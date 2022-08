INTERNATIONAL Luni, 15 August 2022, 14:48

Sebastian Jucan • HotNews.ro

Oligarhul Oleg Deripaska, un apropiat al președintelui Vladimir Putin, a intentat un proces pentru „protejarea onoarei și demnității” împotriva lui Oleg Tinkov, un alt miliardar rus, chemând în instanță și Meta/Facebook, potrivit Interfax.

Oleg Deripaska Foto: Captura Twitter

Alexei Melnikov, avocatul lui Deripasla, a explicat pentru Interfax că procesul a fost intentat din cauza „declarațiilor jignitoare” ale lui Tinkov pe pagina sa de Facebook.

„Solicităm instanței să recunoască informațiile difuzate de Tinkov ca fiind false, discreditând onoarea, demnitatea și reputația de afaceri a lui Oleg Vladimirovici și, de asemenea, să recupereze de la Tinkov despăgubiri pentru prejudiciul moral și reputațional în valoare de 2 miliarde de ruble”, a spus avocatul.

El a precizat că clientul său nu a solicitat despăgubiri și din partea Meta, companie catalogată drept „organizație extremistă” de către autoritățile ruse, solicitând instanței doar să oblige platforma social media să înlăture „informațiile false”.

Interfax, una dintre agențiile de presă ale statului rus, nu precizează în ce ar consta afirmațiile „jignitoare” făcute de Tinkov, însă jurnaliștii ruși independenți ce lucrează pentru site-uri înregistrate în afara țării afirmă că acesta ar fi scris despre Deripaska că este un „oligarh și un hoț”.

Cine este Oleg Tinkov

Într-un interviu acordat jurnaliștilor de la The New York Times la începutul lunii mai, Tinkov a declarat că Kremlinul l-a forțat să își vândă toate afacerile după ce a criticat războiul din Ucraina.

El este fondatorul uneia dintre cele mai mari bănci private din Rusia și este cunoscut ca unul dintre puținii miliardari ruși care și-au construit averea în afara industriilor energetice și de exploatare a resurselor naturale.

„Nu am putut discuta despre preț. Am fost ca un ostatic – iei ceea ce ți se oferă. Nu am putut negocia”, a spus el pentru Times.

Oleg Tinkov (FOTO: Sergei Konkov / TASS / Profimedia Images)

Tinkov a avut probleme și în unele țări din occident. El a fost de acord anul trecut să plătească 507 milioane de dolari pentru a soluționa un caz de fraudă fiscală în Statele Unite. Marea Britanie l-a inclus în luna martie pe lista de sancțiuni împotriva elitelor financiare din Rusia.

Cu toate acestea, el este văzut însă ca un pionier rar al afacerilor din Rusia, modelându-și capitalismul nonconformist după miliardarul britanic Richard Branson și transformându-se de la un producător puțin cunoscut de bere la fondator al uneia dintre cele mai sofisticate bănci online din lume, Tinkoff Bank.

Oleg Deripaska, cunoscut pentru relațiile sale apropiate cu Kremlinul, a criticat la rândul său războiul din Ucraina la sfârșitul lunii iunie, afirmând că acesta a fost o „greșeală colosală”.

Declarațiile financiare depuse în august de cea mai importantă companie a sa, gigantul aluminiului Rusal, ar putea oferi și o explicație pentru criticile sale, aceasta înregistrând o scădere bruscă a profitului în urma impunerii sancțiunilor istorice de către Occident.

