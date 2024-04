POLITIC Luni, 22 Aprilie 2024, 07:02

0

Liderii PSD și PNL se reunesc luni, în ședința Coaliției pentru a decide dacă îl mai susțin sau nu pe medicul Cătălin Cîrstoiu drept candidat la Primăria Capitalei. Pe masa coaliției sunt două opțiuni simple: fie îi retrag sprijinul politic managerului Spitalului Universitar de Urgență București și nominalizează o altă persoană, fie îl susțin în continuare. Ambele opțiuni reduc drastic șansele ca alianța electorală PSD-PNL să câștige Primăria Capitalei.

Catalin Cirstoiu, împreună cu Marcel Ciolacu și Gabriela Firea Foto: Inquam Photos / George Călin

Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă s-au lăudat public că au mai multe scenarii în lucru, dar, în realitate, soluțiile sunt limitate. Potrivit surselor HotNews.ro, din ambele partide există opțiuni limitate pentru a debloca criza în care se află alianța electorală PSD-PNL pentru București.

„În momentul de față sunt doar două opțiuni pe care le avem: numirea unui nou candidat comun asumat politic, fie de la PSD, fie de la PNL sau opțiunea doi: menținerea lui Cîrstoiu și asumarea comună în Coaliție că acesta nu va câștiga primăria”, a declarat pentru HotNews.ro un lider social-democrat.

De partea cealaltă, liberalii spun că nu au nimic împotriva retragerii lui Cîrstoiu, dar identificarea unui nou candidat cu șanse la Primăria Capitalei, mai ales într-un timp atât de scurt, este una dificilă, aproape imposibilă.

„După explicațiile date, Cîrstoiu este o opțiune validă în continuare. Nu va câștiga Primăria Capitalei, dar ne va permite să ducem bătălia pentru Consiliul General. Să fim sinceri, în momentul de față ne întoarcem la opțiunile politice limitate: Gabriela Firea sau Sebastian Burduja”, au mai spus sursele citate.

Numele Gabrielei Firea, din nou vehiculat ca variantă pentru Capitală

În ceea ce privește numele vehiculate în Coaliție de posibili candidați la Primăria Capitalei, sursele HotNews.ro susțin că discuțiile s-au reluat în PSD și în PNL din punctul din care au plecat în urmă cu o lună.

„Nicio persoană apolitică n-ar accepta în acest moment o ofertă de candidatură din partea Coaliției. După ce Daniel Băluță și-a depus în secret candidatura la sectorul 4, iar Sebastian Burduja a transmis clar conducerii PNL că nu revine asupra deciziei, în cursa posibililor candidați ar rămâne doar Gabriela Firea”, explică sursele citate.

Potrivit surselor HotNews.ro, liberalii se tem că Marcel Ciolacu ar putea să le ceară să o susțină drept candidat comun pe Gabriela Firea la Capitală.

Cu doar două zile înaintea unei decizii a Coaliției privind candidatul la Primăria Capitalei, liderul PSD, Marcel Ciolacu, a făcut o declarație de reabilitare a Gabrielei Firea. Liderul PSD a susținut că „adevărul a ieşit la iveală: Gabriela Firea nu a avut nicio treabă cu azilele groazei”, fără a preciza la ce se referă, în condițiile în care nu există niciun element nou în anchetă.

„Astăzi, după nici un an de zile, adevărul a ieşit la iveală: Gabriela Firea nu a avut nicio treabă cu azilele groazei. Marius Budăi nu a avut nicio treabă cu azilele groazei. Trebuie să învăţăm, fiindcă suntem oameni politici, trebuie să înţelegem că politica nu este balet, trebuie în schimb să ţinem unii la alţii”, a declarat președintele PSD, sâmbătă, într-o conferința de presă la PSD Argeș.

Ciolacu a spus despre Gabriela Firea că cea mai mare calitate pe care o are este aceea că a încercat să adune în echipă „tot ce este plusvaloare”.

„O eventuală candidatură a Gabrielei Firea este una din start pierzătoare, iar Ciolacu știe asta. Acum, candidatura lui Firea nu ar mai fi un pericol pentru scaunul de președinte al partidului”, susțin sursele HotNews.ro.

Opțiunea nr. 2: De ce l-ar susține Coaliția tot pe Cîrstoiu

A doua opțiune pe care liderii Coaliției PSD-PNL o au pe masă este menținerea lui Cătălin Cîrstoiu în cursa pentru Primăria Bucureștiului.

„După explicațiile date, presiunea mediatică se va diminua, iar Cîrstoiu susținut de Coaliție ar putea să-și reia campania. Știm că nu va câștiga, cum de altfel nu va câștiga niciun om politic propus de Coaliție. Trebuie să ne asumăm asta. Miza este acum pe Consiliul General și aici putem câștiga”, mai spun sursele din Coaliție.

De menționat este că în ultimele săptămâni, pe măsură ce investigațiileHotNews.ro au dezvăluit problemele de incompatibilitate ale lui Cătălin Cîrstoiu, PSD și PNL au evitat orice susținere sau consiliere politică a candidatului Coaliției.

După ce Marcel Ciolacu l-a propus și l-a susținut în Coaliție pe Cătălin Cîrstoiu, în plin scandal mediatic social-democrații l-au lăsat singur să-și gestioneze problemele, în timp ce liderul PSD i-a cerut public să vină cu explicații într-o conferință de presă.

La nivel neoficial, social-democrații transmiteau presei „pe surse” că doresc să-l retragă pe medicul Cătălin Cîrstoiu, iar Marcel Ciolacu s-a arătat foarte deranjat de modul în care acesta a ales să răspundă acuzațiilor de incompatibilitate.

Din Qatar, liderul PSD Marcel Ciolacu s-a arătat iritat de refuzul lui Cîrstoiu de a organiza conferința de presă cerută și a vorbit si despre un plan D pentru înlocuirea lui Cîrstoiu, precizând că a discutat cu liderul PNL, Nicolae Ciucă, să susțină un candidat comun. „Candidatul comun poate fi și membru PNL, și membru PSD. Perioada de independență a apus”, a spus Ciolacu.

De altfel, Cătălin Cîrstoiu a povestit într-o emisiune la Evenimentul Zilei cum a devenit candidatul coaliției la Primăria Capitalei - a fost sunat de Marcel Ciolacu, în timp ce era în vacanță. „Nu eu m-am cerut candidat”, a spus medicul dezamăgit că nu s-a simțit sprijinit de către Coaliție.

Revenit în țară, după explicațiile date de medic în conferința de presă solicitată de liderii Coaliției, Marcel Ciolacu pare că a revenit la sentimente mai bune și spune că „în acest moment” Cîrstoiu este candidatul alianței PSD-PNL, că a avut un schimb de mesaje cu acesta, iar luni va exista o ședință a coaliției legată de candidatura acestuia: „Nu-mi cereți mie să iau o decizie.

„Candidatul, în acest moment, este Cătălin Cîrstoiu. Am spus foarte clar că luni vom face o coaliţie, am vorbit pe WhatsApp (...) cu domnul Cîrstoiu, o să vorbesc şi telefonic mai târziu, e normal că ţinem o legătură între noi. Nu am apucat să mă uit în detaliu la conferinţa de presă de ieri şi să urmăresc. (...) Sunt ferm convins că bucureştenii vor alege varianta cea mai bună”, a spus, sâmbătă, liderul PSD.

Întrebat dacă el, personal, ar fi de acord ca alianţa PSD-PNL să nu mai propună un candidat comun pentru Primăria Capitalei, Ciolacu a spus că „este exclus”: „Alianţa PSD şi PNL la Primăria Generală a Capitalei va avea un candidat unic. În acest moment avem un candidat unic. Haideţi să avem coaliţia de luni”.

​Candidatul PSD-PNL la Primăria Capitalei, Cătălin Cîrstoiu, a admis, vineri seară, în conferința de presă susținută la cererea liderilor coaliției, că a dat consultații la clinica privată Anemona deținută de soția sa, el spunând că toți colegii săi care dețin funcții în spitale publice fac asta și că OUG care le interzice managerilor să profeseze în afara spitalului a creat haos. El a susținut, din nou, că a consultat și în clinica privată pentru a-și ajuta pacienții, dar și colegii medici care aveau nevoie de expertiza sa. Întrebat insistent de jurnaliști dacă se va retrage din cursă, el a spus că mandatul său „a fost și este pe masa coaliției”, că va discuta luni cu Ciolacu și cu Ciucă și că nu ar putea continua fără sprijinul PSD și PNL.

Patru pacienți au povestit pentru HotNews.ro cum au ajuns să plătească sume de sute și de mii de lei la clinica Anemona. Doi dintre ei se operaseră la Spitalul Universitar la dr. Cătălin Cîrstoiu, iar schimbarea locului de tratament de la stat la privat s-a făcut prin mesaje de la rezidenți. Un altul îl căutase pe medic la stat și a fost îndrumat la privat, tot prin mesaje, pentru un consult la Anemona. Toți patru mărturisesc că, ajunși la Anemona, au fost consultați sau tratați de dr. Cătălin Cîrstoiu. Ei au oferit redacției mesajele și documentele de plată.