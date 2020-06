DOCUMENT Țigările, expuse pentru vânzare doar în barurile în care accesul tinerilor sub 18 ani nu este permis. Companiile din domeniul tutunului ar putea sponsoriza doar evenimente la care minorii nu au acces

Țigările ar putea fi expuse pentru vânzare doar în barurile în care accesul tinerilor sub 18 ani nu este permis și în unităţile economice în care se comercializează exclusiv produse din tutun. Este un amendament depus astăzi chiar de inițiatori - parlamentarii USR Emanuel Ungureanu, Tudor Pop și Adrian Wiener - la proiectul de lege care zace de un an în sertarele Parlamentului și care prevedea, inițial, că expunerea la vedere a țigărilor în magazine este interzisă. Un alt amendament depus de cei 3 inițiatori "îndulcește" ușor prevederile inițiale sponsorizarea de evenimente, după ce personalități din domeniul cultural s-au plâns că proiectul de lege interzicea complet sponsorizarea de evenimente culturale de către companiile producătoare de tutun: acestea nu vor putea sponsoriza evenimente "destinate tinerilor cu vârsta sub 18 ani sau la care este permis accesul acestora".







Proiectul de lege care interzice reclamele la țigări stă de peste un an în Parlament

Amendamente depuse la proiectul de lege:



12. La articolul 4 alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:



"Art. 42.







(1) În unitățile economice este interzisă expunerea următoarelor produse:





Inițiatori amendamente: Deputat Emanuel Ungureanu, USR, Deputat Tudor Pop, USR, Senator Adrian Wiener, USR.









pot fi consultate integral aici.

Amendamentele depuse la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative în domeniul reglementării produselor din tutun









Proiectul de lege care își propune să interzică reclamele la produse din tutun, să reglementeze expunerea țigărilor în magazine și sponsorizarea de evenimente de către companiile din domeniu poate fi consultat aici Inițiativa legislativă a fost depusă la Parlament în urmă cu mai bine de un an. Astăzi, el a primit aviz negativ în Comisia de Cultură din Camera Deputaților. Comisia de Cultură va trebui să dea un raport comun cu Comisia de Sănătate în cazul acestui proiect de lege.Cei 3 inițiatori - parlamentarii USR Emanuel Ungureanu, Tudor Pop și Adrian Wiener - au depus astăzi o serie de amendamente la proiect, după ce câteva personalități din domeniul cultural au semnat o scrisoare deschisă în care cereau Parlamentului respingerea proiectului de lege, pe motiv că interzice sponsorizarea de evenimente culturale de către companiile din domeniul tutunului."S-a discutat foarte mult despre sponsorizări, industria tutunului dă dovadă de o preocupare extraordinară să sprijine cultura. Singura lor grijă este să își promoveze otrava, în orice formă. Venim cu o concesie rezonabilă prin care ne referim foarte clar la această grupă de vârstă rezonabilă - sub 18 ani - și la interesele economice ale zonei de cultură, care vrea să primească în continuare sponsorizări de la industria tutunului. Dincolo de interesele comerciale, sănătatea publică este esențială", a afirmat astăzi deputatul USR Emanuel Ungureanu, inițiatorul legii, în timpul dezbaterii din Comisia de Cultură."Practic, cu acest proiect, reglementăm noile produse din tutun și de aici virulența industriei tutunului de a se opune acestui proiect. Nu ne propunem să interzicem industriei tutunului să sprijine evenimentele culturale. Suntem preocupați și vrem să protejăm viitorul și sănătatea copiilor noștri. Această lege nu le interzice adulților să fumeze", spune și Tudor Pop, deputat USR și co-inițiator al proiectului de lege."(4) Se interzice sponsorizarea pentru produse din tutun ori produse similare a evenimentelor, activităților sau serviciilor destinate tinerilor cu vârsta sub 18 ani sau la care este permis accesul acestora."Inițiatori amendament: Deputat Emanuel Ungureanu, USR, Deputat Tudor Pop, USR, Senator Adrian Wiener, USR.13. La articolul 4 alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:"(5) Se interzice sponsorizarea pentru produse din tutun ori produse similare a oricăror evenimente, activităţi sau servicii destinate profesioniștilor din domeniul sănătății sau educației, ori care se desfăşoară în unităţi medicale, în unităţi de învăţământ sau în instituţii de învăţământ superior."Inițiatori amendament: Deputat Emanuel Ungureanu, USR, Deputat Tudor Pop, USR, Senator Adrian Wiener, USR.15. După articolul 41 se introduce un nou articol, articolul 42, cu următorul cuprins:a) produse din tutun, ambalate sau neambalate;b) componente ale produselor din tutun;c) ambalaje ale produselor din tutun, indiferent dacă conțin sau nu produse;d) produse similare.(2) Expunerea produselor menționate la alin. (1) este permisă doar în interiorul barurilor în care este interzis accesul tinerilor cu vârsta sub 18 ani și în unităţile economice în care se comercializează exclusiv produse din tutun (cod CAEN 5135 și 5226), cu respectarea următoarelor condiții:a) sunt amplasate astfel încât să nu poată fi observate din exteriorul unităţii economice;b) sunt vizibile în totalitate avertismentele legate de efectele asupra sănătății, șic) nu sunt expuse în vitrina exterioară."