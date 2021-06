Cum vede un general (r) israelian modernizarea Armatei Române. Ce și-ar dori să aibă la dispoziție acum dacă ar fi pilot român de F-16 deasupra Mării Negre

Foto: Harta bazelor militare în Marea Neagră și raza medie de 400 de km pornind din Crimeea unde Rusia a staționat numeroase sisteme de armament





„Cred că România trebuie să facă primul pas în 'lumea dronelor'. Înarmarea dronelor e doar una dintre capabilități, dar sunt mult mai multe”



„Cred că [n.r F16] este o soluție foarte bună pentru nevoile României, este un avion foarte bun, foarte capabil, multirol și versatil. Poate fi folosit și la apărare, zboară mult, poate fi realimentat în aer, e o platformă foarte capabilă și care a evoluat foarte mult în toată lumea. Cred că România a făcut o treabă foarte bună cu F-16. 17 avioane sunt cam puține, dar măcar reprezintă o escadrilă puternică”, a apreciat Topolanski.Întrebat dacă România ar trebui să se uite de pe acum la avioanele de generația a 5-a F-35, precum Polonia care deja a achiziționat astfel de aparate, sau să continue dotarea forțelor aeriene cu avioane F-16, generalul (r) israelian a apreciat că e dificil de dat un răspuns tranșant.„Cred că F-35 e abia într-o primă fază, încă în dezvoltare, încă în etapa de maturizare. Cred că pentru România, în perioada următoare, nu e nevoie să cumpărați F-35. Dacă vreți să vă extindeți flota în următorii ani, atunci ar trebui să fie tot F-16. Cred, totuși, că în cele din urmă România ar trebui să treacă la F-35, dar mai spre 2030, când F-35 va fi un avion mai matur, iar România va fi într-o poziție economică mai bună. E mai ușor să faci trecerea de la F-16 la F-35 decât de la alte platforme”, a declarat Topolanski.Potrivit acestuia, un aspect foarte important în dotarea armatelor din ziua de azi o reprezintă aeronavele fără pilot.„În lume nu se pune problema dacă e nevoie de drone, ci când și în ce fel. Mă bucur că România a înțeles (n.r. această nevoie). Dronele sunt cel mai eficiente când discutăm de colectarea de informații. În Israel avem toate categoriile de UAV-uri, de la cele mici de tipul quadcoptere, la platformele mari de 5 tone. Cred că România trebuie să-și construiască aceste straturi și să înceapă de la coloana vertebrală, la fel ca în Israel, adică nivelul de drone tactice. Nu cele mici pe care să le opereze în teren militarii, și nici cele de 5 tone, care sunt scumpe și complexe”, a apreciat Topolanski.„Decizia de a alege [n.r. să începi cu] acest „miez” - coloana vertebrală - în jurul clasei a IIa de drone este una înțeleaptă. Este la fel cum a făcut Israel, și noi am început cu acest nivel de platforme, am început cu Hermes 450 și ulterior am dezvoltate platformele mai mari sau mai mici”, a spus Topolanski.Întrebat dacă România ar trebui să se uite și la drone capabile să fie înarmate, fostul pilot de vânătoare israelian a declarat că înarmarea dronelor poate fi un proces care să se întâmpăle ulterior, în funcție de nevoi.„Dronele reprezintă sunt un sistem care poate fi ajustat foarte rapid. E foarte ușor să integrezi noi capabilități în sistemele de drone. Cred că România trebuie să facă primul pas în „lumea dronelor” prin cele de clasa a IIa și trebuie să aibă și abilitatea de a ajusta sistemul cu toate capabilitățile relevante acum, dar și pentru viitor. Cred că ar fi o mișcare inteligentă ca România să poate să poată să-și construiască aceste capabilități, să schimbe, să ajusteze și să upgradeze aceste sisteme în România. Dronele sunt o soluție foarte bună pentru România - no-risk, cost redus, tehnologie avansată, (n.r. locuri de ) muncă în țară și abilitatea de a-ți ajusta capabilitățile militare și aeriene. Înarmarea dronelor e doar una dintre capabilități, dar sunt mult mai multe”, a declarat Topolanski.