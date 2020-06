DOCUMENT Ministerul Sănătății s-a răzgândit: recomandă ca expunerea țigărilor în magazine și reclamele la țigări să fie interzise, la câteva luni de când se opunea acestei măsuri

Limitarea expunerii produselor din tutun "nu presupune interzicerea comercializării lor"







Interzicerea sponsorizării "nu presupune interdicția susținerii de evenimente culturale sau sportive"

1. Notificarea Comisiei Europene în temeiul Directivei 98/34/CE de către inițiatorii propunerii legislative;

2. Evaluarea celei mai bune modalități de re-introducere a contribuției pentru sănătate aplicate tuturor produselor din tutun, fie în forma propusă de inițiatorii propunerii legislative, fie în forma propusă de Guvern în legea privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 669/ 2019) (prin care o parte din încasările din accizele pentru produsele din tutun și alcool se constituie ca venituri proprii ale Ministerului Sportului).

Ministerul Sănătății a recomandat inițial respingerea proiectului de lege

















Limitarea expunerii produselor din tutun, a celor conexe și a celor similare "nu presupune interzicerea comercializării lor. Expunerea lor este permisă în magazinele dedicate exclusiv vânzării produselor din tutun. În celelalte unități economice, consumatorul este informat despre produsele existente și prețul lor prin mijloace de informare standardizate care nu includ elemente de reclamă. Prin urmare, adultul care deja fumează va avea acces la produsul preferat ca și până acum. În schimb, minorul și adultul nefumător nu va mai fi expus mesajelor publicitare/ atrăgătoare prezente pe pachetele de tutun. Pe de altă parte, în țările în care s-a aplicat această măsură nu s-au înregistrat efecte negative asupra bugetului de stat. În schimb, s-a putut constata scăderea prevalenței fumatului în rândul minorilor", este concluzia la care a ajuns Ministerul Sănătății, potrivit documentului obținut de HotNews.ro."Restricționarea publicității și promovării produselor din tutun și a nou-definitelor produse similare și limitarea expunerii lor la raft, astfel încât aceste acțiuni să fie permise doar în unitățile economice în care se comercializează exclusiv produse din tutun, vor limita expunerea minorilor la acțiunile prin care se promovează atât produsele din tutun și cele similare, cât și consumul lor (fumatul), fără a afecta drepturile adulților. Considerăm că dreptul adultului de acces la aceste produse legale nu este în niciun fel limitat deoarece produsele din tutun, cele conexe și cele similare vor putea fi comercializate în orice unitate economică legal constituită. De asemenea, considerăm că dreptul adultului de acces la mijloacele de informare (prin publicitate și promovare) despre aceste produse este menținut, dar restricționat la spațiile pe care minorii nu au motive să le acceseze, comercializarea produselor din tutun către minori fiind interzisă. Considerăm că dreptul copilului la protejarea sănătății fizice și mentale este astfel respectat", se arată în punctul de vedere al Ministerului Sănătății.Ministerul Sănătății amintește, de asemenea, faptul că studiile realizate de Institutul Naţional de Sănătate Publică, sub îndrumarea metodologică a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, în perioada 2004 – 2018, în rândul copiilor şcolarizaţi cu vârsta între 11 şi 15 ani (Global Youth Tobacco Survey şi Health behaviour in school-aged children) "arată o evoluţie îngrijorătoare a consumului pe cale inhalatorie a produselor ce conţin nicotină – produse din tutun, ţigarete electronice, produse din tutun încălzit. Astfel, incidenţa fumatului a crescut în 2017 faţă de 2013, după o perioada de 9 ani de continuă scădere, iar numărul copiilor care apelează la țigări electronice este în creştere. Noile produse din tutun încălzit se dovedesc a fi atrăgătoare pentru copii, după doar 1 an de la introducerea pe piaţă fiind utilizate de 3,1% dintre copiii de 13 – 15 ani. De asemenea, studiul GATS 'Global Adults Tobacco Survey' realizat de Institutul Național de Sănătate Publică în colaborare cu OMS-Europa și CDC Atlanta și publicat în septembrie 2019, arată că persoanele din grupa de vârstă 15-24 ani (48,7%) și cei care locuiesc în zonele urbane (41,0%) au observat cel mai frecvent orice fel de publicitate, sponsorizare sau promovare a tutunului, ei fiind și cei mai receptivi la reclamele la produsele din tutun încălzit (30,6%, respectiv 20,3%). ", potrivit Ministerului Sănătății.Apariția și persistența consumului de tutun și de țigarete electronice la copii și adolescenți "sunt direct legate de accesul facil la aceste produse și de expunerea la publicitate și acțiuni de promovare. Aspectul atrăgător pentru adolescenți al noilor produse din tutun încălzit facilitează testarea lor, ceea ce reprezintă primul contact cu nicotina, un drog ce produce rapid dependență în cazul copiilor", arată instituția condusă de Nelu Tătaru.În plus, "interzicerea sponsorizării pentru produsele din tutun și pentru produsele similare nu presupune interdicția susținerii de către operatorii economici din industria a diverselor evenimente culturale sau sportive, ci interdicția promovării produselor din tutun ori a consumului de tutun în astfel de situații. Susținerea financiară/ materială din partea industriei tutunului a diverselor evenimente este permisă în propunerea legislativă atâta timp cât această contribuţie nu are scopul sau efectul direct ori indirect de a promova un produs din tutun, un produs similar sau consumul de tutun", concluzionează Ministerul Sănătății.Ministerul Sănătății recomandase inițial Parlamentului, în luna ianuarie, să nu interzică expunerea țigărilor în magazine, reclamele la țigări, acțiunile de promovare și sponsorizarea de evenimente de către companiile producătoare de tutun. În primul aviz adresat Parlamentului în ianuarie anul acesta, Ministerul Sănătății recomanda respingerea proiectului de lege.În documentul în care Ministerul Sănătății recomanda Parlamentului, la începutul anului, să respingă proiectul de lege era invocat faptul că modificarea legislației în acest domeniu ar trebui făcută de statele membre ale Uniunii Europene punând în aplicare directive europene, nu pe cont propriu: "Este necesară protejarea populației, dar mai ales a copiilor, de efectele toxice ale inhalării nicotinei și ale produselor de degradare termică a tutunului; cu toate acestea, demersurile pentru modificarea legislației naționale, conform procedurilor Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, se realizează mai întâi prin modificarea directivei, pe baza unor justificări prezentate de statele membre în grupurile de lucru și comitetele permanente, după care, odată ce au fost adoptate respectivele modificări, toate statele membre le agreează și transpun în legislația națională."Proiectul de lege inițiat în iunie anul trecut propunea ca expunerea țigărilor în magazine, reclamele la țigări, acțiunile de promovare și distribuirea gratuită de mostre de produse din tutun, precum și sponsorizarea de evenimente de către companiile producătoare de tutun să fie interzise.Proiectul de lege a fost inițiat de parlamentarii USR Emanuel Ungureanu, Adrian Wiener și Tudor Pop, toți 3 membri ai Comisiilor de Sănătate din Parlament.Săptămâna aceasta, cei 3 inițiatori au depus câteva amendamente la proiectul de lege. Astfel, țigările ar putea fi expuse pentru vânzare doar în barurile în care accesul tinerilor sub 18 ani nu este permis și în unităţile economice în care se comercializează exclusiv produse din tutun. Un alt amendament depus de cei 3 inițiatori "îndulcește" ușor prevederile inițiale sponsorizarea de evenimente, după ce personalități din domeniul cultural s-au plâns că proiectul de lege interzicea complet sponsorizarea de evenimente culturale de către companiile producătoare de tutun: acestea nu vor putea sponsoriza evenimente "destinate tinerilor cu vârsta sub 18 ani sau la care este permis accesul acestora".Inițiatorii subliniau, anul trecut, că proiectul de lege a fost cerut insistent din zona societății civile.