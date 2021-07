Stelian Ion: Coaliţia funcţionează extraordinar de bine, mai puţin la capitolul Justiţie

„Coaliţia funcţionează extraordinar de bine, mai puţin capitolul Justiţie. La capitolul Justiţie, PNL, USR PLUS avem aceeaşi opinie, în sensul în care săptămâna viitoare ar trebui să convocăm sesiune extraordinară pentru desfiinţarea SIIJ şi refacerea competenţelor aşa cum spune şi Comisia de la Veneţia, cum prevede proiectul Guvernului. UDMR are altă opinie. Mi se pare total inacceptabil că UDMR nu respectă programul de guvernare, încearcă varianta de a păcăli cumva electoratul în sensul în care ne facem că desfiinţăm SIIJ dar îl refacem în cadrul unei secţii din Parchetul General. Nu ne putem face că respectăm programul de guvernare”, a susţinut Stelian Ion.El a arătat că, potrivit avizului Comisiei de la Veneţia, SIIJ trebuie desfiinţată, iar competenţele procurorilor trebuie să fie cele de dinaintea înfiinţării secţiei, nu toate dosarele SIIJ să fie trimise unei alte structuri, "să fie făcute exact aceleaşi greşeli ca în trecut"."Sunt dezamăgit. Observ că UDMR merge aproximativ pe linia pe care a mers, din păcate, pentru că a făcut anumite compromisuri, dar doar pe jumătate, în sensul în care sunt de acord cu desfiinţarea SIIJ, dar cu aceeaşi Mărie cu altă pălărie. Este inacceptabil să punem un amendament care prezintă riscuri de a reface SIIJ sub o altă formă, cu o altă denumire, cu o altă etichetă. Lucrul acesta este propus de colegii din UDMR. Nu poate fi acceptat", a afirmat Stelian Ion.