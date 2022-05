MAGAZIN Luni, 02 Mai 2022, 16:24

Sebastian Jucan • HotNews.ro

Oleg Tinkov, un oligarh rus care a criticat în public invadarea Ucrainei, spune că a fost forțat să-și vândă activele și să angajeze mai multe gărzi de corp după ce a fost avertizat că ar putea fi în pericol, relatează The Daily Beast.

Oleg Tinkov Foto: Sergei Konkov / TASS / Profimedia Images

Tinkov, fondatorul uneia dintre cele mai mari bănci private din Rusia și cunoscut ca unul dintre puținii miliardari ruși care și-au construit averea în afara industriilor energetice și de exploatare a resurselor naturale, avea în luna noiembrie a anului trecut o avere estimată la 9 miliarde de dolari.

El a relatat însă într-un interviu acordat jurnaliștilor de la The New York Times că a fost forțat să-și vândă activele într-o „vânzare disperată, sub foc” orchestrată de Kremlin la ceea ce susține că reprezintă doar 3% din valoarea lor reală.

„Nu am putut discuta despre preț. Am fost ca un ostatic – iei ceea ce ți se oferă. Nu am putut negocia”, a spus el pentru Times.

Oligarhul spune că se teme pentru viața sa

Tinkov, care a decontat o acuzație de fraudă fiscală la IRS pentru 507 milioane de dolari anul trecut, a mai spus că a fost avertizat că și viața lui este în pericol. Fostul miliardar, care a supraviețuit leucemiei, a spus că este îngrijorat acum că „Kremlinul mă va ucide”.

Tinkov a catalogat invazia drept „nebunească” într-o postare făcută pe Instagram pe 19 aprilie. El susține că mulți dintre cunoscuții săi din elita de afaceri și guvernamentală a Rusiei i-au spus în privat că sunt de acord cu el, dar că „tuturor le este frică”.

„Mi-am dat seama că Rusia, ca țară, nu mai există”, afirmă finanțistul, prezicând că Vladimir Putin va rămâne la putere mult timp.

„Am crezut că regimul lui Putin este rău. Dar, bineînțeles, habar n-aveam că va lua o întorsătură la o scară atât de catastrofală”, le-a mai spus el jurnaliștilor de la NYT.

Cine este Oleg Tinkov

Tinkov a avut probleme și în Occident. El a fost de acord anul trecut să plătească 507 milioane de dolari pentru a soluționa un caz de fraudă fiscală în Statele Unite. În martie, Marea Britanie l-a inclus pe lista de sancțiuni împotriva elitei financiare din Rusia.

Acesta este văzut însă ca un pionier rar al afacerilor din Rusia, modelându-și capitalismul nonconformist după miliardarul britanic Richard Branson și transformându-se de la un producător puțin cunoscut de bere la fondator al uneia dintre cele mai sofisticate bănci online din lume, Tinkoff Bank.

Tinkov spune că nu a pus niciodată piciorul în Kremlin și că l-a criticat uneori pe domnul Putin.

Dar, spre deosebire de oligarhii ruși care cu ani în urmă s-au rupt de Putin și acum trăiesc în exil, cum ar fi fostul magnat al petrolului Mihail Hodorkovski, Tinkov a găsit o modalitate de a coexista cu Kremlinul și de a câștiga miliarde.

Postarea care a stârnit furia Kremlinului

Lucrurile s-au schimbat însă pe 19 aprilie când Tinkov a publicat pe Instagram o postare emoțională împotriva războiului, în care a calificat invazia ca fiind „nebunească” și în care a luat în derâdere armata Rusiei:

„De ce am avea o armată bună”, a întrebat el, dacă totul în țară este disfuncțional „și afundat în nepotism, servilism și supunere?”

Postarea sa a declanșat un val de furie în Rusia, rușii pro-război postând pe rețelele de socializare fotografii cu cardurile lor de debit Tinkoff tăiate.

Vladimir Soloviov, unul dintre cei mai urmăriți propagandiști ai Kremlinului, a rostit o tiradă împotriva lui în timpul emisiunii sale, declarând, printre altele, că are „conștiința putredă”.

