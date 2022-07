RĂZBOI ÎN UCRAINA Marți, 12 Iulie 2022, 22:59

Sebastian Jucan • HotNews.ro

Un temut general ucrainean sugerează bombardarea Podului Kerci care leagă Crimeea de Rusia, afirmând totuși că ar trebui lăsată o „gaură minusculă” prin care „șobolanii să fugă de pe pământul nostru”, relatează The New Voice of Ukraine.

Generalul Serhii Krivonos, fostul comandant al trupelor speciale ucrainene Foto: Mykola Lazarenko / Associated Press / Profimedia Images

Generalul Serhii Krivonos, care între 2016 și 2019 a fost comandantul trupelor speciale ucrainene și secretar adjunct al Consiliului de Securitate și Apărare a Țării, a făcut afirmațiile în timpul unui interviu în care a vorbit despre posibilitatea lovirii unor ținte aflate în Crimeea și Rusia cu lansatoare multiple de rachete cu rază lungă, precum HIMARS-urile americane care provoacă îngrijorare la Moscova.

„În ceea ce privește Podul Kerci, decizia va fi luată de directorul șef al acestui război, generalul Valeri Zalujnî, fiindcă el este comandantul suprem al Forțelor Armate ale Ucrainei”, a spus Krivonos.

„Vom vedea în timp care va fi decizia sa dar eu aș lăsa o gaură minusculă pentru acei șobolani care vor fugi din Crimeea - când vom merge să eliberăm Crimeea - ca să poată scăpa mai rapid de pe pământul nostru”, a adăugat el.

Krivonos a amintit de asemenea că Ucraina nu are la dispoziție doar sistemele HIMARS furnizate de Statele Unite, ci și propriile sisteme Vilkha și Vilkha-M, care pot lovi ținte aflate la o distanță de până la 120 de kilometri.

„Dar nu am investit bani în dezvoltarea propriilor capabilități defensive și a industriei de apărare”, a mai spus el.

De ce este important Podul Kerci pentru Rusia și Ucraina

Podul Kerci este un pod construit de Rusia după anexarea ilegală a Crimeii în 2014, acesta conectând peninsula care nu are surse proprii de apă potabilă de Rusia prin strâmtoarea cu același nume care leagă Marea Neagră de Marea Azov.

Președintele rus Vladimir Putin a inaugurat personal podul în primăvara lui 2018, acesta afirmând la momentul respectiv că „în mai multe momente ale istoriei, chiar și sub țari, oamenii au visat ca acest pod să fie construit. Au încercat din nou în anii 1930, 1940, 1950 și, în sfârșit, grație muncii și talentului vostru, acest miracol are loc!".

Kievul acuză Moscova că folosește podul pentru a transfera militari și echipamente în Crimeea, și de acolo în sudul Ucrainei.

Serviciul de informații al armatei ucrainene a anunțat luna trecută că a obținut planurile detaliate ale podului, o mutare pe care unii analiști au interpretat-o drept o sugestie că Ucraina ar putea bombarda podul.

Generalul Philip Breedlove, comandantul suprem al NATO în Europa din 2013 până în 2016, a declarat săptămâna trecută că podul reprezintă o țintă legitimă pentru Ucraina și că aceasta l-ar putea lovi cu rachetele Harpoon primite din Danemarca și SUA.

Urmărește ultimele evoluții din a 139-a zi a războiului din Ucraina LIVETEXT pe HOTNEWS.RO.