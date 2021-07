Kelemen Hunor: Nu văd niciun blocaj în coaliţie, noi susţinem desfiinţarea Secției speciale. UDMR are un amendament, care poate trece sau nu / Poziția lui Ludovic Orban

„În niciun alt stat european nu există aşa ceva. (...) În acest moment, argumentul nostru este să nu ne întoarcem în trecut, când s-au întâmplat lucruri groaznice. (...) Trecutul ne defineşte pe toţi şi încercăm să găsim soluţii mai bune decât am avut în trecut. Din punctul nostru de vedere, este o soluţie corectă şi din toate punctele de vedere mult mai bună ca magistraţii să fie anchetaţi de o structură a procuraturii generale”, a motivat liderul UDMR.





Stelian Ion: Este inacceptabil să punem un amendament care prezintă riscul de a reface SIIJ sub o altă formă

„Sunt dezamăgit. Observ că UDMR merge aproximativ pe linia pe care a mers, din păcate, pentru că a făcut anumite compromisuri, dar doar pe jumătate, în sensul în care sunt de acord cu desfiinţarea SIIJ, dar cu aceeaşi Mărie cu altă pălărie. Este inacceptabil să punem un amendament care prezintă riscuri de a reface SIIJ sub o altă formă, cu o altă denumire, cu o altă etichetă. Lucrul acesta este propus de colegii din UDMR. Nu poate fi acceptat”, a afirmat Stelian Ion.





Ludovic Orban: PNL susţine proiectul privind desfiinţarea SIIJ în forma adoptată de Guvern

Preşedintele PNL a făcut aceste declaraţii după şedinţa coaliţiei. Premierul Florin Cîţu nu a participat la această şedinţă.













„Eu nu văd niciun blocaj. (...) Avem un singur vot şi eu vorbesc despre un amendament care spune că magistraţii vor fi anchetaţi de o secţie existentă, nu se desfiinţează nimic, nu se înfiinţează nimic, este o secţie existentă în cadrul Parchetului General - secţia de urmărire penală şi criminalistică, propunerea noastră este să nu repetăm greşelile trecutului, să nu facem o altă greşeală, o altă secţie, magistraţii să fie anchetaţi de această secţie. (...) Sigur, în Comisia juridică se poate trece acest amendament sau nu. În cazul în care trece de Comisia juridică, se supune votului plenului Senatului. Dacă pică, noi vom susţine varianta Guvernului. Dacă trece, atunci se va face sigur o altă procedură, fiindcă vorbim de o problemă de bicameralism (...) În rest, nu există niciun blocaj, suntem pentru desfiinţarea SIIJ-ului şi am cerut să fie convocat Senatul cât mai repede. (...) Eu nu am nicio dispută, nici cu ministrul Justiţiei, nici cu altcineva, eu săptămâna viitoare aş vrea să desfiinţăm secţia”, a declarat Kelemen Hunor, miercuri, după ce a participat la o şedinţă a coaliţie de guvernare.Liderul UDMR a amintit că susţine amendamentul depus de grupul parlamentar al Uniunii.„Cine doreşte, votează, cine doreşte, nu votează. Nu există nicio fractură în coaliţie, suntem de acord cu desfiinţarea SIIJ. Nu a fost supus la vot acest amendament. (...) Colaborăm bine cu ministrul Justiţiei, înţeleg poziţia lui, nu este singur în coaliţie şi nu are singur posiblitatea de a decide despre lucruri importante”, a adăugat Kelemen Hunor.El a precizat că are încredere în toate instituţiile statului, dincolo de faptul că România are trei structuri paralele - Ministerul Public, DNA şi DIICOT.Coaliţia funcţionează extraordinar de bine, mai puţin la capitolul Justiţie, iar UDMR nu respectă programul de guvernare, a declarat miercuri ministrul Justiţiei, Stelian Ion , după ce a participat şa şedinţa coaliţiei de guvernare.„Coaliţia funcţionează extraordinar de bine, mai puţin capitolul Justiţie. La capitolul Justiţie, PNL, USR PLUS avem aceeaşi opinie, în sensul în care săptămâna viitoare ar trebui să convocăm sesiune extraordinară pentru desfiinţarea SIIJ şi refacerea competenţelor aşa cum spune şi Comisia de la Veneţia, cum prevede proiectul Guvernului. UDMR are altă opinie. Mi se pare total inacceptabil că UDMR nu respectă programul de guvernare, încearcă varianta de a păcăli cumva electoratul în sensul în care ne facem că desfiinţăm SIIJ, dar îl refacem în cadrul unei secţii din Parchetul General. Nu ne putem face că respectăm programul de guvernare”, a susţinut Stelian Ion, conform Agerpres.El a arătat că, potrivit avizului Comisiei de la Veneţia, SIIJ trebuie desfiinţată, iar competenţele procurorilor trebuie să fie cele de dinaintea înfiinţării secţiei, nu toate dosarele SIIJ să fie trimise unei alte structuri, „să fie făcute exact aceleaşi greşeli ca în trecut”.Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat la rândul său, miercuri, că PNL susţine proiectul privind desfiinţarea Secţiei speciale în forma adoptată de Guvern.„Punctul meu de vedere legat de Secţia specială este foarte clar. PNL susţine desfiinţarea Secţiei speciale şi, după poziţia exprimată de Comisia de la Veneţia, în forma care a fost adoptată în Guvern”, a spus Orban la Parlament, potrivit Agerpres.