SUA: Procesul lui Trump din Senat ar putea fi amânat

Propunerea făcută de McConnell președintelui democrat al Senatului Chuck Schumer pune sub semnul întrebării calendarul procesului deși rămâne de văzut dacă democrații vor fi de acord cu planul său.Congresmenii democrați din Camera Reprezentanților pot trimite Senatului rezoluția de punere sub acuzare și procesul ar începe în următoarea zi.McConnell a declarat pentru CNN că nu a primit încă un răspuns de la Chuck Schumer „dar discutăm în continuare despre asta”.Negocierile dintre Schumer și McConnell cu privire la proces sunt legate direct de eforturile președintelui Joe Biden de a obține aprobarea nominalizărilor pentru cabinetul său de către Senat și de repartizarea funcțiilor de conducere din comisiile camerei superioare a Congresului american.Schumer și democrații nu au exclus ideea de a amâna procesul fostului președinte republican atât timp cât vor obține confirmarea miniștrilor lui Biden și o înțelegere pentru împărțirea puterii în Senat.Partidul Republican încă deține controlul asupra comisiilor din Congres până la încheierea unei noi înțelegeri de împărțire a lor, lucru care îi oferă un avantaj lui McConnell în negocieri.Există tot mai multe informații potrivit cărora McConnell, un aliat ferm al lui Donald Trump în timpul președinției sale, ar fi deschis condamnării sale în cadrul procesului din Senat, dorind distanțarea Partidului Republican de fostul președinte.Liderul senatorilor republicani îl consideră pe Trump vinovat de pierderea celor două curse speciale pentru Senat din statul Georgia în urma cărora democrații au recâștigat controlul camerei superioare a Congresului după 7 ani.„Mulțimea a fost incitată de minciuni. A fost instigată (să acționeze) de președinte și de alți oameni puternici”, a spus el în timpul unui discurs în Senat.Donald Trump este primul președinte din istoria Statelor Unite care a fost pus sub acuzare de Congres de două ori.