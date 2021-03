Cazul practicilor din secția ATI COVID a Spitalului Județean Sibiu: DSP a dat amenzi de 12.000 de lei

În prezent, la SCJU au loc mai multe anchete pentru a lămuri dacă acuzele fostei asistente medicale din Secţia ATI COVID formulate în spaţiul public, sub protecţia anonimatului, sunt reale sau nu. În acest sens are loc o anchetă internă şi una a procurorilor, care s-au autosesizat. Şi ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, a solicitat o anchetă a Corpului de Control la unitatea medicală din Sibiu.













„Pentru nerespectarea procedurii privind contenţia, respectiv lipsa registrului de contenţie şi a acordului informat s-a aplicat sancţiunea contravenţională cu amendă directorului de îngrijiri al unităţii sanitare, conform H.G. nr 857/2011 art 32 lit. k, în valoare de 2.000 de lei. Pentru lipsa parafei medicilor specialişti sau primari în foile de observaţie unde există doar parafa medicului rezident an I sau II, s-a aplicat sancţiune contravenţională cu amendă medicului şef ATI, acesta fiind şi coordonatorul de rezidenţiat, conform H.G. nr 857/2011 art. 30 lit. n, în valoare de 10.000 de lei”, se precizează într-un comunicat de presă al Prefecturii Sibiu, citat de Agerpres.În urma controlului DSP s-a stabilit, printre altele, că procedura de contenţie va fi actualizată.„Vă informăm că în cursul zilei de luni, 8 martie, în urma apariţiei în spaţiul public a unor informaţii cu privire la pacienţii secţiei ATI - COVID din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu, am solicitat prin adresă scrisă Direcţiei de Sănătate Publică Sibiu să verifice de îndată aspectele semnalate în presă şi să ia toate măsurile care se impun. În urma controlului efectuat de către reprezentanţii Serviciului Control în Sănătate Publică, din cadrul DSP Sibiu, astăzi a fost transmis raportul controlului efectuat, în urma căruia s-au formulat o serie de prescripţii cu termene: procedura de contenţie va fi actualizată conform prevederilor Legii nr. 487/2002 cu modificările şi completările ulterioare, procedură de care va răspunde conducerea unităţii sanitare şi luarea la cunoştinţă de către personalul cu atribuţii la nivelul secţiilor”, se arată în comunicat.Toate foile de observaţie se vor arhiva în maxim o săptămână şi medicii primari şi specialişti ATI vor supraveghea activitatea medicilor rezidenţi.„Întocmirea unei proceduri cu privire la trasabilitatea foii de observaţie şi arhivarea acestora cu termene stabilite (de la deces, de la externare, de la transfer etc. până la arhivare) - termen de 7 zile - procedură de care răspunde conducerea unităţii sanitare şi luarea la cunoştinţă de către personalul cu atribuţii la nivelul secţiilor. Medicii primari şi specialişti ATI vor supraveghea activitatea medicilor rezidenţi an I şi II cu respectarea strictă a prevederilor legale în vigoare, inclusiv să contraparafeze foile de observaţie - răspunde personalul cu atribuţii. Foile de observaţie vor fi completate la zi cu precizarea corectă în timp a evoluţiei stării de sănătate a pacientului - răspunde medicul curant”, a transmis Prefectura Sibiu.Fosta asistentă medicală care a făcut acuzaţii în spaţiul public a lucrat în Secţia ATI COVID din Sibiu, la începutul anului, pentru o lună, timp în care nu a sesizat nereguli conducerii secţiei sau spitalului, însă ea ar fi făcut abateri pentru care urma să fie cercetată disciplinar, a declarat vineri pentru Agerpres managerul SCJU Sibiu, Florin Neag.De asemenea, cei doi inspectori ai DSP care verifică zilnic, începând din noiembrie 2020, cele trei secţii ATI cu pacienţi COVID din judeţ nu au găsit nicio neregulă aici, a transmis instituţia.