie de sensibilizare cu privire la programul său „Adoptă o comunitate din Israel”, care permite persoanelor și comunităților din străinătate să se conecteze și să sprijine unul dintre zecile de orașe care au fost devastate de masacrul din 7 octombrie comis de Hamas.

Câteva „adopții” au avut deja loc: Zurich a adoptat Consiliul Regional Eshkol, comunitatea evreiască din Singapore a adoptat Sderot și o companie de tehnologie din Tbilisi a adoptat Netivot, potrivit Times of Israel.

Deși există și alte inițiative de adoptare a unei comunități, acest nou proiect al Ministerului de Externe nu necesită ca participanții să facă parte dintr-o comunitate evreiască, iar orice persoană sau grup poate lua parte pentru a ajuta la vindecarea și reconstruirea comunităților afectate.

Efortul umanitar în nordul Fâșiei Gaza, puțin probabil în timp ce luptele continuă

Armata israeliană ar fi desfășurat buldozere la spitalul al-Chifa, susține Ministerul Sănătății al Hamas.

Cel mai mare spital din Gaza, al Shifa, a devenit cel mai recent punct fierbinte în conflictul dintre Israel și gruparea militantă Hamas, care controlează enclava palestiniană.

Israelul susține că Hamas desfășoară operațiuni militare de la spital - care a fost sprijinit marți de SUA - dar Hamas neagă acuzațiile.

Pacienții bolnavi de cancer evacuați din Gaza ajung în Turcia

Peste douăzeci de pacienți bolnavi de cancer care au reușit să părăsească Gaza via Egipt au ajuns miercuri seară în Turcia pentru tratament, a anunțat agenția oficială turcă Anadolu.

Potrivit ministrului sănătății, Fahrettin Koca, „un total de patruzeci de persoane, douăzeci și șapte de pacienți și treisprezece însoțitori, au fost transportate cu avionul în Turcia”.