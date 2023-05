RĂZBOI ÎN UCRAINA Marți, 23 Mai 2023, 17:44

Sebastian Jucan • HotNews.ro

Gigantul energetic rus Gazprom a anunţat marţi că în 2022 profitul său net a scăzut cu peste 40%, până la 1.266 miliarde ruble (15,77 miliarde dolari), de la 2.093 miliarde ruble în 2021, din cauza unei majorări a taxelor introduse în a doua jumătate a anului trecut, transmit Reuters și Agerpres.

În aceste condiţii, consiliul de administraţie al grupului controlat de statul rus a decis să nu mai plătească dividende pentru întregul an 2022, după ce în toamna anului trecut a plătit un dividend interimar de 1.208 miliarde ruble (15 miliarde de dolari) pentru rezultatele înregistrate în prima jumătate a anului 2022.

Imediat după acest anunţ, cotaţia acţiunilor Gazprom la bursa de valori de la Moscova a scăzut cu aproape 4%. Anul trecut statele occidentale au introdus mai mult runde de sancţiuni împotriva Rusiei şi companiilor controlate de statul rus, din cauza declanșării invaziei din Ucraina.

Exporturile de gaze naturale ale Gazprom, o sursă importantă pentru veniturile companiei, nu au fost vizate în mod direct de sancţiuni însă volumul exporturilor s-a redus totuşi la jumătate, până la 101 miliarde metri cubi în 2022.

Gazprom prezintă situația ca o victorie

Directorul general adjunct de la Gazprom, Famil Sadygov, a precizat că în condiţiile în care dividendul interimar pe primul semestru a depăşit deja nivelul ţintă de 50% din profitul net, consiliul de administraţie a decis să lase dividendele pe întregul an la acelaşi nivel cu dividendul interimar.

„Nu am aşteptat pentru rezultatele pe întregul an ci am oferit acţionarilor oportunitatea de a primi, în avans, o sumă semnificativă. Datorită acestui fapt, dividendele primite au o valoare reală mai mare decât suma plătită la finele exerciţiului anterior”, a spus Famil Sadygov.

Gazprom este cel mai mare producător mondial de gaze naturale şi unul dintre cei mai mari contribuabili la bugetul Rusiei, care se confruntă cu un deficit record din cauza costurilor cu războiul.

În perioada ianuarie-aprilie bugetul federal al Rusiei a avut un deficit de 3.400 de miliarde de ruble (40,6 de miliarde de euro), potrivit datelor preliminare publicate mai devreme în cursul lunii mai de către Ministerul de Finanțe de la Moscova.

În ultima lună, această cifră a crescut cu 1.000 de miliarde de ruble (circa 12 mld. euro), de la 2.400 de miliarde de ruble în primul trimestru. Aceste ultime cifre publicate de autoritățile ruse sunt enorme, dacă se ia în considerare faptul că pentru întreg anul era planificat un deficit de aproximativ 2.900 de miliarde de ruble.

