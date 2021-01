SUA: Procesul de destituire a lui Trump în Senat va începe de pe 8 februarie

Procesul de destituire a lui Donald Trump va începe în a doua săptămână a lunii februarie în Senat, după ce rechizitoriul fostului președinte va fi transmis senatorilor la începutul săptămânii, a declarat vineri liderul Senatului Democrat Chuck Schumer, potrivit AFP.



"Odată întocmite dosarele, prezentarea de către partide va începe de pe 8 februarie", le-a spus Chuck Schumer colegilor săi din Senat.





Acest program echivalează cu amânarea procesului pentru două săptămâni, ceea ce va permite camerei superioare să confirme în prealabil numirile lui Joe Biden în guvernul său și, eventual, să facă față unui plan masiv de ajutor economic pentru a aborda criza cauzată de coronavirus.

„Această punere sub acuzare a început cu o procedură fără precedent de rapidă și minimală în Camera Reprezentanților. Urmarea nu poate fi un proces insuficient în Senat care îi neagă fostului președinte Trump un proces echitabil sau aduce atingere Senatului sau chiar președinției”, a declarat McConnell.Schumer a respins vineri argumentele unor senatori republicani potrivit cărora judecarea lui Trump după ce acesta a părăsit Casa Albă ar fi neconstituțională, afirmând că experții în drept susțin că există un precedent pentru acest lucru.„Senatul va organiza un proces de punere sub acuzare a lui Donald Trump”, a declarat Schumer.„Va fi un proces complet. Va fi un proces corect. Dar nu există niciun dubiu, va exista un proces și când procesul va începe senatorii vor trebui să decidă dacă cred că Donald John Trump a incitat la insurecție împotriva Statelor Unite”, a adăugat acesta.Donald Trump este primul președinte din istoria Statelor Unite care a fost pus sub acuzare de Congres de două ori.