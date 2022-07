RĂZBOI ÎN UCRAINA Duminică, 17 Iulie 2022, 19:02

Alexandra Coșlea • HotNews.ro

Declaraţia consilierului Biroului preşedintelui Ucrainei, Oleksi Arestovici, despre o posibilă bombardarea Podului Kerci, care leagă Crimeea de Rusia, demonstrează faptul că Kievul acţioneză după metode teroriste, a declarat duminică preşedintele Comitetului pentru probleme internaţioanle al Dumei de Stat a Rusiei, liderul Partidului Liberal-Democrat din Rusia, Leonid Sluţki, potrivit agenţiei ruse de presă TASS.

Podul peste Kerci Foto: Twitter

"Purtătorul de cuvânt al regimului de la Kiev, Arestovici, a declarat că, dacă va exista posibilitatea tehnică, Ucraina va lovi Podul Crimeei. Adică asupra civililor, asupra trenurilor de pasageri. Kievul nu ascunde faptul că populaţia civilă poate deveni cu uşurinţă ţinta loviturilor", a scris Sluţki pe canalul său de Telegram.

"O întrebare pentru partenerii occidentali ai Kievului: înţeleg ei oare pentru ce este folosit "ajutorul militar"? Şi că responsabilitatea pentru crimele neonaziştilor trebuie să şi-o împartă ei toţi - SUA, Bruxellesul, Londra?", a continuat Sluţki.

Potrivit deputatului rus, Podul Crimeei este bine apărat şi loviturile asupra lui sunt "fantezii bolnave ale Kievului".

"Operaţiunea militară specială trebuie dusă la bun sfârşit"

"Cu toate acestea, tirurile asupra populaţiei din Donbas continuă. Informaţiile despre cei care şi-au pierdut viaţa apar în fiecare zi. Iar vinovată de acest lucru nu este numai puterea de la Kiev, care şi-a pierdut minţile, ci şi curatorii şi păpuşarii ei", a spus Sluţki.

El a subliniat că toate acestea demonstrează încă o dată necesitatea ca operaţiunea specială a Rusiei în Ucraina să fie dusă la bun sfârşit.

"Este o problemă de supravietuire a lumii ruse şi a civilizaţiei ruse", a adaugat Sluţki.

Consilierul şefului Biroului preşedintelui Ucrainei, Oleksi Arestovici, a declarat în timpul unui interviu acordat fostului avocat Mark Feigin, inclus în Federaţia Rusă în registrul mass-media străine, că Podul Crimeei ar putea fi atacat "imediat ce va apărea prima oportunitate tehnică", mai precizează TASS. (Rador)

Mai mulţi generali susţine distrugerea podului lui Putin

Un temut general ucrainean sugerează bombardarea Podului Kerci care leagă Crimeea de Rusia, afirmând totuși că ar trebui lăsată o „gaură minusculă” prin care „șobolanii să fugă de pe pământul nostru”, relatează The New Voice of Ukraine.

Eliberarea Crimeei, Hersonului și a teritoriilor ocupate din sudul Ucrainei este inevitabilă, spune generalul-maior Dmitro Marcenko al forțelor armate ucrainene, relatează The Guardian.

Iar distrugerea Podului Crimeea este un pas necesar, deoarece forțele ruse transportă rezerve, echipamente și arme în peninsulă prin intermediul podului, spune generalul-maior.

De ce este important Podul Kerci pentru Rusia și Ucraina

Podul Kerci este un pod construit de Rusia după anexarea ilegală a Crimeii în 2014, acesta conectând peninsula care nu are surse proprii de apă potabilă de Rusia prin strâmtoarea cu același nume care leagă Marea Neagră de Marea Azov.

Președintele rus Vladimir Putin a inaugurat personal podul în primăvara lui 2018, acesta afirmând la momentul respectiv că „în mai multe momente ale istoriei, chiar și sub țari, oamenii au visat ca acest pod să fie construit. Au încercat din nou în anii 1930, 1940, 1950 și, în sfârșit, grație muncii și talentului vostru, acest miracol are loc!".

Kievul acuză Moscova că folosește podul pentru a transfera militari și echipamente în Crimeea, și de acolo în sudul Ucrainei.

Serviciul de informații al armatei ucrainene a anunțat luna trecută că a obținut planurile detaliate ale podului, o mutare pe care unii analiști au interpretat-o drept o sugestie că Ucraina ar putea bombarda podul.

