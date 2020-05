Serviciile secrete germane au „îndoieli” despre acuzațiile SUA privind laboratorul din Wuhan

Piata in Wuhan

Serviciul german de informații BND a calificat aceste afirmații, într-un raport confidențial, drept o tentativă a președintelui Donald Trump de a "deturna atenția de la propriile sale erori și a de a redirecționa furia americanilor spre China", scrie revista Der Spiegel, care citează o notă destinată ministrului Apărării, Annegret Kramp-Karrenbauer.Donald Trump a legat pentru prima oară coronavirusul de acest laborator la începutul lui mai și a amenințat China cu taxe vamale punitive.Miercuri, șeful diplomației americane, Mike Pompeo, a asigurat că SUA dețin "probe imense" că virusul a scăpat din laboratorul din Wuhan, unde a apărut pandemia, dar a precizat că nu are și "certitudinea" acestui fapt.Potrivit televiziunii publice germane NDR, serviciile de informații au emis îndoieli legate de existența unui raport al alianței "Five Eyes" dintre agențiile secrete anglo-saxone (SUA, Regatul Unit, Canada, Australia, Noua Zeelandă), evocat de presa australiană.Responsabili ai BND au explicat într-o reuniune cu ușile închise cu deputații că țările membre "Five Eyes" au afirmat că "nu au cunoștință despre un astfel de document", potrivit NDR.Majoritatea cercetătorilor crede că noul coronavirus a fost transmis la om de către un animal. O piață din Wuhan unde se vindeau animale sălbatice vii a fost invocată de cercetători chinezi.Serviciile secrete germane au criticat în schimb China pentru faptul că a făcut presiuni asupra OMS pentru a întârzia alertele legate de coronavirus, adaugă Spiegel."Potrivit avizului BND, politica de informare a Chinei a condus la pierderea a între patru și șase săptămâni în lupta împotriva virusului", scrie publicația germană.Guvernul german nu a comentat încă aceste afirmații.