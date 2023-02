FILM Miercuri, 15 Februarie 2023, 14:00

Sebastian Jucan • HotNews.ro

Producătorii westernului „Rust” au angajat o înlocuitoare pentru directoarea de imagine Halyna Hutchins, la aproape un an și jumătate după ce actorul Alec Baldwin a împușcat-o mortal pe platourile de filmare, relatează The Hollywood Reporter și News.ro.

Alec Baldwin pe platoul de filmare al filmului Rust Foto: Santa Fe County Sheriff's Office / Zuma Press / Profimedia

Bianca Cline, care a lucrat la producții ca Marcel the Shell With Shoes On și American Horror Story o va înlocui pe Hutchins, potrivit THR.

Actorul Alec Baldwin, care este și unul dintre producătorii filmului, şi regizorul Joel Souza îşi vor păstra locurile de muncă. Potrivit Rust Movie Production, Bianca Cline plănuieşte să finalizeze filmul cu aprobarea şi sprijinul soţului Halynei Hutchins, Matthew, şi îşi va dona salariul unor organizaţii de caritate.

Pe 21 octombrie 2021, filmările la o fermă din New Mexico, stat aflat în sud-vestul SUA, s-au transformat în tragedie atunci când Alec Baldwin a tras cu o armă care se presupunea că ar conţine doar gloanţe goale, dar din care un proiectil real a omorât-o pe directoarea de imagine Halyna Hutchins, 42 de ani, şi l-a rănit pe regizorul Joel Souza.

Accidentul a şocat Hollywood-ul şi a avut un impact puternic, declanşând apeluri de interzicere a armelor de foc pe platourile de filmare, unde prezenţa muniţiei reale este, teoretic, deja interzisă.

Alec Baldwin este în prezent anchetat penal în New Mexico pentru ucidere din culpă şi riscă o pedeapsă cu închisoarea, la fel ca armuriera din film, Hannah Gutierrez-Reed.

Alec Baldwin, anchetat penal și dat în judecată din cauz uciderii Halynei Hutchins

Separat, familia ucraineană a Halynei Hutchins a decis să introducă în instanță o acțiune civilă împotriva actorului şi a producției din California a filmului la un tribunal din Los Angeles.

În octombrie, actorul a anunţat că a ajuns la o înţelegere care pune capăt proceselor civile aduse de soţul Halynei Hutchins, Matthew.

Suma nu a fost dezvăluită, iar reluarea filmărilor pentru Rust a fost anunţată pentru începutul anului 2023, cu Matthew Hutchins ca producător executiv.

„Acordul a fost cu Matthew şi copilul lui” şi „nu a existat niciun acord” cu mama, tatăl şi sora directoarei de imagine decedate, a spus Gloria Allred, avocata familiei ucrainene a Halynei Hutchins.

Potrivit avocatului, Alec Baldwin „nici măcar nu i-a contactat (…) să le spună că îi pare rău”. „Vrem (...) să li se facă dreptate, e atât de simplu”, a conchis ea.