Rafila: În situaţia în care vor apărea foarte multe cazuri de coronavirus, cele uşoare şi medii vor fi tratate acasă

În situaţia în care în România vor apărea foarte multe cazuri de infecție cu coronavirus, formele uşoare şi medii vor fi tratate acasă, a declarat joi preşedintele Societăţii Române de Microbiologie, Alexandru Rafila.

"O să se întâmple exact ca la gripă. Cazurile de gripă, formele uşoare şi medii, se tratează la domiciliu, cu medicaţie simptomatică. Sigur, dacă apar complicaţii, anunţi medicul de familie şi eşti transferat la spital. Şi aici, dacă ai un număr mare de cazuri într-un timp scurt, cazurile uşoare şi medii vor fi tratate la domiciliu. Este un exemplu pe care îl au multe ţări", a spus Alexandru Rafila, într-o conferință de presă.





El a vorbit și despre acuratețea testelor pentru identificarea noului tip de coronavirus, spunând că acestea "nu prea dau rezultate false și că riscul ca un test să fie fals pozitiv este mic.

"Este peste 99% (n.r. - acurateţea testului). Este adevărat, însă, că după momentul zero, când la începutul lunii ianuarie am avut un singur tip de test, între timp au apărut mai mulţi furnizori şi ei identifică porţiuni genomice diferite în structura virusului coronavirus. Probabil că există o testare care poate să le cuprindă pe toate sau pe unele dintre ele. În general, testele de biologie moleculară nu prea dau rezultate false. Am auzit şi eu lucrurile acestea. Asta a fost evoluţia bolii. Probabil că ei au fost surprinşi când boala era spre sfârşit şi oricum discutăm despre pacienţi care au avut o simptomatologie extrem de redusă, cum a fost tânărul de la Gorj. În schimb, doamna din Timişoara la testele repetate a continuat să fie pozitivă", a spus Rafila.