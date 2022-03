RĂZBOI ÎN UCRAINA Joi, 17 Martie 2022, 17:22

Sebastian Jucan • HotNews.ro

Unul dintre cei 4 generali ruși uciși în timpul războiului din Ucraina ar fi fost eliminat după ce a dat un telefon pe o linie nesecurizată, lucru care le-a permis trupelor ucrainene să îi depisteze locația și să-l elimine, relatează Business Insider.

Generalul Vitalii Gherasimov Foto: Facebook

Informația a fost dezvăluită sub condiția anonimității de către doi oficiali americani din domeniul apărării jurnaliștilor de la publicația The New York Times.

Relatarea coroborează relatările potrivit cărora forțele armate ruse folosesc linii de comunicație nesecurizate pe care Ucraina reușește să le intercepteze constant.

Forțele armate ucrainene afirmă că au ucis 4 generali ruși până acum, un număr neobișnuit de mare când vine vorba de ofițeri de rang înalt.

„Ucrainenii au interceptat apelul unui general, l-au localizat și au atacat poziția sa”, scriu jurnaliștii de la NYT, adăugând că atât generalul cât și ofițerii săi de stat major au fost eliminați.

Cine ar fi generalul rus eliminat de ucraineni

Un consilier al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski a declarat pentru The Wall Street Journal că serviciile de informații ucrainene au creat o unitate specială a cărui obiectiv este vânarea comandanților ruși.

Deși NYT nu precizează despre care dintre cei 4 generali ruși este vorba, atunci când au anunțat uciderea lui Vitalii Gherasimov în apropierea Harkivului, oficialii ucraineni au menționat „probleme semnificative cu comunicațiile”.

Ei au precizat de asemenea că „un număr de ofițeri superiori ai armatei ruse au fost, de asemenea, uciși și răniți”.

Ucraina a făcut publică și o înregistrare audio în care un soldat rus raportează moartea lui Gherasimov unui superior, părând să confirme problemele majore pe care rușii le au cu sistemele de comunicație.

Ucraina a ucis 4 generali ruși de la declanșarea invaziei

Vitalii Gherasimov a fost al doilea general a cărui moarte a fost anunțată de forțele armate ucrainene, în noaptea dintre 7 și 8 martie.

Primul general rus eliminat de soldații ucraineni a fost Andrei Suhovețki comandant adjunct al Armatei 41 din cadrul Districtului Militar Central al Rusiei. Moartea acestuia a fost anunțată de camarazii săi pe rețeaua de socializare Vkontakte, „Facebook”-ul Rusiei, la începutul lunii martie.

Armata ucraineană a anunțat pe 11 martie eliminarea general-maiorului Andrei Kolesnikov, comandantul armatei a 29-a din districtul de est al Rusiei.

Moartea celui de-al patrulea general rus ucis în Ucraina de la declanșarea „operațiunii militare speciale” pe 24 februarie de către președintele rus Vladimir Putin a fost raportată pe 15 martie, fiind vorba de generalul Oleg Mitiaev, comandantul diviziei 150 de infanterie motorizată a armatei ruse.

Serviciile de informații occidentale estimează că aproximativ 20 de generali de top ar fi fost implicați în invazia Ucrainei, ceea ce implică o rată relativ mare de victime în timpul invaziei de două săptămâni și arată că au fost dislocați neobișnuit de aproape de liniile frontului.

---