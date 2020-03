Coronavirus în lume: Numărul de cazuri la nivel mondial a a trecut de 700.000 / Spania are de luni mai multe cazuri decât China

LIVETEXT

Cele mai noi informații despre evoluția pandemiei de coronavirus, LIVETEXT:

------------Spania a depășit China la numărul de cazuri. Bilanțul deceselor, doar o scădere foarte ușoarăȘeful serviciilor de urgență din Spania, Fernando Simon, testat pozitiv cu coronavirusMiliardarul american de origine ungară George Soros, în vârstă de 89 de ani, a declarat luni că organizaţia sa Open Society Foundations va contribui cu un milion de euro la lupta autorităţilor de la Budapesta împotriva pandemiei de coronavirusCriza provocată de pandemie va amâna până în 2021 aderarea Bulgariei la ERM-2 (mecanismul ratelor de schimb) şi la uniunea bancară, a declarat luni guvernatorul Băncii Centrale, Dimitar RadevÎncă două persoane, ambele în vârstă de peste 90 de ani, au decedat în Ungaria după ce au fost testate pozitiv la noul coronavirus, ridicând totalul deceselor la 15, iar numărul de cazuri confirmate de infectare din ţară a crescut la 447Albania a trimis duminică 30 de medici şi infirmiere în Italia pentru a o ajuta în lupta împotriva pandemiei de coronavirus, iar premierul albanez Edi Rama a amintit că ţara sa nu poate uita felul în care Italia i-a ajutat şi i-a primit pe albanezi în trecut (EFE, Agerpres)Autoritatea de reglementare a medicamentelor din Statele Unite ( FDA) a autorizat folosirea în spitale a clorochinei şi hidroxiclorochinei ca tratamente pentru Covid-19Marea Britanie a comandat peste 10.000 de ventilatoare unui consorțiu format din Airbus, BAE Systems, Ford și 7 echipe de formula 1Coreea de Sud va plăti câte 816 dolari fiecărei familii din țară, cu excepția celor aflate în prima treime din punct de vedere al veniturilorNumărul deceselor in statul New York a depășit 1.000 la mai puțin de o lună de la primul caz------------În Statele Unite sunt au fost raportate până acum 142.000 de cazuri și 2.500 de decese, iar președintele Donald Trump a declarat duminică seară că, dacă SUA va ține numărul de decese sub 100.000-200.000, în loc de posibile 2,2 milioane, ”înseamnă că am făcut o treabă foarte bună”. Trump a anunţat prelungirea măsurilor vizând menţinerea distanţei sociale până pe 30 aprilie.Marea Britanie ar putea să nu-și reia activitatea normală timp de șase luni sau mai mult din cauză că ar fi „periculos” să ridici brusc restricțiile, deoarece acest lucru ar putea provoca o reînviere a pandemiei.Numărul total al persoanelor care au murit în Italia din cauza coronavirusului a ajuns, duminică, în Italia, la 10.779, după ce alte 756 persoane au decedat în ultimele 24 de ore.