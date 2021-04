VIDEO Drona militară care ar putea fi fabricată în România: Israelienii de la Elbit au adus în țară drona pe care vor s-o facă aici pentru Armată / Simultec ar putea produce la Măgurele simulatoarele pentru dronă

Hermes 450 in Romania









VIDEO - Drona pentru Armata României care ar putea fi produsă în Țară - Hermes 450 la Măgurele:







Elbit a adus în România drona tactică de clasa a II-a Hermes 450 pe care o propune Armatei Române. MApN are în plan o achiziție de circa 277 de milioane de dolari pentru 7 sisteme tactic-operative de drone, plus un pachet de suport logistic inițial.



Drona a fost expusă la Simultec, în Măgurele, lângă București. Compania Simultec face parte din grupul de companii Elbit care are circa 700 de angajați în România.



„E o companie românească”, a ținut să precizeze Florin Maican, directorul Simultec.





„Suntem principalul furnizor de simulatoare al forțelor române, dar am produs aici în țară simulatoare românești pentru clienți de pe toate cele cinci continente”, spune Maican, care precizează că Simultec are 30 de angajați de înaltă calificare.



Pentru dronele Hermes 450 deja sunt produse piese chiar în România, la Bacău, iar apoi acestea sunt asamblate în drone pentru alți clienți. Acum, Elbit ar dori să mute întreaga producție și asamblare de drone Hermes 450 în România, asta dacă Armata ar alege acest tip de dronă pentru programul său.



Assaf Cohen, Director & Marketing Manager UAS International Business în cadrul Elbit, spune că în țară deja au fost semnate acorduri cu companii precum IAR, Romaero sau Avioane Craiova pentru a fi implicate în fabricarea dronelor.





„Va fi o dronă produsă în România”, spune Cohen.



Ddincolo de transferul de tehnologie și know-how în țară, noua facilitate de producție ar face și personalizarea dronelor după specificațiile și cerințele MApN.



„Drona Hermes 450 este cea mai bună dronă NATO de clasa II. Are mai multe de 600.000 de ore de zbor, mare parte în teatre de operații. A fost folosite de Marea Britanie în Afghanistan, iar drona se află în dotarea forțelor armate israeliene”, explică Cohen.



„Suntem sigură că poate fi de foarte mare folos pentru toate forțele armate românești - navale, terestre și aeriene - pentru misiuni de recunoaștere, supraveghere, adunare de informații - toată gama de misiuni pentru o astfel de dronă tactică”, a mai spus reprezentantul Elbit.







Specificații Hermes 450





Greutate: 550 kg

Lungime: 6,1 m

Anvergura: 10,5 m

Încărcătură maximă: 180 kg

Autonomie: 17 ore

Rază de acțiune: 200 km

Viteză maximă: 176 km/h

Viteză de croazieră: 130 km/h

Plafon: 5.500 metri

Motor: UAV Engines Limited R802/902(W) Wankel engine - 39 kW (52 hp)





Posibilitate montare senzori de diferite tipuri:



EO/IR

SAR/GMTI & MPR + AIS

ELINT, EW, COMINT, COMJAM







---







Hermes 450 al celor de la Elbit nu este singura dronă intrată în cursa pentru contractul Armatei.



Thales propune României drona tactică Watchkeeper X, dezvoltată din drona Hermes 450 al israelienilor de la Elbit conform specificațiilor armatei britanice.







Reprezentanții Thales au explicat într-un interviu pentru HotNews.ro ce specificații-cheie are Watchkeeper X față de competitori și cum ar putea arăta cooperarea industrială astfel încât drona să fie produsă în țară.









VEZI ȘI:













---





Memorandumul prevede ca firmele românești să fie responsabile de asamblare, integrare, instruire, mentenanță și reparații precum și de managementul de program.



În România Elbit Systems este prezentă de peste 27 de ani și are, în calitate de acționar unic, patru unități de producție: Avioane Craiova și Romaero au semnat în luna mai anul trecut un memorandum de cooperare cu compania israeliană Elbit Systems în domeniul Sistemelor de Avioane fără pilot (UAS) în vederea programelor preconizate ale Armatei. Companiile vor coopera pentru transferul tehnologic în vederea fabricării în țară de UAS ale Elbit Systems: de la platforme tactice UAS precum Skylark I-LEX și Hermes 450 și până la diferitele configurații ale Hermes 900.Memorandumul prevede ca firmele românești să fie responsabile de asamblare, integrare, instruire, mentenanță și reparații precum și de managementul de program.În România Elbit Systems este prezentă de peste 27 de ani și are, în calitate de acționar unic, patru unități de producție:

- Simultec (Măgurele) - Produce simulatoare pentru forțele aeriene, terestre și navale, dezvoltă programe software și integrare hardware.



- A/E Electronics (Bacău) - Produce și testează subansamble electronice, cu destinație militară și civilă



- Elmet (Bacău) - Produce sisteme și subsisteme electromecanice , printre care și turele cu echipaj și telecomandate (12,7mm/25mm/30mm)



- Elmet (Măgurele) - Unitate de producție pentru sisteme terestre care va funcționa ca centru de producție și integrare pentru turelele și stațiile de luptă contractate de Elbit Systems în cadrul unor programe locale, dar și ca hub regional conceput să acopere cererea de astfel de sisteme pentru alte țări.



Tot la Măgurele sunt asamblate și turelele teleoperabile de tip UT Mk2 cu tun de 30 mm pentru transportoarele blindate Piranha 5 ale Armatei Române. Tot la Măgurele sunt asamblate și turelele teleoperabile de tip UT Mk2 cu tun de 30 mm pentru transportoarele blindate Piranha 5 ale Armatei Române.

---