Piața din Wuhan a jucat un rol în pandemie, dar sunt necesare mai multe studii (OMS)

Autorităţile chineze au închis această piaţă din Wuhan în luna ianuarie, în cadrul eforturilor pentru a opri răspândirea noului coronavirus. De asemenea, în cadrul acestei strategii, autorităţile chineze au interzis comercializarea şi consumul de carne de animale sălbatice.„Piaţa a jucat un rol în acest eveniment, acest lucru este clar. Dar despre ce rol a fost vorba nu ştim, dacă a fost sursa sau un element de amplificare sau pur şi simplu o coincidenţă că unele cazuri au fost identificate în această piaţă sau în jurul ei”, a declarat Dr. Peter Ben Embarek, expert al OMS în siguranţă alimentară şi virusuri zoonotice (care trec bariera interspecii de la animale la oameni).Nu este clar dacă animalele vii, comercianţi infectaţi sau clienţii pieţei au adus virusul în piaţa din Wuhan, a mai precizat el într-o conferinţă de presă organizată de la Geneva. Secretarul de Stat american Mike Pompeo a susţinut recent că „există probe imense” că acest virus provine de fapt de la laboratorul din Wuhan , dar şi el a precizat că încă nici acest lucru nu este cunoscut cu certitudine.Deocamdată nu există dovezi publice care să lege această pandemie de laboratorul din Wuhan iar unii oameni de ştiinţă susţin că acest coronavirus pare să aibă origine naturală. Un raport al serviciilor secrete germane pune sub îndoială afirmaţia lui Pompeo, potrivit Der Spiegel . Dr. Ben Embarek nu s-a referit la aceste acuzaţii.El a subliniat că oamenii de ştiinţă au avut nevoie de un an pentru a afla cu certitudine că originea virusul care produce MERS (Middle East Respiratory Syndrome) îşi are originea în cămile. Acest coronavirus a apărut în Arabia Saudită în 2012 şi s-a răspândit în Orientul Mijlociu. „Nu este prea târziu”, a adăugat el.„Ceea ce este important şi ne-ar ajuta foarte mult, este să identificăm virusul aşa cum era înainte să se adapteze la oameni, înainte de versiunea cu care ne confruntăm acum. Pentru că aşa am înţelege mai bine cum s-a adaptat la oameni, cum a evoluat”, a completat el.„În ceea ce priveşte investigaţiile, China dispune probabil de toată expertiza necesară pentru a realiza aceste investigaţii. Ei dispun de foarte mulţi cercetători calificaţi pentru acest lucru”, a mai spus reprezentantul OMS.