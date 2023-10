NERD ALERT Duminică, 08 Octombrie 2023, 10:16

Netflix vrea să scumpească abonamentul ​● Kevin Costner se întoarce într-un western ● Un nou proiect „Cyberpunk 2077" e în lucru ● Fortnite, în centrul propriului scandal cu „păcănele" ● „The Talos Principle" se întoarce luna viitoare ● Hayao Miyazaki lucrează iar la un nou film ● Martin Scorsese dă de pământ cu francizele de filme

Nerd Alert Foto: Hotnews

Netflix vrea să scumpească abonamentul

Gigantul american de streaming intenționează să crească prețul abonamentelor fără reclame la câteva luni după ce greva actorilor de la Hollywood se va încheia, potrivit celor de la The Wall Street Journal, care citează mai multe surse familiare cu discuțiile. Amintesc pe scurt că, în timp ce scenariștii de la Hollywood au pus capăt grevei pe 27 septembrie, actorii continuă cu acțiunea sindicală.

Planurile Netflix vin după mutări asemănătoare ale HBO Max și Disney+ și în contextul în care platformele de streaming au fost de acord cu unele concesii pentru scenariști în ceea ce privește revendicările lor, cea mai importantă noutate fiind un bonus de 50% pentru filmele și serialele la care au lucrat și care au un anumit număr de vizualizări în primele luni după lansare.

Nu e chiar ce au cerut scenariștii vizavi de plățile reziduale, dar s-au declarat mulțumiți, altfel nu ar fi oprit greva până la urmă. Dat fiind faptul că acum probabil vor obține și actorii ceva similar, e aproape sigur că Netflix va mări prețurile. Din fericire, cei de la WSJ notează că în prezent discuțiile vizează abonații din SUA și Canada, plus „ câteva piețe la nivel global”.

Adică întâi vor fi scumpite abonamentele pentru țările „bogate”, ceea ce înseamnă că clienții din România nu trebuie să își facă griji momentan, mai ales că Netflix a ieftinit la noi abonamentul de bază anul acesta. Însă, la fel ca în cazul password sharing, odată luată decizia pentru unele piețe, e aproape inevitabil că ea se va rostogoli și până la noi. Foarte probabil însă scumpirea va fi una modică.

Netflix rămâne lider de piață detașat în România, chiar dacă acum s-au lansat toți concurenții importanți și la noi (FOTO: Oleksandr Lutsenko / Dreamstime)

Kevin Costner se întoarce într-un western

Apropo de concurenți ai Netflix, fanii serialului Yellowstone de pe SkyShowtime au acum nu unul, ci două motive de bucurie: Kevin Costner se întoarce din nou în Vestul Sălbatic într-un film în două părți care se va numi Horizon: An American Saga, după cum relatează Deadline. Chapter One, primul dintre cele două lungmetraje, va apărea în cinematografe în data de 28 iunie a anului viitor.

Al doilea va fi lansat la scurt timp după, pe 16 august 2024. Povestea va avea loc în perioada Războiului Civil American, pe care Costner a mai vizitat-o în extrem de apreciatul său film Dances With Wolves din 1990. La fel ca atunci, Costner va fi și producător al celor două filme de anul viitor, a căror poveste se va întinde pe parcursul a 15 ani de extindere și colonizare a Vestului Sălbatic.

În ceea ce privește Yellowstone, serialul care a relansat practic cariera actorului american, acesta a rămas în aer după difuzarea episodului 8 al sezonului 5 în ianuarie. Acesta e de altfel și ultimul, dar trebuia să aibă și o a doua parte lansată tot anul acesta. Greva de la Hollywood a oprit însă producția și în prezent nu e clar dacă ea va mai fi reluată sau s-a tras definitiv cortina peste serie.

Era să uit: Avem și un prim trailer „teaser” pentru filmul An American Saga

Un nou proiect „Cyberpunk 2077” e în lucru

Trecând de la povești cu Vestul Sălbatic american la una cât se poate de futuristă, studioul polonez de jocuri CD Projekt Red a anunțat joi că Cyberpunk 2077, titlul său lansat cu mare scandal în decembrie 2020, va fi subiectul unei adaptări „live-action”. Asta înseamnă că poate fi vorba fie de un film, fie de un serial, cert fiind că el urmând să fie realizat în parteneriat cu Anonymous Content.

Dacă numele îți spune ceva dar nu știi exact de unde, e vorba de compania de producție din spatele unor seriale ca True Detective și Mr. Robot, sau a unor filme premiate la Oscaruri precum The Revenant și Spotlight. La bord a fost cooptat și David Levine, directorul pentru creație al Anonymous Content, care în trecut a supervizat seriale ca Westworld, True Blood și Game of Thrones.

În condițiile în care polonezii n-au oferit mai deloc alte informații, în afară de faptul că proiectul e în „stadiile incipiente” de dezvoltare, Variety amintește că acesta va fi a doua adaptare bazată pe jocul celor de la CD Projekt, după Cyberpunk: Edgerunners, o miniserie anime lansată pe Netflix anul trecut. Mie mi-a trecut complet sub radar, dar văd că cei de la IGN o descriu drept un „succes uriaș”.

Fortnite, în centrul propriului scandal cu „păcănele”

Știrea săptămânii în România a fost cea legată de măsurile pregătite împotriva păcănelelor și influența pe care industria jocurilor de noroc a ajuns să o exercite inclusiv asupra presei. După cum a arătat însă HotNews în articolul cu „Revolta farfuriilor goale”, câțiva influenceri români din Generația Z au făcut frondă vizavi de situație cu ceva timp înainte ca politicienii să se urnească și ei.

Iar fronda nu a fost atât de mult îndreptată împotriva caselor de pariuri, cât a influencerilor și vloggerilor care s-au dedulcit la ofertele puse pe masă de industrie pentru a atrage tineretul înspre jocurile de noroc. În timp ce la noi erau dezbătute aceste subiecte cât se poate de serioase, în presa de afară a izbucnit un scandal pe aceleași linii cu două nume pe care altfel nu le-ai găsi în aceeași propoziție.

Nu o mai lungesc: e vorba de Shell, una dintre cele mai mari companii de petrol și gaze din lume, și Fortnite, unul dintre cele mai populare jocuri video online din toate timpurile. Ce s-a întâmplat? Întâi, cei de la Shell au plătit unul dintre creatorii originali ai Fortnite să proiecteze o insulă în joc, unde gamerii pot merge să facă plinul la mașină și alte chestii nu neapărat interesante.

După cum amintește Forbes, cei de la Fortnite au făcut de-a lungul anilor mai multe înțelegeri cu companii aleatorii și sunt mereu dispuși să promoveze ultimele proiecte Star Wars / Marvel / DC prin skin-uri vândute în magazinul jocului. Chiar dacă nu este neapărat vorba de un contract plătit, Fortnite permite oricărui brand să creeze astfel precum cea a Shell cu condiția să respecte anumite reguli.

Însă site-ul Media Matters a arătat zilele trecute că Shell a plătit mai mulți gameri populari cu milioane de urmăritori pe Twitch și alte rețele pentru a „testa” harta din Fortnite și să o promoveze sub o campanie numită „Shell Ultimate Road Trips”. Dacă dai o căutare pe Youtube după nume vei găsi și acolo o grămadă de video-uri de promovare, nu toate marcate ca „publicitate”.

Critici au fost mulți, dar eu o să mă rezum la ce a zis Allison Fisher, unul dintre directorii de la Media Matters, dacă tot ei au descoperit situația: „Publicitatea adresată de Shell tinerilor este încă un exemplu a modului în care Big Oil pune profitul mai presus de oameni și planetă, deși știe de decenii că produsul pe care îl vinde alimentează criza climatică”.

„The Talos Principle” se întoarce luna viitoare

Trecând la ceva mai puțin controversat din zona jocurilor video, cei de la Devolver Digital și Croteam au anunțat recent că The Talos Principle 2 va fi lansat în data de 2 noiembrie, la aproape 9 ani după apariția titlului original, unul care a stârnit vâlvă la momentul respectiv datorită examinării sale a unor întrebări filosofice, inclusiv despre natura umană, A.I., Dumnezeu, știință și progres.

Un DLC numit Road to Gehenna a fost lansat în 2015, acesta explorând și mai mult universul postapocaliptic prezentat gamerilor. Povestea din The Talos Principle 2 în schimb pare că va începe unde s-a sfârșit cea din jocul original și va explora ce îi așteaptă pe cei care au trecut testul primului joc. În ceea ce privește detalii ceva mai specifice, acestea rămân deocamdată un mister, potrivit IGN.

Un trailer lansat de dezvoltatori arată zeci de androizi trăind într-un oraș futurist, precum și o serie de puzzle-uri ce arată familiar. Croteam a promis că jocul va avea loc în „cea mai mare și bizară lume” pe care a construit-o vreodată și că el va avea o mulțime de dileme filosofice, peisaje superbe și, nici nu s-ar fi putut altfel, un final cu deznodăminte multiple, în funcție de alegerile făcute de jucători.

Hayao Miyazaki lucrează iar la un nou film

The Boy and The Heron trebuia să fie ultimul film al lui Miyazaki, o legendă vie a cinematografiei japoneze, însă se pare că ieșirea sa din pensionare a fost temporară. „El se gândește deja zilnic la următorul său proiect și eu nu îl pot opri. De fapt, m-am dat bătut”, a relatat Toshio Suzuki, unul dintre producătorii companiei cofondate de Miyazaki pentru a-i produce filmele sale de animație.

„El lucrează în prezent la idei pentru un nou film. Vine la birou în fiecare zi pentru a face asta”, a declarat și Junichi Nishioka, un director de la Studio Ghibli, într-un interviu acordat ziarului francez Libération. „De fapt, vorbeam chiar deunăzi și mi-a spus un lucru incredibil. Mi-a spus: 'Apropo, despre ce a fost ultimul meu film? Nu mai îmi amintesc'”, a adăugat acesta.

Unii au fost de la bun început sceptici sceptici că The Boy and The Heron chiar va fi ultimul film al lui Miyazaki, nu de alta, dar el mai anunțase un „ultim” film al său și ieșirea la pensie de vreo 2-3 ori. Eu am fost însă mai naiv și am mers după fenta, ținând cont că regizorul a ajuns la vârsta de 82 de ani. „De data aceasta nici nu va mai anunța deloc că se pensionează”, afirmă acum Nishioka.

Martin Scorsese dă de pământ cu francizele de filme

Apropo de regizori legendari, Scorsese nu a făcut tocmai un secret din faptul că nu este un fan al benzilor desenate și „culturii francizelor”. Însă într-un nou interviu acordat revistei GQ el a mers și mai departe, afirmând nici mai mult nici mai puțin decât că cinematografia trebuie „salvată” de acestea. „Vor fi acum generații care cred că doar acelea sunt filme - că asta înseamnă filme”, a spus el.

„Ei cred deja asta. Ceea ce înseamnă că trebuie să ripostăm și mai puternic. Iar asta va veni de la firul ierbii. Trebuie să vină chiar de la producătorii de filme. Și îi vom avea de exemplu pe frații Safdie, pe Chris Nolan, știți ce vreau să spun?”, a îndemnat el. Vorbind despre studiourile care au făcut o afacere din francize, Scorsese a spus că acestea trebuie „lovite din toate părțile”.

„Loviți-le din toate părțile și nu renunțați. Hai să vedem de ce sunteți în stare”, a mai spus acesta. El le-a transmis regizorilor să „nu se plângă” și să se alăture luptei deoarece „este adevărat, trebuie să salvăm cinematografia”. Numirea lui Nolan e un pic curioasă, ținând cont că acesta a regizat trilogia The Dark Knight, dar Scorsese se referea probabil la cel mai recent film al său, Oppenheimer.

Scorsese, care se află într-un turneu de presă pentru promovarea filmului său Killers of the Flower Moon(apare în cinematografe pe 20 octombrie), a dezvăluit că șefii Warner Bros. au dorit că unul dintre cele două personaje principale ale The Departed, filmul său din 2020 cu Leonardo DiCaprio și Matt Damon, să supraviețuiască la final.

Regizorul spune că doleanța respectivă nu a avut nicio legătură cu vreun motiv artistic, ci că studioul voia să „mulgă” filmul pentru lungmetraje sequel. „Ceea ce au vrut ei a fost o franciză. [Cererea Warner Bros.] nu a fost despre o problemă morală privind supraviețuirea sau moartea unei persoane”, a acuzat el. The Departed avea să câștige 4 Premii Oscar, inclusiv cel pentru cel mai bun regizor.

La capitolul trailere noi am avut parte iar de o săptămână mai slăbuță, dar avem unul nou pentru All The Light We Cannot See, miniseria în 4 episoade bazată pe romanul de război cu același nume care i-a adus scriitorului american Anthony Doerr un Premiu Pulitzer pentru Ficțiune în 2015. Serialul va avea premiera pe Netflix la începutul lunii viitoare, pe 2 noiembrie.

Ca în cazul cărții omonime, el se va învârti în jurul unei adolescente francze oarbe, Marie-Laure, care se împrietenește prin radio cu Werner, un orfan german, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Drumurile celor doi străini se vor intersecta după ce Marie-Laurie fuge din Paris alături de tatăl ei (jucat în miniserie de Mark Ruffalo) înspre casa din provincie a unchiului său (Hugh Laurie).

