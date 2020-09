Suedia continuă pe calea sa: Vecinii nordici schimbă direcția privind purtarea măștilor, Tegnell susține că nu e susținută de dovezi științifice

Trend pozitiv

Schimbare de direcție la vecinii nordici

În timp ce majoritatea lumii pare să fi acceptat nevoia de a purta măști de protecție în locurile aglomerate, suedezii își văd de viața cotidiană fără să-și acopere fața, călătorind cu autobuzul sau metroul, ieșind la cumpărături sau mergând la școală fără măști, doar un număr mic de persoane purtându-le.Oficialii suedezi responsabili de sănătatea publică argumentează că măștile nu sunt suficient de eficace în a preveni răspândirea virusului pentru a justifica purtarea lor, insistând că sunt mai importante păstrarea distanțării sociale și respectarea recomandărilor de igienă precum spălatul pe mâini.„Cred că este puțin ciudat. Suedia, o țară mică, crede că știe mai bine decât tot restul lumii”, afirmă Jenny Ohlsson, proprietara unui magazin care vinde măști colorate în cartierul Södermalm din Stockholm.Țara scandinavă are a șaptea cea mai mare rată a mortalității la nivel mondial cu 575 de decese la un milion de locuitori, datorată în mare parte eșecului în a proteja persoanele vârstnice din azilurile și centrele de îngrijire a bătrânilor.Suedia nu și-a închis niciodată școlile, afacerile, cafenelele sau restaurantele, permițând virusului să se răspândească și asistând constant la un nivel ridicat al transmiterii comunitare. Însă spre deosebire de multe țări din Europa care se confruntă cu o recrudescență a pandemiei, datele din Suedia par acum să indice în direcția potrivită: în jos.Numărul de decese înregistrate zilnic a atins vârful în luna aprilie iar acum a scăzut la câteva zeci pe zi iar numărul de noi infecții raportat în 24 de ore este în scădere de la începutul lunii iunie, rata de contagiere R0 rămânând în general sub 1 de la începutul lunii iulie.Oficialii suedezi responsabili de sănătatea publică afirmă că nu văd niciun motiv pentru a-și schimba strategia care pare în sfârșit să indice un trend pozitiv, menținându-și și poziția referitoare la purtatul măștilor.Epidemiologul-șef al țării și arhitectul strategiei suedeze de combatere a pandemiei, Anders Tegnell, insistă că studiile științifice nu au arătat că măștile sunt eficace în limitarea răspândirii virusului, sugerând că pot face mai mult rău dacă sunt folosite în mod neglijent.„Există cel puțin trei rapoarte majore - de la Organizația Mondială a Sănătății, de la Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor și un studiu publicat în The Lancet, citat de OMS, toate acestea afirmând că dovezile științifice sunt slabe. Nu am făcut o evaluare proprie”, le-a declarat Tegnell recent reporterilor.KK Cheng, un epidemiolog de la Universitatea Birmingham a declarat pentru AFP că un asemenea raționament este „iresponsabil” și „încăpățânat”, afirmând că Suedia ar trebui să își schimbe abordarea.„Dacă se înșeală, o să coste vieți. Dacă mă înșel eu, ce rău produce?”, a declarat Cheng.Tegnell insistă că numerele Suediei au scăzut după ce protocoalele au fost îmbunătățite la azilurile de bătrâni și fiindcă acum oamenii rămân acasă când sunt bolnavi, lucrează de acasă și respectă distanțarea socială.„Să încerci să înlocuiești aceste măsuri cu măști de protecție nu va funcționa”, afirmă epidemiologul suedez, subliniind că „mai multe țări care au introdus măști văd acum recrudescențe majore”.Însă vecinii nordici ai Suediei, care la rândul lor n-au recomandat purtarea măștilor, au schimbat direcția în ultimele săptămâni.Finlanda recomandă acum purtarea măștilor în locurile publice, Norvegia în mijloacele de transport în comun din capitala Oslo, Danemarca instituind obligativitatea lor în toate mijloacele de transport public și taxiuri.Un grup de 23 de medici și cercetători i-au îndemnat în luna iunie pe Tegnell și Agenția de Sănătate a Suediei să reevalueze politica privind măștile într-un editorial publicat în cotidianul suedez Aftonbladet, un apel care a fost reluat de atunci la intervale regulate de către alții.Răspunsul standard al lui Tegnell este că oficialii responsabili de sănătatea publică „monitorizează” problema și ar putea introduce măsura dacă o vor considera necesară.Rămâne de văzut dacă numărul de noi infecții și transmiterea comunitară vor continua să scadă în Suedia.Gilbert Sylwander, în vârstă de 69 de ani, sondează opțiunile de măști de la magazinul lui Jenny Ohlsson din Stockholm. Acesta afirmă că are încredere în Agenția de Sănătate a Suediei.„Pare că au avut dreptate în multe privințe”, a declarat acesta pentru AFP. Bărbatul nu poartă o mască dar susține că o va face dacă va fi recomandare oficială.„Dacă toată lumea va purta o mască și oamenii se vor teme de contaminare, bineînțeles că aș folosi și eu una, doar pentru a fi politicos față de ceilalți. Dar fiindcă nu este cazul...”, susține acesta.