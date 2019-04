Meningita -"boala contra timp" care ucide în câteva ore. Poate fi prevenită doar prin vaccinare, dar cel mai eficient vaccin nu se găsește în România

Meningita poate fi prevenită doar prin vaccinare

"În cadrul serogrupurilor de meningococ, cea care dă cel mai frecvent astfel de situații este fie C, fie B - serogrupul C sau B. Cea mai frecventă în România este cea cauzată de serogrupul tip B", explică medicul.







Din România lipsește, însă, tocmai vaccinul care previna meningita meningococică cauzată de serogrupul tip B.









Vaccinul care previne 60% dintre meningitele produse de meningococ nu este disponibil în România

Gindrovel Dumitra spune că "în acest moment este disponibil în România un singur tip de vaccin dintre cele două care ar trebui să fie, și aici vorbim despre vaccinul meningococic conjugat tetravalent, care acoperă serogrupurile A, C, W și Y, care sunt responsabile cam de 35%-40% dintre meningitele produse de meningococ în România."





Medicul atrage atenția că "aproximativ 60% dintre meningite sunt produse de serogrupul B, pentru care există un vaccin meningococic conjugat la nivel european, dar care încă nu este disponibil în România, din cauza interesului companiei producătoare de a-l aduce, în condițiile pe care le știm foarte bine că întâmpinăm probleme vizavi de înregistrare și de preț, și din cauza elementelor birocratice."





Medicul Gindrovel Dumitra







Vaccinul meningococic figurează pe lista vaccinurilor opționale recomandate de Ministerul Sănătății. Nu se află pe lista vaccinurilor oferite gratuit în cabinetele medicilor, însă Ministerul Sănătății le recomandă părinților să îl cumpere și să îl administreze copiilor.







Vaccinul pneumococic a fost introdus, în 2017, în calendarul național de vaccinare - vaccinuri asigurate gratuit în cabinetele medicilor de familie.











"Boala contra timp". De ce se ajunge prea târziu la medic

"Care este caracteristica? Noi îi spunem meningitei "boala contra timp". Pentru că, din momentul în care apar primele simptome, care sunt de obicei nespecifice - te doare capul - o cefalee banală, sau o rinoree - curge nasul ușor, fie că apare vărsătură, care pare, de multe ori, cauzată de o afecțiune digestivă. Primele simptome sunt, de obicei, banale. Și, pentru că sunt banale și discutăm despre această grupă de vârstă a adolescenților, ei ignoră aceste simptome. Prezentarea la medic se face, de obicei, târziu, ceea ce înseamnă câteva ore pierdute. În schimb, ca și în cazul fetiței de ieri, de la debutul simptomelor până la apariția semnelor specifice meningitei - adică reacția meningeală pe care noi o depistăm în cadrul cabinetului sau diverse alte semne neurologice - este o perioadă foarte scurtă de timp. Din păcate, evoluția este extrem de rapidă și i se spune "boala contra timp". Iar administrarea antibioticului când deja s-au produs leziunile la nivelul sistemului nervos central nu aș putea să spun că nu mai are niciun efect, pentru că mai are un efect, dar poate fi prea târziu", spune medicul Gindrovel Dumitra.







Vaccin





Potrivit datelor raportate de Centrul Național de Control al Bolilor Transmisibile, în anul 2017 au fost înregistrate 63 de cazuri de meningită meningococică, din care 13 persoane au decedat (cea mai recentă centralizare de care dispun autoritățile - n.red.).











Țările europene și Statele Unite vaccinează adolescenții împotriva meningitei

Cei care încep între 6 și 12 luni au nevoie de o doză după vârsta de 6 luni și încă una după vârsta de un an.









"Iar pentru meningocociul de tip B, iarăsi este foarte importantă vârsta la care începi: dacă începi sub un an, schema cu 3 doze. După vârsta de un an sunt necesare două doze", potrivit medicului.









"Fără vaccin, ajungi în situația să apara boala și să nu mai ai ce să faci"

"Fără vaccin, ajungi în situația să apara boala și să nu mai ai ce să faci", este concluzia lui Gindrovel Dumitra.









