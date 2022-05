RĂZBOI ÎN UCRAINA Sâmbătă, 28 Mai 2022, 15:41

​Rusia va încerca să justifice invadarea Ucrainei organizând procese spectacol ale prizonierilor de război, se tem analiștii de război, relatează The Guardian. Astfel, Kremlinul analizează ideea organizării unor procese inspirate de celebrele tribunale militare de la Nurnberg.

Luptătorii ucraineni evacuați din Azovstal Foto: Alexey Kudenko / Sputnik / Profimedia

Ideea a apărut la doar câteva zile după ce rachetele au început să cadă deasupra Ucrainei.

„Pregătiți-vă pentru Nurnberg 2”, a scris un fost diplomat rus într-un mesaj WhatsApp.

Invazia lui Vladimir Putin pentru a „denazifica” țara a tins întotdeauna spre o epurare și procese de tip spectacol. Acum, Moscova poate profita de această șansă.

În timp ce Rusia deține sute de prizonieri de la oțelăria Azovstal din Mariupol, separatiștii din estul Ucrainei au propus ideea de a organiza un „tribunal militar” inspirat de Nürnberg, despre care observatorii spun că ar reflecta un proces spectacol în masă menit să justifice invazia Rusiei în lume.

„Plănuim să organizăm un tribunal internațional pe teritoriul republicii”, a spus Denis Pușilin, liderul unui teritoriu controlat de ruși în regiunea Donețk. Un model ar putea fi procesul de la Harkiv din 1943, a spus el, când armata sovietică a judecat, condamnat și executat prin spânzurare trei germani și un ucrainean. Un public cheie a fost presa mondială. Fotografiile spânzurărilor au fost tipărite în revista Life.

Nu este clar dacă Kremlinul va merge pe mâna unui astfel de spectacol înfiorător, dar ideea a găsit susținători în ministerul de externe și printre parlamentarii de top care au declarat cu furie că nu ar trebui să existe vreun schimb de prizonieri referindu-se la soldații capturați la Mariupol.

Procesele de tip Nurnberg ar susține argumentul lui Putin despre denazificarea Ucrainei

Șeful Crimeei anexate a spus că un tribunal din estul Ucrainei ocupat de ruși, unde autoritățile locale susțin pedeapsa cu moartea, va servi drept „lecție pentru toți cei care au uitat lecțiile de la Nürnberg”.

Semnalarea unui mare proces politic a stârnit temeri că Rusia este pe cale să treacă un alt punct de reper înspăimântător în retrăirea celui de-al doilea război mondial, simulând un proces juridic triumfător care ar păta moștenirea verdictului de la Nürnberg. Un expert a numit-o o denaturare orwelliană a limbajului postbelic al drepturilor omului.

Ar fi „un proces politic al cărui scop este să prezinte o narațiune specială despre război care să susțină argumentul despre denazificare pe care l-a prezentat Putin, care să susțină afirmația sa că Ucraina este condusă de naziști și care să susțină afirmațiile sale că există legături directe între colaboratorii ucraineni din timpul celui de-al doilea război mondial și soldații ucraineni de astăzi”, a spus Francine Hirsch, profesor de istorie la Universitatea din Wisconsin-Madison și autoarea cărții „Soviet Judgment at Nuremberg: A New History of the International Military Tribunal after World War II”.

Tribunalul militar rus al contrabalansa anchetele internaționale privind atrocitățile comise de ruși

Cu un accent din ce în ce mai mare pe crimele de război ale soldaților ruși în Ucraina, inclusiv pe o anchetă internațională privind masacrul civililor din orașe precum Bucha, unii observatori cred că Moscova ar putea lansa un tribunal militar ca pe un contra-proces pe măsură ce vor fi dezvăluite mai multe atrocități.

„Încearcă să creeze un contrabalans din cauza tuturor discuțiilor din partea curții penale internaționale și a acuzațiilor ucrainene” pentru crime de război a spus Philippe Sands, profesor de drept la University College London și autor al cărții East West Street: On the Origins of Genocid and Crimes against Humanity

„Bănuiesc că... creează o altă formă de pârghie pentru ceea ce va urma în curând”.

Sands a făcut parte dintr-un efort aflat acum în discuție de a se forma un tribunal penal special care să judece Rusia pentru crima de agresiune, acuzație care a fost inventată inițial la procesele de la Nürnberg din 1945-1946 de un avocat sovietic drept „crime împotriva păcii”.

El a spus că există o ironie în ceea ce privește adoptarea de către Rusia a unui proces în stilul Nürnberg, care ar ignora orice acuzație pentru declanșarea unui război ilegal împotriva Ucrainei.

„Pentru mine, crima de agresiune este punctul central în toată această problemă”, a spus Sands.

„La sfârșitul zilei, dacă Putin nu ar fi intrat în război, niciuna dintre celelalte crime nu ar fi avut loc”.

Manie istorică, fanatism și cum procesele de la Nürnberg au devenit o parte a educației patriotice a Rusiei

Ca parte a istoriei celui de-al doilea război mondial, procesele de la Nürnberg rămân o problemă profund personală pentru Kremlin. Decizia de a propune un tribunal militar este o scufundare mai adâncă în ceea ce un fost consilier a numit „manie” istorică, unde termeni precum „denazificare” sunt văzuți ca având potențialul de a mobiliza publicul rus.

Kremlinul „crede că asta vrea publicul să vadă... să se simtă ca fiind parte a istoriei”, a spus fostul consilier, care a lucrat cu Putin.

El a mai spus că crede că înalții oficiali au cumpărat propria propagandă despre renașterea nazismului în vest.

Istoria pare a fi izvorul atât pentru propaganda Kremlinului, cât și pentru politica de stat. Nikolai Patrușev, șeful consiliului de securitate al Rusiei și un aliat de top al lui Putin, a declarat într-un interviu săptămâna aceasta că politicile sale pentru „denazificarea” Ucrainei au fost exact aceleași ca în Germania nazistă în 1945.

„Este fanatism”, a spus consilierul.

Procesele de la Nürnberg care i-au condamnat pe criminali de război naziști au reflectat diviziunile politice ale vremurilor. Judecătorii sovietici au fost îngroziți când Winston Churchill a ținut faimosul său discurs despre pericolul „cortinei de fier”, despre amenințarea comunismului în timp ce procesul era în desfășurare.

Astăzi, Rusia a folosit procesul ca un scut împotriva acuzațiilor de crime sub Stalin. După ce parlamentul european a condamnat în 2019 propaganda de stat rusă pentru „acoperirea crimelor comuniste și glorificarea regimului totalitar sovietic”, Putin a spus că declarația „contesta concluziile proceselor de la Nürnberg” și ar putea „submina fundamentele întregii Europe postbelice”.

„Există o narațiune despre Nürnberg care a devenit cu adevărat semnificativă. Este o narațiune în care sovieticii sunt eroii și sovieticii sunt victimele, dar ei nu au fost responsabili pentru niciun fel de crime”, a spus Hirsch. „Există un mod în care Nürnberg a devenit cu adevărat o parte a educației patriotice a Rusiei”.

Acum există noi îngrijorări că Rusia ar putea folosi un tribunal modelat după un trecut glorios pentru a acoperi noua sa invazie a Ucrainei.

„Dacă se întâmplă astfel de lucruri, trebuie să fim pregătiți pentru asta, iar jurnaliștii trebuie să se gândească cu adevărat la cum să acoperiți subiectul”, a spus Hirsch. „Cum relatezi despre ceva despre care știi că este actorie, dar este mortal?”

