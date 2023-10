VIDEO Duminică, 01 Octombrie 2023, 12:10

​„Trăiam cu ideea că sistemul medical românesc nu este atât de pregătit, dar ceea ce am văzut aici, în secția de Hematologie a Institutului Fundeni, a fost de-a dreptul impresionant”, povestește Rebeca, pacientă diagnosticată cu cancer de sânge, care a împlinit un an și 4 luni de la transplantul de celule stem hematopoietice realizat în Institutul Fundeni. În ultimii 23 de ani, peste 2.000 de pacienți au primit aici o nouă șansă la viață, după un astfel de transplant, realizat într-o secție la standarde occidentale. Astăzi, după pragul de 2.000 de pacienți care au trecut prin această procedură, prof. dr. Alina Tănase, care conduce Secția de transplant medular de la Fundeni, și-ar dori o „casă” mai mare, pentru a putea trata mai mulți pacienți.

Secția de transplant medular a Institutului Fundeni Foto: Hotnews

Poveștile medicilor și ale pacienților care au trecut printr-un transplant de celule stem hematopoietice la Institutul Clinic Fundeni:

Dr. Alina Tănase, îngerul pacienților cu cancere de sânge: „Ne dorim o casă mai mare, pentru a putea trata mai mulți pacienți”

​În fiecare an, 3 din 100.000 de români sunt diagnosticați cu un cancer de sânge, în timp ce în lume, la fiecare 35 de secunde, o persoană află că suferă de o astfel de boală. În ultimii ani, opțiunile de tratament au crescut semnificativ, iar unul dintre tratamentele care s-au dovedit a fi cele mai eficiente este transplantul de celule stem hematopoietice.

Principalul avantaj al transplantului de celule stem hematopoietice este că oferă o șansă la vindecare sau de remisiune îndelungată pacienților care suferă de cancere de sânge și au indicație pentru această procedură.

Transplantul este indicat ca tratament pentru mai multe boli, cum ar fi leucemie acută, mielom multiplu, dar și anemie aplastică severă, siclemie, talasemie majoră, boli imunodeficitare, anemia Fanconi, dereglări metabolice ereditare etc.

Transplantul de celule stem hematopoietice poate fi de două tipuri: autotransplant (transplantul propriilor celule stem) și alotransplant (transplantul de la donator). Celulele stem sunt administrate pacientului sub forma unei transfuzii, indiferent de metoda prin care au fost donate.

În cazul ambelor tipuri de transplant, recuperarea pacientului poate dura luni sau ani.

Pacienții care suferă de un cancer de sânge și care trec prin procedura de transplant medular (de celule stem hematopietice) au nevoie de rezerve sterile - cu aer filtrat și apă filtrată - pentru ca recuperarea lor să fie sigură. Unii dintre acești pacienți rămân internați într-o astfel de rezervă sterilă 4-6 săptămâni, iar alții chiar 2-3 luni, în funcție de evoluție.

Prof. dr. Alina Tănase, director medical al Institutului Clinic Fundeni, șefa Compartimentului de Transplant Medular din cadrul spitalului și președintele Societății Române de Transplant Medular / Foto: Agerpres

„În jur de 60 de pacienți sunt în acest moment pe lista de așteptare pentru un transplant de celule stem hematopoietice. Încercăm să creștem această activitate, pentru că necesitatea este mare”, arată prof. dr. Alina Tănase, directorul medical al Institutului Clinic Fundeni, care conduce Secția de transplant medular a spitalului.

România apare, în cele mai recente statistici, pe penultimul loc în Europa în ceea ce privește transplanturile de celule stem hematopoietice la suta de mii de locuitori.

„Față de Germania transplantăm de 3 ori mai puțin, iar față de Cehia de două ori mai puțin”, arată prof. dr. Alina Tănase.

Soluția ar fi o „casă” nouă, pentru ca Secția de Transplant medular de la Fundeni să își poată crește activitatea: „La această capacitate de rezerve sterile pe care o avem, am atins maximul de proceduri. Sunt pacienți care stau 4-6 saptamani sau chiar 2-3 luni în rezerva sterilă, după transplant. Așadar, durata de spitalizare este îndelungată, iar rezervele sunt ocupate mult timp. Dacă am avea mai multe camere sterile, am avea mai multe transplanturi, bineînțeles. Speranțele noastre sunt ca în următorii ani să avem un nou centru de transplant”, mai spune prof. dr. Alina Tănase.

Institutul Fundeni, care a fost primul și în prezent este cel mai mare centru de transplant medular din țară, este căutat de pacienți din toată țara, care își doresc să vină la transplant aici: „Sunt foarte mulți pacienți care aleg să vină la Institutul Fundeni. La adulți, sunt foarte multi pacienți care vin la transplant din toată țara și sunt la noi pe lista de așteptare”, mai spune dr. Alina Tănase.

Există însă suficient personal medical, dar și fonduri pentru creșterea activității? „Este o specialitate de nișă, dar personalul din centrele care săau deschis în țară după anul 2001 a venit să se specializeze în Institutul Fundeni. Nu am avut lipsă de fonduri pe programul de transplant”, precizează Alina Tănase.

2.000 de transplanturi medulare în Institutul Fundeni: „Această procedură nu poate fi facută decât de oameni foarte empatici”

Institutul Clinic Fundeni a atins, anul acesta, pragul de 2.000 de transplanturi de celule stem hematopoietice (transplant medular), dintre care 85% au fost realizate la adulți, iar 15% la copii.

„România înregistrează cea mai rapidă creștere a transplanturilor de măduvă din Europa de Est, conform unui raport al Societății Europeane de Transplant Medular din anul 2016”, „Profesorul Dan Colita a pus bazele activității de transplant de celule stem hematopoietice din Institutul Clinic Fundeni”, „1000 de transplanturi medulare realizate la Institutul Clinic Fundeni la 16 ani de la primul transplant de acest gen”, „Transplantul medular din I.C. Fundeni, la „majorat”, „Terapia CAR-T - administrată în premieră la Fundeni” sau „2.000 de români au fost salvați prin Transplant Medular la Institutul Clinic Fundeni”. Acestea sunt doar o mică parte dintre titlurile ce au ținut prima pagină a ziarelor timpului, în cei 23 de ani în care s-au realizat peste 2.000 de transplanturi la Institutul Fundeni.

Prof. dr. Anca Coliță, medic primar Oncologie și Hematologie pediatrică și managerul Institutului Clinic Fundeni / Foto: Agerpres

Activitatea de transplant la copii „este mult mai mică pentru că indicația de transplant este mult mai mică”, explică prof. dr. Anca Coliță, medic primar Oncologie și Hematologie pediatrică și managerul Institutului Clinic Fundeni.

„Această procedură nu poate fi facută decât de oameni foarte empatici. Sunt un om norocos, pentru că am în jurul meu o echipă de oameni foarte dedicați”, adaugă prof. dr. Anca Coliță.

„Frumoasa istorie a transplantului medular de la Institutul Clinic Fundeni ce și-a scris prima filă în anul 2.000, odată cu formarea și instruirea echipelor medicale în vederea realizării noilor proceduri speciale care au fost transpuse în realitate un an mai târziu, reprezintă în fond povestea celor peste 2.000 de pacienți care au beneficiat de-a lungul acestor ani de terapiile inovative din hematologia universală, terapii care au culminat , anul trecut, în 26 aprilie, cu introducerea în Clinica de Hematologie de la Fundeni a revoluționarei proceduri medicale CAR-T atribuită pacienților care nu răspund la tratamentele clasice și care astfel primesc o nouă mare șansă la viață, iar rezultatele obținute atât la pacienții noștri adulți, cât și la pacienții pediatrici mă determină să spun că astăzi Centrul pentru Transplant Medular de la Fundeni este unul superpozabil marilor centre de profil ale lumii și care, sunt convinsă, se va dezvolta continuu și în tandem cu evoluția cercetării științifice medicale”, mai spune prof. dr. Anca Coliță.

„Mulțumim pacienților care au avut curajul să își pună viața în mâinile noastre, în mâinile echipei”

Prof. dr. Alina Tănase, șefa Secției de Transplant medular pentru adulți, ține să le mulțumească pacienților care „au avut curajul să își pună viața în mâinile noastre, în mâinile echipei”: „Cred că cel mai important este sa dezvolți o relație de încredere cu pacientul, pentru că pacientul vine cu toate așteptările. Este important ca pacientul să știe că intră cu o întreagă echipă în această procedură. Frica și grijile pacientului care vine la transplant, în momentul în care el vine, se transferă pe umerii echipei. Nu ai cum altfel decât să faci echipă cu pacientul.”

„Este ceva extraordinar că astăzi, după mai bine de două decenii de actvitate medicală continuă în domeniul transplantului medular, în Centrul de la Fundeni putem realiza toate procedurile medicale existente în hematologia mondială , inclusiv terapia celulară CAR-T, iar acest succes poate fi atribuit în primul rând reputaților Profesori Dan Coliță și Constantin Arion care au pus aici bazele activității de transplant de celule stem hematopoietice, precum și tinerei și ambițioasei echipe medicale din Clinica de hematologie a Institutului nostru care se află într-un permanent schimb de expertiză cu medici omologi din întreaga lume, fiind mereu în contact direct cu tot ceea ce aduce nou cercetarea științifică medicală în domeniul hematologiei și astăzi, când ne aflăm la aniversarea a 2.000 de proceduri de transplant medular nu putem decât să ne înclinăm în fața pacienților noștri și să readucem în mentalul colectiv ideea că lupta împotriva acestor teribile boli trebuie să fie mereu a noastră , a tuturor”, adaugă prof. dr. Alina Tănase.

Alina Tănase admite și că „se întâmplă să fie cazuri când pacienții pierd lupta, iar atunci, această încărcătură rămâne cu noi, durerea rămâne cu noi”.

„Dacă am ști care este trigger-ul care transformă o celulă sănătoasă într-o celula malignă, am fi departe”, adaugă prof. dr. Alina Tănase.

Compartimentul de Transplant Medular din cadrul Institutului Clinic Fundeni / Foto: HotNews.ro

23 de ani și peste 2.000 de proceduri de transplant medular la Institutul Fundeni

O scurtă istorie a transplantului medular la Institutul Clinic Fundeni, primul centru în care s-a făcut acest tip de transplant în România:

2001: realizarea primei proceduri de transplant medular (autolog)

2002: primul transplant alogen de la donator din familie 100% compatibil

2008: se înregistrează 100-transplanturi medulare cu celule stem hematopoietice

2011: se înregistrează 300-transplanturi medulare cu celule stem hematopoietice

2012: se inaugurează prima bancă de celule stem dintr-un spital public românesc

2013: se realizează primul transplant cu donor neînrudit -Registrul Național al Donatorilor

2015: primul transplant cu celule stem haploidentice

2017: se înregistrează 1.000-transplanturi medulare cu celule stem hematopoietice

2022: primul centru calificat din România pentru administrarea terapiei CAR-T

2023: 2.000 de transplanturi medulare cu celule stem hematopoietice (15% copii, 85% adulți)

