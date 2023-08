Ultima știre - 11:07 Sâmbătă, 19 August 2023, 09:10

Numărul celor ucişi sau răniţi pe câmpul de luptă din Ucraina se apropie de 500.000 de soldaţi ruşi şi ucraineni, susțin oficiali americani. Lupta de la Bahmut și contraofensiva ucraineană au dus la pierderi semnificative de ambele părţi începând din noiembrie 2022.

Soldați ucraineni în Bahmut Foto: Madeleine Kelly/SOPA Images / Shutterstock Editorial / Profimedia

Principalele informații despre războiul din Ucraina, ziua 542, LIVETEXT:

Viceguvernatorul regiunii Hmelnîțkîi (vest) a declarat că două persoane au fost rănite și zeci de clădiri au fost avariate de unda exploziei în timpul atacul de vineri noapte, transmite Reuters.

Oficialii din regiunea centrală Jîtomir încă evaluau pagubele de acolo după ce forțele rusești au vizat o instalație de infrastructură nespecificată, a raportat guvernatorul Vitali Bunechko.

Ministrul de externe rus Serghei Lavrov afirmă că deţinerea de arme nucleare protejează Rusia de ameninţările la adresa securităţii sale, iar Moscova continuă să reamintească Occidentului necesitatea prevenirii un conflict al puterilor nucleare, relatează Reuters.

Rusia a lansat în cursul nopții 17 drone care au încercat să lovească regiunile de nord, centru și vest ale Ucrainei, potrivit Forțelor Aeriene ucrainene, transmite Reuters.

Forțele aeriene au precizat că 15 dintre dronele Shahed, de fabricație iraniană, lansate de Rusia, au fost doborâte.

Nu estE clar ce s-a întâmplat cu cele două drone care nu au fost doborâte. Momentan nu se știe ce zone a vizat Rusia în loviturile sale.

Atac în Donețk. Șase morți, anunță liderul instalat de Moscova

Trei persoane au murit şi o persoană a fost rănită în urma unei explozii în Doneţk, vineri, potrivit liderului autoproclamatei Republici Populare Doneţk, Denis Puşilin, relatează CNN.

Aceştia erau angajaţi ai unei companii de utilităţi publice din districtul Kievsky din Doneţk şi au fost ucişi „ca urmare a detonării unei muniţii cu dispersie neexplodate anterior”, a susţinut Puşilin într-o postare pe Telegram.

Câteva ore mai târziu, într-un incident separat, un „dispozitiv exploziv neidentificat” s-a detonat pe un şantier din districtul Voroshilovskyi din Doneţk şi a ucis trei muncitori în construcţii, rănind alţi cinci, potrivit oficialilor de la autoproclamatul Centru Comun de Comandă şi Control al Republicii Populare Doneţk.

Puşilin a adăugat că încă patru persoane din oraşele Doneţk, Makiivka, Vasilievka şi Nikolske au fost rănite după o zi de bombardamente puternice vineri.

Preşedintele rus Vladimir Putin l-a vizitat pe comandantul „operaţiunii militare speciale'' a Rusiei din Ucraina, generalul Valeri Gherasimov, şi pe alţi comandanţi militari importanţi, a anunţat sâmbătă Kremlinul, transmite Reuters.

Vineri dimineață, cu puțin timp înainte de începerea ședinței de guvern, surse oficiale anunțau vizita premierului ucrainean Denîs Șmîhal. Totul a fost ținut secret până când mâna dreaptă a lui Volodimir Zelenski a trecut granița în România, din motive de securitate.

Numărul celor ucişi sau răniţi pe câmpul de luptă din Ucraina se apropie de 500.000 de soldaţi ruşi şi ucraineni, au declarat oficiali americani pentru New York Times, marcând o creştere semnificativă a numărului de morţi în acest an, după luptele intense din estul ţării, conform The Guardian.

Opțiunea serviciului militar „alternativ” a dispărut în Ucraina, după instaurarea legii marțiale anul trecut. Dar unii ucraineni au refuzat totuși să participe activ în lupta cu Rusia, invocând principii biblice sau obiecții de conștiință, și acum se confruntă cu riscul de a face închisoare, relatează The New York Times.

Scurtă recapitulare a evenimentelor recente:

