Luni, 08 August 2022

Sebastian Jucan • HotNews.ro

Rusia a găsit o modalitate să-și acopere urmele în fața sancțiunilor occidentale prin transportarea petrolului său într-un port obscur din Egipt și apoi în Arabia Saudită, de unde poate fi exportat în întreaga lume, relatează Business Insider.

Jurnaliștii de la agenția Bloomberg au fost primii care au descoperit că în dimineața zilei de 24 iulie, un transport de aproximativ 700.000 de barili de petrol rusesc a ajuns la terminalul petrolier egiptean El Hamra de pe coasta Mării Mediterane.

Doar câteva ore mai târziu, un alt vas a ridicat un transport care ar fi inclus o parte sau tot petrolul rusesc. Bloomberg notează că la El Hamra, terminal operat de compania egipteană Western Desert Operating Petroleum, există numeroase oportunități de a amesteca petrolul rusesc cu cel egiptean pentru a-i ascunde originea.

Petrolul ajunge apoi la terminalul egiptean Ain Sukhna din Marea Roșie, înainte de a fi transportat către porturile din vestul Arabiei Saudite. Stratagema subminează eforturile statelor occidentale de a reduce veniturile obținute de Rusia de pe urma exporturilor sale energetice, petrolul rusesc putând fi ulterior transportat din porturile saudite în restul lumii.

De altfel, laureatul Premiului Nobel pentru Economie Paul Krugman a explicat săptămâna trecută că Rusia are probleme mult mai mari cu asigurarea importurilor de care are nevoie decât cu continuarea exporturilor sale energetice.

„Rusia nu are probleme în a-și vinde lucrurile dar are multe probleme în a cumpăra lucruri”, nota acesta într-un nou editorial publicat în cotidianul The New York Times, adăugând că acest lucru arată că sancțiunile impuse împotriva economiei ruse funcționează, doar că nu în modul în care se aștepta toată lumea.

Sancțiunile impuse de Occident împotriva petrolului rusesc

Statele membre ale Uniunii Europene au ajuns la un acord pe 2 iunie privind impunerea unui embargo asupra petrolului importat din Rusia după mai bine de o lună de negocieri aprinse care au dus la obținerea unei derogări temporare de către Ungaria, țară puternic dependentă de importurile energetice rusești.

Acordul prevede reducerea cu aproximativ 90% a importurilor de petrol din Rusia până la sfârșitul lui 2022 pentru a opri finanțarea mașinăriei de război rusești.

Președintele american Joe Biden a anunțat personal încă din data de 8 martie că Statele Unite vor interzice atât toate importurile de petrol rusesc, cât și cele de gaze naturale produse în Rusia. „Poporul american s-a mobilizat pentru susținerea poporului ucrainean și am făcut cât se poate de clar că nu vom participa la subvenționarea războiului lui Putin”, afirma Biden la momentul respectiv.

Premierul canadian Justin Trudeau a anunțat încă de pe 28 februarie, la doar 4 zile de la declanșarea „operațiunii militare speciale” de către Vladimir Putin, că guvernul său va interzice toate importurile de țiței rusesc.

Spre deosebire de statele membre ale UE însă, atât Canada cât și SUA au rezerve importante de petrol.

În pofida declarațiilor optimiste ale președintelui Vladimir Putin potrivit cărora Moscova își va muta exporturile energetice către Est, cu precădere China, analiștii occidentali au identificat mai multe petroliere rusești care au încercat să își ascundă destinația finală.

În luna iunie de exemplu, cel puțin trei petroliere ale Rusiei și-au închis transmițătoarele în apropierea Insulelor Azore ce aparțin Portugaliei pentru a ascunde destinația lor finală și alte detalii privind traseul parcurs.

