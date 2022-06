Pro-rușii din estul Ucrainei au declarat că au început procesul împotriva a doi britanici, Aiden Aslin și Shaun Pinner, care au fost capturați luptând alături de soldații ucraineni la Mariupol, precum și împotriva unui militar din Maroc, Ibrahim Saadun. Canalele de socializare pro-ruse au difuzat marți imagini video în care cei trei stau în spatele gratiilor într-o sală de judecată, relatează The Guardian.

Footage of the trial of foreign mercenaries who fought on the side of the Kyiv regime against the Russian Armed Forces and the People's Militia of Donbass.

In the dock are the British Sean Pinner and Aiden Aslin, as well as the Moroccan Saaudun Brahim https://t.co/XO06MmVnAQ pic.twitter.com/Vrc9hH3IuY