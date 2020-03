Un astrofizician a rămas cu 4 supermagneți blocați în nas după ce a încercat să inventeze un dispozitiv anti-coronavirus

Dr. Daniel Reardon, cercetător la Universitatea Swinburne din Melbourne construia un colier care scoate un sunet de alarmă în caz de contact facial. Astrofizicianul de 27 de ani, care studiază pulsarii și undele gravitaționale, spune că încerca să-și alunge plictiseala din timpul autoizolării cu patru supermagneți neodim.”Am câteva echipamente electronice, dar nu prea am experiență sau cunoștințe privind realizarea de circuite electronice”, a recunoscut el, adăugând că ideea pe care o avea nu a funcționat, așa că a început să se joace cu magneții, punându-i pe loburile urechilor, apoi în nas și în afara lui.Când i-a luat pe cei din afara nasului, cei din nări s-au blocat unul de altul. Din nefericire, cercetătorul a încercat să folosească celilalți magneți pentru a-i scoate.”La acest moment, partenera mea, angajată într-un spital, râdea de mine. Încercam să-i scot de acolo, dar este o margine la baza nasului de care nu puteau trece. După ce m-am chinuit 20 de minute, am căutat pe google problema și am găsit un articol despre un băiețel de 11 ani care a avut aceeași problemă. Soluția consta în și mai mulți magneți puși afară pentru a compensa atracția dinăuntru”, a povestit el.”Când încercam să trag în jos încercând să-i scot, s-au lipit unul de altul și mi-au scăpat din mână. Iar cei doi magneți (de afară) au ajuns în nara stângă… La acest moment am rămas fără magneți”, a continuat el.Înainte să meagă la spital, Reardon a încercat să folosească un cleștișor pentru a-i scoate, dar acesta se magnetiza: ”De fiecare dată când îl apropiam de nas, tot nasul se trăgea spre cleștișor, care se lipea de magnet. La acest moment totul devenise destul de dureros”.”Iubita mea m-a dus la spitalul unde lucrează pentru că voia ca toți colegii ei să râdă de mine”, a mai spus el. La spital, o echipă de doi doctori i-au administrat anestezic și au scos cu mâna magneții din nasul lui Reardon.