RĂZBOI ÎN UCRAINA Miercuri, 25 Mai 2022, 16:35

Sebastian Jucan • HotNews.ro

Două mame ale unor marinari ruși ce făceau parte din echipajul navei amiral Moskva au relatat că li s-a cerut să semneze că moartea fiilor lor a fost cauzată de un accident, relatează revista The New Voice of Ukraine.

Marinari rusi Foto: Alexey Malgavko / Sputnik / Profimedia Images

Informația a fost dezvăluită de ediția europeană a ziarului Novaia Gazeta care a anunțat în luna martie că își suspendă activitățile în Rusia după ce a fost avertizat în mod repetat de autoritatea rusă de monitorizare a presei că ar fi încălcat legea privind „agenții străini”.

Jurnaliștii de la Novaia Gazeta le-au intervievat pe cele două femei și alte rude ale marinarilor de pe Moskva, aceștia amintind că, la mai bine de o lună după scufundarea Moskvei, ministerul rus al Apărării admite moartea unui singur membru al echipajului și că alți 27 sunt dați dispăruți.

Când este în echipaj complet Moskva poate avea până la 500 de marinari și ofițeri la bordul său însă numărul exact al celor de pe navă în momentul scufundării sale rămâne în continuare necunoscut.

Însă părinții și celelalte rude ale marinarilor care au murit pe navă au confirmat decesul a cel puțin 40 de persoane, potrivit bilanțului realizat de jurnaliștii de la Novaia Gazeta.

Ministerul rus al Apărării spune că Moskva a fost implicată într-un „accident”

Una dintre mamele intervievate de aceștia afirmă că a fost invitată la un birou de recrutare din Crimeea unde a fost informată că fiul ei este printre marinarii dați dispăruți.

„Murtazaev, Muhammed Serverovici, care a servit ca recrut, a fost dat dispărut după un accident pe mare în care a fost implicat crucișătorul Moskva pe 13 aprilie 2022”, afirmă scrisoarea.

Cealaltă femeie intervievată de Novaia Gazeta spune că a primit o scrisoare asemănătoare.

Cele două femei au relatat că ministerul rus al Apărării le-au cerut părinților ai căror fii au murit pe Moskva sau au fost dați dispăruți să semneze documente care să recunoască că pe Moskva a existat un „accident” care nu a avut legătură cu „operațiunea militară specială” din Ucraina.

Unii dintre marinarii ruși de la bordul navei nu sunt pe nicio listă

„Mi s-a spus că fiul meu nu este nici pe lista celor dați dispăruți, nici pe a celor care sunt răniți sau care au murit”, le-a spus una dintre mame celor de la Novaia Gazeta.

Ea relatează că, atunci când a întrebat ce înseamnă acest lucru, i s-a răspuns că „înseamnă că încă este în serviciu activ”.

„Apoi mi se vorbește și ține un discurs despre eroi, acțiuni militare și așa mai departe. Am întrebat de ce fiul meu nu este pus pe niciuna din listele acelea. Comandantul a fost foarte surprins de întrebarea mea și m-a asigurat că va mai verifica o dată”.

Femeia a mai spus dacă este posibil ca fiul ei să fi supraviețuit, dacă au avut bărci pe care să le poată lua și să ajungă în alt loc.

„Comandantul s-a uitat la mine și aproape a izbucnit în râs. Mi-a spus că este imposibil”, afirmă femeia.

Autoritățile ruse spun că Moskva s-a scufundat din greșeală

Nava Moskva s-a scufundat în Marea Neagră după ce forțele armate ale Ucrainei au lovit-o pe 13 aprilie cu două rachete Neptun, varianta oficială a Rusiei fiind că ea s-a scufundat din cauza „mării furtunoase” în timp ce era remorcată spre port după o explozie a munițiilor de la bordul său.

Relatările celor două femei intervievate de Novaia Gazeta par să confirme o altă informație de la începutul lunii mai când tatăl unuia dintre marinarii morți pe Moskva a relatat că autoritățile ruse refuză să plătească despăgubirea cuvenită familiei sale.

Bărbatul a relatat că autoritățile și-au justificat decizia prin faptul că nava de război s-a scufundat din greșeală, nu în cadrul unei acțiuni militare, iar locul unde se află fiul lor este necunoscut.

