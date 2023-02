RĂZBOI ÎN UCRAINA Marți, 21 Februarie 2023, 00:50

Preşedintele Volodimir Zelenski le-a vorbit luni seara ucraienilor despre semnificaţiile simbolice, dar şi pragmatice ale vizitei istorice de care au avut parte în cursul zilei la Kiev - cea a preşedintelui american Joe Biden, el subliniind, cu trei zile înainte de a se împlini un an de la invazia rusă, că victoria trebuie obţinută în acest al doilea an al războiului şi că miza nu este numai soarta ţării, ci întreaga ordine mondială.

Volodimir Zelenski Foto: ABACA / Abaca Press / Profimedia

„Astăzi a fost o zi simbolică. A 362-a zi a unui război pe scară largă, iar noi, în capitala noastră liberă, din ţara noastră liberă, primim vizita puternicului nostru aliat, preşedintele Statelor Unite ale Americii, şi discutăm cu el despre viitorul Ucrainei, despre relaţiile noastre, despre întreaga Europă şi despre democraţia globală. Acesta este un indicator a cât de rezistentă este Ucraina şi cât de importantă este Ucraina pentru lume”, a punctat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski în mesajul care, ca în fiecare seară, a făcut bilanţul zilei, relatează News.ro.

„Acum şi în Ucraina se decide soarta ordinii mondiale, care se bazează pe reguli, pe umanitate, pe predictibilitate. Iar astăzi, preşedintele Biden şi cu mine am vorbit, în special, despre cum să facem totul pentru a ne asigura victoria comună în acest an în războiul declanşat de Rusia”, a arătat preşedintele ucrainean.

„Dezlănţuit în urmă cu nouă ani. Războiul la scară largă este în desfăşurare din februarie anul trecut. Trebuie să facem totul pentru a pune capăt agresiunii ruseşti în acest an, pentru a ne elibera teritoriile încă ocupate şi pentru a garanta o securitate fiabilă pentru ţara noastră şi pentru toate popoarele din Europa care doresc să trăiască în libertate şi pace”, a punctat Zelenski.

El a spus că paşii concreţi în acest sens sunt cunoscuţi, la fel şi nevoile de apărare ale ucrainenilor şi a dat de înţeles că şi planurile pentru o ofensivă sunt deja elaborate în aşteptarea armamentului necesar. „Acţiunile active necesare în acest scop - în primul rând acţiunile luptătorilor noştri de pe front - sunt, de asemenea, bine cunoscute de partenerii noştri. Tot ce ne trebuie este determinarea”, a menţionat Zelenski, într-o aluzie la ezitările pe care Kievul le are de întâmpinat de fiecare dată din partea partenerilor atunci când face o cerere de armament nou.

Zelenski: „Alianţa noastră cu America întăreşte cu adevărat lumea”

El a arătat însă că în cazul lui Joe Biden nu a mai fost vorba de ezitare. „Azi am văzut o astfel de determinare din partea preşedintelui Biden şi a Statelor Unite ale Americii. Şi doresc să îi mulţumesc domnului preşedinte pentru această vizită şi pentru discuţiile - discuţii cu adevărat utile - care au continuat de fapt conversaţia noastră începută la Washington în timpul vizitei mele din decembrie. Lucrăm la furnizarea de arme cu rază lungă de acţiune şi alte tipuri de arme care nu au fost incluse anterior în pachetele de sprijin. Şi sunt recunoscător pentru un alt pachet care cu siguranţă îi va întări pe băieţii noştri de pe linia întâi”, a spus Zelenski referindu-se la noul pachet de sprijin militar anunţat de Joe Biden la Kiev, care e în valoare de aproape jumătate de miliard de dolari.

Pentru a-şi asigura aprobarea acestui pachet de sprijin, Zelenski a ţinut să le mulţumească membrilor Congresului, subliniind că este vorba despre un ajutor bipartizant. „Sunt recunoscător, în numele tuturor ucrainenilor, tuturor americanilor - oamenilor obişnuiţi şi liderilor comunităţii, membrilor Congresului din ambele partide şi tuturor membrilor echipei preşedintelui Biden - pentru că au adus relaţia noastră - între Ucraina şi America - la un nivel istoric foarte semnificativ. Putem fi numiţi aliaţi adevăraţi, iar alianţa noastră cu America întăreşte cu adevărat lumea”, a proclamat Zelenski.

El a anunţat că săptămâna aceasta Kievul va continua activitatea diplomatică cu reprezentanţii Statelor Unite şi vor exista, de asemenea, „evoluţii semnificative” în relaţiile cu ceilalţi parteneri ai Ucrainei, atât în Europa, cât şi în întreaga lume.

Zelenski: „A fost anul invincibilităţii noastre”

Vizita lui Joe Biden la Kiev a coincis cu ziua în care sunt comemoraţi cei care au murit în 2014 la protestele Euromaidan, care au dus în cele din urmă la alungarea preşedintelui prorus care era atunci la putere şi orientarea ţării pe un curs democratic, proocidental. Joe Biden a vizitat luni memorialul dedicat acestor eroi ucraineni.

„A noua comemorare a celor mai îngrozitoare zile ale Maidanului, comemorarea începutului agresiunii ruseşti împotriva ţării noastre, când mai rămăsese foarte puţin timp până la ocuparea Crimeei noastre. Iar acum, nouă ani mai târziu, suntem mai încrezători ca niciodată că se va face dreptate”, a arătat Zelenski. „Statul agresor, care s-a îndreptat în mod constant spre direcţia unui stat terorist, va fi tras la răspundere pentru crimele sale. Va fi tras la răspundere datorită eforturilor Ucrainei şi ale tuturor partenerilor noştri, ale întregii lumi libere şi ale tuturor celor care ne ajută acum să ne apărăm independenţa, libertatea, precum şi legea şi ordinea internaţională. Vom învinge în această confruntare istorică”, a transmis Volodimir Zelenski.

Joi Biden a mai venit de şase ori la Kiev, însă atunci era vicepreşedinte, iar Volodimir Zelenski a evocat un alt moment semnificativ care prefigura rolul ucrainenilor de a fi apărători ai ideii de libertate: „Când preşedintele Biden - pe atunci vicepreşedinte - s-a adresat Radei Verhovna (parlamentul) a Ucrainei, în decembrie 2015, a subliniat un aspect foarte important: nu este exagerat să spunem că speranţele tuturor oamenilor iubitori de libertate din întreaga lume sunt cu noi, cu ucrainenii, deoarece atât de multe depind de succesul experimentului nostru fragil cu democraţia. Pentru ţara noastră, pentru întreaga Europă - liberă şi paşnică. Pentru întreaga lume, unde democraţia este ameninţată. Acum suntem absolut siguri că nu există nimic care să ne poată submina democraţia. Niciun element al vieţii ucrainene nu mai este fragil şi nu va fi niciodată fragil. Iar rezilienţa noastră este o contribuţie puternică la rezilienţa tuturor naţiunilor iubitoare de libertate din lume”, a subliniat Zelenski.

„A fost un an de război în toată regula, un an al invincibilităţii noastre, care a fost un răspuns la iluzia Kremlinului cu "trei zile pentru Kiev"... Un an!” - a subliniat Zelenski, arătând că săptămâna aceasta, când se împlineşte un an de la război, meritele ucrainenilor sunt recunoscute la nivel mondial.

Zelenski a vorbit şi despre o altă întâlnire importantă avută luni la Kiev - cu directorul general al FMI, în urma căreia are o concluzie pozitivă.

„Am fost foarte încântat să aud o evaluare pozitivă a rezistenţei instituţiilor noastre, a eficienţei şi eficacităţii ţării noastre în faţa unei agresiuni atât de brutale şi totale. Există situaţii în care statele eşuează chiar şi în condiţii mult mai uşoare. Statul ucrainean a trecut peste provocări teribile şi şi-a păstrat întreaga funcţionalitate. Aceasta este o altă realizare a poporului nostru - a tuturor celor care lucrează pentru stat. O realizare care merită să fie lăudată chiar acum - în aceste zile, în ajunul aniversării invaziei. Ucrainenii sunt capabili de lucruri foarte importante şi în fiecare zi, vedem noi dovezi în acest sens”, a spus preşedintele ucrainean.

